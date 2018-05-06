Fizy 21. Liseler Arası Müzik Yarışması sona erdi

Türkiye’nin popüler dijital müzik platformu Fizy sponsorluğunda bu yıl 21. kez düzenlenen Liseler Arası Müzik Yarışması sona erdi. Genç müzisyenlerin büyük ilgi gösterdiği yarışma farklı kentlerimizde sahne aldı.

Türünün en büyüğü

49 farklı ilden, 557 okulun katıldığı yarışmada 2911 liseli genç performans sergiledi. Organizasyon boyunca İstanbul, Ankara ve İzmir’de düzenlenen elemeleri 23 bin kişi salonda izledi. Yarışmacıların performanslarını dijital ortamdan takip eden yaklaşık 292 bin kişi fizy’den oy kullandı.

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35 okulun finale kaldığı organizasyonda, 26 okul çeşitli kategorilerde dereceye girerek ödül kazanmayı başardı. Bostancı Gösteri Merkezi’nde düzenlenen finale 1900 kişi eşlik etti. Yarışma heyecanına toplam 25 bin kişi ortak oldu.

Elemeler sonrası sahne performanslarını dijital platformu üzerinden paylaşan fizy, toplam 5.7 milyon görüntüleme sayısına ulaşarak önemli bir başarı elde etti. Bu sayede elemeleri ve finalleri canlı olarak izleme şansı bulamayanlar fizy üzerinden hem elemelerin hem de final performanslarının heyecanını yaşama imkânı buldu.