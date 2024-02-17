Tam Boyutta Gör Microsoft, Edge tarayıcısını son yıllarda oldukça geliştirdi. Yazılım devi, eklediği güncellemeler ile Edge’in ekmeler, geçmiş ve sık kullanılanlar dahil olmak üzere Chrome gibi tarayıcılardan verileri kolayca içe aktarmasını sağlamıştı. Bunu yapabilmek için Edge kurulumu sırasında ya da ayarlar bölümünden gerekli izinlerin verilmesi gerekiyordu. Ancak bir süredir Edge, izin olmaksızın Chrome verilerini izinsiz olarak kopyalıyordu. Şimdi ise bu sorun giderildi.

Edge artık Chrome verilerini kopyalamayacak

Geçtiğimiz ay ortaya çıkan ancak bundan önce de görülen bu sorun, Edge’e herhangi bir izin vermemiş olan kullanıcılar tarafından tespit edildi. Yaşanan sorundan dolayı Edge’i açtığınızda halihazırda açık olan Chrome sekmelerinizi otomatik olarak yüklüyordu. Buna geçmiş ve tarayıcı verileri de dahil.

Sorunun tam olarak neyden kaynaklandığı açıklanmadı ancak Microsoft’a yakın kaynaklara göre, yaşanan senkronizasyon hatası Edge’in yanlışlıkla Google Chrome, Firefox ve diğer tarayıcılardan veri aktarmaya çalışmasına sebep olmuş olabilir.

Tam Boyutta Gör Microsoft, sürüm notlarında şu açıklamayı yaptı: “Edge, kullanıcı izniyle diğer tarayıcılardan her açılışta tarayıcı verilerini içe aktarma seçeneği sunan bir özelliğe sahiptir. Bu özelliğin durumu birden fazla cihazda doğru şekilde senkronize edilmiyor ve görüntülenmiyor olabilir. Bu durum düzeltildi.”

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Görünüşe göre Edge'in verileri içe aktarma özelliği birden fazla cihazda ayarları düzgün bir şekilde senkronize edemiyor. Yani kullanıcılar bir cihazda verileri içe aktarmaya izin vermiş olsa da Edge farklı bir cihazda izin verilmemiş gibi davranmaya devam ediyordu. Bu da Edge'in her başlatıldığında kullanıcıların bilgisi veya onayı olmadan verileri kopyaladığı durumlara yol açıyordu.

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Chrome sekmelerini “çalan” Microsoft Edge hatası düzeltildi