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    Google Chrome, gerçek zamanlı koruma sağlamaya başladı

    Google, Chrome'un yeni güvenlik & gizlilik özelliğini duyurdu. Popüler web tarayıcı, güvenli tarama aracılığıyla gerçek zamanlı koruma sağlayacak.               
    google chrome güvenli tarama gerçek zamanlı koruma Tam Boyutta Gör
    Google, gerçek zamanlı URL korumasıyla güncellediği Güvenli Tarama özelliğiyle Chrome kullanıcılarını zararlı web sitelerinden koruyacak.

    Gerçek zamanlı URL koruması

    Yeni duyurulan güvenlik özelliği aslında yıllardır Chrome’da olan Güvenli Tarama’nın yükseltilmiş versiyonu. Güvenli Tarama, güvenli olmayabilecek URL’leri Google’ın cihazınızda sakladığı bir listeye otomatik olarak ekliyor. Bir siteyi ziyaret ettiğinizde google, bu listeye göre URL’yi kontrol edip uyarı veriyor. Ancak, Google’ın yerel olarak depolanan bu veritabanı 30 - 60 dakikada bir güncelleniyor. Tarayıcı, 10 dakikadan daha kısa sürede çoğalan zararlı siteleri gözden kaçırmış oluyor. Yeni güncellemeyle web siteleri, Google’ın sunucu tarafında bilinen kötü siteler listesine göre gerçek zamanlı olarak kontrol edilecek. Google, bu değişiklikle kimlik avı (phishing) girişimlerini %25 daha fazla engellemeyi beklediklerini söyledi.

    Google, kullanıcı gizliliğini korumak amacıyla Chrome ile Güvenli Tarama arasındaki Oblivious HTTP gizlilik sunucusunu yönetmek için Fastly ile birlikte çalışıyor. Güvenli Tarama, kullanıcının IP adresini görmüyor, Güvenli Tarama kontrolleri de diğer Chrome kullanıcılarından gönderilen kontrollerle karıştırılıyor.

    Standart ve Gelişmiş mod, her ikisi de artık gerçek zamanlı kontrol yapabilse de Google, gelişmiş sürümün daha fazla koruma sunmaya devam edeceğini iddia ediyor. Bunun nedeni, saldırıları engellemek için yapay zeka, derin dosya taramaları ve tehlikeli Chrome uzantılarına karşı ekstra koruma gibi ek özelliklerle gelmesi.

    Chrome kullanıcıları alternatif olarak, saldırıları engellemek için yapay zekayı kullanan ve kötü amaçlı Chrome eklentilerine karşı koruma sunan Güvenli Tarama modu olan Gelişmiş Koruma'yı tercih edebilecek. Google ayrıca yakın zamanda iOS cihazlarda şifre kontrolünü güncelledi. Kullanıcıları güvenliği ihlal edilmiş şifrelerden haberdar etmenin yanı sıra zayıf ve tekrar kullanılan şifreleri de gösterecek.

    Standart mod için yeni gerçek zamanlı kontrol özelliği şu anda masaüstü ve iOS için Chrome'da mevcut. Bu ayın sonunda Android cihazlarda da kullanılabilir olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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