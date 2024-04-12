Google, Chrome tarayıcısının ücretli sürümünü kullanıma sundu

Tam Boyutta Gör Google, gelişmiş güvenlik özellikleri arayan işletmelere yönelik ücretli bir tarayıcı olan Chrome Enterprise Premium'u piyasaya sürdü. Las Vegas'taki Google Cloud Next konferansında duyurulan bu yeni sürüm, mevcut Chrome Enterprise paketini genişletiyor ve gelişmiş güvenlik önlemlerine yatırım yapmak isteyen kuruluşları hedefliyor.

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Chrome Enterprise Premium, 2017'den beri mevcut olan Chrome Enterprise'ın en üst düzey sürümü olarak konumlandırılmış. Şimdi Chrome Enterprise Core olarak adlandırılan orijinal Chrome Enterprise ücretsiz olmaya devam ederken, Premium sürüm uç nokta güvenliğine odaklanan birkaç önemli geliştirme sunuyor.

Birçok güvenlik önlemi sunuyor

Chrome Enterprise Premium'un temel özellikleri arasında politika uygulama, yazılım güncellemeleri ve uzantı yönetimi için kurumsal kontroller yer alıyor. Ayrıca RDP, SCP ve SSH gibi TCP protokollerini destekleyerek kurumsal kullanım için uyumluluğunu ve çok yönlülüğünü artırıyor. Tarayıcı ayrıca kuruluş genelinde kapsamlı görünürlük için güvenlik bilgileri, raporlama ve araştırma yetenekleri de sağlıyor.

Chrome Enterprise Premium'un özelliklerinden biri de tehdit ve veri korumasına verdiği önem. Veri ve içerik kaybını önleme, dinamik URL filtreleme ve site kategorizasyonu sunuyor. Google ayrıca siber güvenliğe proaktif bir yaklaşım sergileyerek kötü amaçlı yazılım ve korsan sitelere karşı yapay zeka kullanıyor.

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Chrome Enterprise Premium ücreti ne kadar?

Tarayıcının veri ihlallerini önlemedeki etkinliği, Snap'in kurumsal güvenlik müdürü Nick Reva'nın hassas bilgilerle ilgili içerik aktarımında önemli bir azalma olduğunu bildiren geri bildirimleriyle desteklenmiş. Bu durum, tarayıcının, özellikle üretken yapay zeka platformları gibi gelişmekte olan teknolojilerde hassas verilerin iletilmesiyle ilişkili potansiyel risklere karşı koruma sağlamadaki yararlılığını vurgulamakta.

Ücretsiz muadilinden farklı olarak Chrome Enterprise Premium, kullanıcı başına aylık 6 ABD dolarına mal oluyor ve dijital varlıklarını korumak ve iş gücü verimliliğini artırmak için gelişmiş güvenlik çözümleri arayan işletmeler için halihazırda mevcut.

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Google, Chrome tarayıcısının ücretli sürümünü kullanıma sundu