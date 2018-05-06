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Fizy 21. Liseler Arası Müzik Yarışması sona erdi

Kendisinde müzik yeteneği bulan liseli gençlerin şansını denediği Fizy 21. Liseler Arası Müzik Yarışması sona erdi. Yarışmaya 2911 öğrenci katıldı ve toplam 25 bin kişi izledi
1 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Türkiye’nin popüler dijital müzik platformu Fizy sponsorluğunda bu yıl 21. kez düzenlenen Liseler Arası Müzik Yarışması sona erdi. Genç müzisyenlerin büyük ilgi gösterdiği yarışma farklı kentlerimizde sahne aldı.

Türünün en büyüğü

49 farklı ilden, 557 okulun katıldığı yarışmada 2911 liseli genç performans sergiledi. Organizasyon boyunca İstanbul, Ankara ve İzmir’de düzenlenen elemeleri 23 bin kişi salonda izledi. Yarışmacıların performanslarını dijital ortamdan takip eden yaklaşık 292 bin kişi fizy’den oy kullandı.

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35 okulun finale kaldığı organizasyonda, 26 okul çeşitli kategorilerde dereceye girerek ödül kazanmayı başardı. Bostancı Gösteri Merkezi’nde düzenlenen finale 1900 kişi eşlik etti. Yarışma heyecanına toplam 25 bin kişi ortak oldu.

Elemeler sonrası sahne performanslarını dijital platformu üzerinden paylaşan fizy, toplam 5.7 milyon görüntüleme sayısına ulaşarak önemli bir başarı elde etti. Bu sayede elemeleri ve finalleri canlı olarak izleme şansı bulamayanlar fizy üzerinden hem elemelerin hem de final performanslarının heyecanını yaşama imkânı buldu.


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cryzboy43 1 yıl en beğenilen
kim kazandı ? yok -
sonra haberleri eleştirince çok yükleniyorsun oluyor
1 Yanıt Yanıtla +19
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eulogy 1 yıl cryzboy43

Bilerek yazmıyorlar. Bu habermiş gibi görünse de aslında bir reklam. Sipariş etmişler.
Kim kazandığını yazarlarsa gidip araştırmazsın, fizy yüklemezsin.
Dh istiyor ki fizy yükle, sen kendin öğren.
Bilerek yazmıyorlar. Bu habermiş gibi görünse de aslında bir reklam. Sipariş etmişler.Kim kazandığını yazarlarsa gidip araştırmazsın, fizy yüklemezsin.
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Yanıtla +9
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devrimdoga 1 yıl
haber niteliği taşımıyor. fizy müzik yarışması yapmış şu kadar kişi gelmiş deniyor. kim kazandı ne tür müziklerle yer aldılar, kaynak, video hiç yok...
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RASP 1 yıl
Ekrem yine şaşırtmadı
Yanıtla +2
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devrimdoga 1 yıl
haber niteliği taşımıyor. fizy müzik yarışması yapmış şu kadar kişi gelmiş deniyor. kim kazandı ne tür müziklerle yer aldılar, kaynak, video hiç yok...
Yanıtla +5
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Fx_57,5 1 yıl
fizy bitmiştir.
çoğu şarkı zaten yok.listeler kötü,platinium üyelerine ücretsiz dediler sonra bazı şarkıları dinlemek için aylık para istediler.tek avantajı kotadan gitmemesiydi artık bununda önemi kalmadı
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krkmz1666 1 yıl
Reklamları izlediniz dağılabilirsiniz
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cryzboy43 1 yıl en beğenilen
kim kazandı ? yok -
sonra haberleri eleştirince çok yükleniyorsun oluyor
1 Yanıt Yanıtla +19
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eulogy 1 yıl cryzboy43

Bilerek yazmıyorlar. Bu habermiş gibi görünse de aslında bir reklam. Sipariş etmişler.
Kim kazandığını yazarlarsa gidip araştırmazsın, fizy yüklemezsin.
Dh istiyor ki fizy yükle, sen kendin öğren.
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