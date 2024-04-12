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    Anlık Bildirim

    Google, Chrome tarayıcısının ücretli sürümünü kullanıma sundu

    Google, özellikle gizlilik konusunda endişe duyan işletmeler için Chrome Enterprise Premium adlı yeni bir Chrome sürümünü resmi olarak tanıttı.                  
    Google, Chrome tarayıcısının ücretli sürümünü kullanıma sundu Tam Boyutta Gör
    Google, gelişmiş güvenlik özellikleri arayan işletmelere yönelik ücretli bir tarayıcı olan Chrome Enterprise Premium'u piyasaya sürdü. Las Vegas'taki Google Cloud Next konferansında duyurulan bu yeni sürüm, mevcut Chrome Enterprise paketini genişletiyor ve gelişmiş güvenlik önlemlerine yatırım yapmak isteyen kuruluşları hedefliyor.

    Chrome Enterprise Premium, 2017'den beri mevcut olan Chrome Enterprise'ın en üst düzey sürümü olarak konumlandırılmış. Şimdi Chrome Enterprise Core olarak adlandırılan orijinal Chrome Enterprise ücretsiz olmaya devam ederken, Premium sürüm uç nokta güvenliğine odaklanan birkaç önemli geliştirme sunuyor.

    Birçok güvenlik önlemi sunuyor

    Chrome Enterprise Premium'un temel özellikleri arasında politika uygulama, yazılım güncellemeleri ve uzantı yönetimi için kurumsal kontroller yer alıyor. Ayrıca RDP, SCP ve SSH gibi TCP protokollerini destekleyerek kurumsal kullanım için uyumluluğunu ve çok yönlülüğünü artırıyor. Tarayıcı ayrıca kuruluş genelinde kapsamlı görünürlük için güvenlik bilgileri, raporlama ve araştırma yetenekleri de sağlıyor.

    Chrome Enterprise Premium'un özelliklerinden biri de tehdit ve veri korumasına verdiği önem. Veri ve içerik kaybını önleme, dinamik URL filtreleme ve site kategorizasyonu sunuyor. Google ayrıca siber güvenliğe proaktif bir yaklaşım sergileyerek kötü amaçlı yazılım ve korsan sitelere karşı yapay zeka kullanıyor.

    Google, Chrome tarayıcısının ücretli sürümünü kullanıma sundu Tam Boyutta Gör

    Chrome Enterprise Premium ücreti ne kadar?

    Tarayıcının veri ihlallerini önlemedeki etkinliği, Snap'in kurumsal güvenlik müdürü Nick Reva'nın hassas bilgilerle ilgili içerik aktarımında önemli bir azalma olduğunu bildiren geri bildirimleriyle desteklenmiş. Bu durum, tarayıcının, özellikle üretken yapay zeka platformları gibi gelişmekte olan teknolojilerde hassas verilerin iletilmesiyle ilişkili potansiyel risklere karşı koruma sağlamadaki yararlılığını vurgulamakta.

    Ücretsiz muadilinden farklı olarak Chrome Enterprise Premium, kullanıcı başına aylık 6 ABD dolarına mal oluyor ve dijital varlıklarını korumak ve iş gücü verimliliğini artırmak için gelişmiş güvenlik çözümleri arayan işletmeler için halihazırda mevcut.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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