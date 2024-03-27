Tam Boyutta Gör Google, Qualcomm ile birlikte geliştirdiği Google Chrome'un ARM tabanlı Windows sürümünü kullanıma sundu.

Chrome artık daha performanslı çalışacak

Doğal ARM desteğine sahip olan Chrome, böylece ARM tabanlı Windows PC'lerde çok daha performanslı çalışacak ve daha az enerji tüketecek. Bugünkü duyuru, Qualcomm'un yazın piyasaya süreceği büyük performans vaatleri olan Snapdragon X Elite işlemcilerinin piyasaya sürülmesinden önce geldi.

Yapay zekalı Google arama ciddi güvenlik sorunları oluşturuyor 16 sa. önce eklendi

Google'ın Arm için optimize edilmiş Chrome sürümü, işlemci üreticisinden bağımsız olarak ARM tabanlı herhangi bir Windows PC'de çalışabiliyor. Ancak Qualcomm şu anda Windows için ARM işlemciler üreten tek şirket.

Google daha önce de, Apple'ın ARM tabanlı Mac'leri için optimize edilmiş bir Chrome sürümü yanınlamıştı. Arama devi ayrıca ChromeOS'taki Chromebook'lar için uzun süredir ARM tabanlı işlemcileri de destekliyor. Ancak Windows için dünyanın en popüler tarayıcısının doğal ARM desteğini sunması ARM PC'lerin benimsenmesi için önemli bir adım sayılabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Tarayıcılar Haberleri

Google Chrome'un ARM tabanlı Windows sürümü kullanıma sunuldu