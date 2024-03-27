Google Chrome'un ARM tabanlı Windows sürümü kullanıma sunuldu

Chrome artık daha performanslı çalışacak
Doğal ARM desteğine sahip olan Chrome, böylece ARM tabanlı Windows PC'lerde çok daha performanslı çalışacak ve daha az enerji tüketecek. Bugünkü duyuru, Qualcomm'un yazın piyasaya süreceği büyük performans vaatleri olan Snapdragon X Elite işlemcilerinin piyasaya sürülmesinden önce geldi.
Google'ın Arm için optimize edilmiş Chrome sürümü, işlemci üreticisinden bağımsız olarak ARM tabanlı herhangi bir Windows PC'de çalışabiliyor. Ancak Qualcomm şu anda Windows için ARM işlemciler üreten tek şirket.
Google daha önce de, Apple'ın ARM tabanlı Mac'leri için optimize edilmiş bir Chrome sürümü yanınlamıştı. Arama devi ayrıca ChromeOS'taki Chromebook'lar için uzun süredir ARM tabanlı işlemcileri de destekliyor. Ancak Windows için dünyanın en popüler tarayıcısının doğal ARM desteğini sunması ARM PC'lerin benimsenmesi için önemli bir adım sayılabilir.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/3/26/24112273/chrome-native-windows-on-arm-qualcomm-snapdragon https://blog.google/products/chrome/download-google-chrome-windows-pc-arm/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...