Chrome sekmelerini “çalan” Microsoft Edge hatası düzeltildi

Edge artık Chrome verilerini kopyalamayacak
Geçtiğimiz ay ortaya çıkan ancak bundan önce de görülen bu sorun, Edge’e herhangi bir izin vermemiş olan kullanıcılar tarafından tespit edildi. Yaşanan sorundan dolayı Edge’i açtığınızda halihazırda açık olan Chrome sekmelerinizi otomatik olarak yüklüyordu. Buna geçmiş ve tarayıcı verileri de dahil.
Sorunun tam olarak neyden kaynaklandığı açıklanmadı ancak Microsoft’a yakın kaynaklara göre, yaşanan senkronizasyon hatası Edge’in yanlışlıkla Google Chrome, Firefox ve diğer tarayıcılardan veri aktarmaya çalışmasına sebep olmuş olabilir.
Görünüşe göre Edge'in verileri içe aktarma özelliği birden fazla cihazda ayarları düzgün bir şekilde senkronize edemiyor. Yani kullanıcılar bir cihazda verileri içe aktarmaya izin vermiş olsa da Edge farklı bir cihazda izin verilmemiş gibi davranmaya devam ediyordu. Bu da Edge'in her başlatıldığında kullanıcıların bilgisi veya onayı olmadan verileri kopyaladığı durumlara yol açıyordu.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/2/16/24074712/microsoft-edge-automatic-chrome-import-data-bug-fix https://learn.microsoft.com/en-us/deployedge/microsoft-edge-relnote-stable-channel Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.