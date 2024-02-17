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    Anlık Bildirim

    Chrome sekmelerini “çalan” Microsoft Edge hatası düzeltildi

    Microsoft Edge, bir süredir Google Chrome veya diğer tarayıcılardan izinsiz olarak veri ve sekmeleri kopyalıyordu. Yayınlanan yeni bir güncelleme ile bu sorun giderildi.
    Chrome sekmelerini “çalan” Microsoft Edge hatası düzeltildi Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Edge tarayıcısını son yıllarda oldukça geliştirdi. Yazılım devi, eklediği güncellemeler ile Edge’in ekmeler, geçmiş ve sık kullanılanlar dahil olmak üzere Chrome gibi tarayıcılardan verileri kolayca içe aktarmasını sağlamıştı. Bunu yapabilmek için Edge kurulumu sırasında ya da ayarlar bölümünden gerekli izinlerin verilmesi gerekiyordu. Ancak bir süredir Edge, izin olmaksızın Chrome verilerini izinsiz olarak kopyalıyordu. Şimdi ise bu sorun giderildi.

    Edge artık Chrome verilerini kopyalamayacak

    Geçtiğimiz ay ortaya çıkan ancak bundan önce de görülen bu sorun, Edge’e herhangi bir izin vermemiş olan kullanıcılar tarafından tespit edildi. Yaşanan sorundan dolayı Edge’i açtığınızda halihazırda açık olan Chrome sekmelerinizi otomatik olarak yüklüyordu. Buna geçmiş ve tarayıcı verileri de dahil.

    Sorunun tam olarak neyden kaynaklandığı açıklanmadı ancak Microsoft’a yakın kaynaklara göre, yaşanan senkronizasyon hatası Edge’in yanlışlıkla Google Chrome, Firefox ve diğer tarayıcılardan veri aktarmaya çalışmasına sebep olmuş olabilir.

    Chrome sekmelerini “çalan” Microsoft Edge hatası düzeltildi Tam Boyutta Gör
    Microsoft, sürüm notlarında şu açıklamayı yaptı: “Edge, kullanıcı izniyle diğer tarayıcılardan her açılışta tarayıcı verilerini içe aktarma seçeneği sunan bir özelliğe sahiptir. Bu özelliğin durumu birden fazla cihazda doğru şekilde senkronize edilmiyor ve görüntülenmiyor olabilir. Bu durum düzeltildi.”

    Görünüşe göre Edge'in verileri içe aktarma özelliği birden fazla cihazda ayarları düzgün bir şekilde senkronize edemiyor. Yani kullanıcılar bir cihazda verileri içe aktarmaya izin vermiş olsa da Edge farklı bir cihazda izin verilmemiş gibi davranmaya devam ediyordu. Bu da Edge'in her başlatıldığında kullanıcıların bilgisi veya onayı olmadan verileri kopyaladığı durumlara yol açıyordu.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/2/16/24074712/microsoft-edge-automatic-chrome-import-data-bug-fix https://learn.microsoft.com/en-us/deployedge/microsoft-edge-relnote-stable-channel
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 5 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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