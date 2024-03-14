Google Chrome, gerçek zamanlı koruma sağlamaya başladı

Gerçek zamanlı URL koruması
Yeni duyurulan güvenlik özelliği aslında yıllardır Chrome’da olan Güvenli Tarama’nın yükseltilmiş versiyonu. Güvenli Tarama, güvenli olmayabilecek URL’leri Google’ın cihazınızda sakladığı bir listeye otomatik olarak ekliyor. Bir siteyi ziyaret ettiğinizde google, bu listeye göre URL’yi kontrol edip uyarı veriyor. Ancak, Google’ın yerel olarak depolanan bu veritabanı 30 - 60 dakikada bir güncelleniyor. Tarayıcı, 10 dakikadan daha kısa sürede çoğalan zararlı siteleri gözden kaçırmış oluyor. Yeni güncellemeyle web siteleri, Google’ın sunucu tarafında bilinen kötü siteler listesine göre gerçek zamanlı olarak kontrol edilecek. Google, bu değişiklikle kimlik avı (phishing) girişimlerini %25 daha fazla engellemeyi beklediklerini söyledi.
Google, kullanıcı gizliliğini korumak amacıyla Chrome ile Güvenli Tarama arasındaki Oblivious HTTP gizlilik sunucusunu yönetmek için Fastly ile birlikte çalışıyor. Güvenli Tarama, kullanıcının IP adresini görmüyor, Güvenli Tarama kontrolleri de diğer Chrome kullanıcılarından gönderilen kontrollerle karıştırılıyor.
Standart ve Gelişmiş mod, her ikisi de artık gerçek zamanlı kontrol yapabilse de Google, gelişmiş sürümün daha fazla koruma sunmaya devam edeceğini iddia ediyor. Bunun nedeni, saldırıları engellemek için yapay zeka, derin dosya taramaları ve tehlikeli Chrome uzantılarına karşı ekstra koruma gibi ek özelliklerle gelmesi.
Chrome kullanıcıları alternatif olarak, saldırıları engellemek için yapay zekayı kullanan ve kötü amaçlı Chrome eklentilerine karşı koruma sunan Güvenli Tarama modu olan Gelişmiş Koruma'yı tercih edebilecek. Google ayrıca yakın zamanda iOS cihazlarda şifre kontrolünü güncelledi. Kullanıcıları güvenliği ihlal edilmiş şifrelerden haberdar etmenin yanı sıra zayıf ve tekrar kullanılan şifreleri de gösterecek.
Standart mod için yeni gerçek zamanlı kontrol özelliği şu anda masaüstü ve iOS için Chrome'da mevcut. Bu ayın sonunda Android cihazlarda da kullanılabilir olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.