Müzik dinleyerek para kazanma: 7 kanıtlanmış yöntem!

- Müzik dinleyerek para kazanmak için 🎧
- 1️⃣ Müzik incelemeleri yazın
- 2️⃣ Müzik içerikleri yazın
- 3️⃣ Şarkı sözlerini yazıya dökün ve çeviri yapın
- 4️⃣ Podcast yayını yapın
- 5️⃣ Çalma listesi küratörü olarak para kazanın
- 6️⃣ Müzik uygulamalarını test edin
- 7️⃣ Online anketleri doldurun
- Müzik dinleyerek para kazandıran siteler 💲
- Yorumlar
Müzik, çoğu kişi için günlük rutinin önemli bir parçası. İster uzun bir yolculuk sırasında, ister çalışma sırasında, ister sadece dinlenirken müzik, yaşamımızı ve duygularımızı etkileyen güçlü bir dil. Ancak çoğu insan müzik dinleyerek para kazanmanın mümkün olduğunu bilmiyor ve "Müzik dinleyerek para kazanan var mı?" sorusu çok soruluyor. İnternetten para kazanma söz konusu olduğunda, müzik dinlerken para kazanmak en eğlenceli yollardan biri. Peki, nasıl? Müzik dinleyerek para kazanabileceğiniz uygulamalar ve siteleri paylaşıyoruz.
Müzik dinleyerek para kazanmak için 🎧
1️⃣ Müzik incelemeleri yazın
Çoğu müzik inceleme sitesinde yalnızca birkaç dakika süren basit bir kayıt işlemi süreci vardır. Adınızı, e-posta adresinizi ve bazı temel bilgilerinizi vermeniz yeterli olur; müzik dinleyerek para kazanmaya başlayabilirsiniz. Müzik inceleme sitelerine kaydolmak için müzik uzmanı olmanız gerekmez. İhtiyacınız olan tek şey; müzik sevgisi ve geri bildirimde bulunma isteğinizin olması. Bu siteler, her seviyede incelemeciyi kabul eder. Bu nedenle, uzman olmadığınızı düşünerek es geçmeyin. Peki, kazancınız ne kadar olacak? Müzik inceleme sitelerinin ödeme oranları farklılık gösterse de çoğu, zamanınız ve emeğiniz karşılığında makul bir ödeme oranı sunar. Hatta bazı siteler arkadaşlarınıza tavsiyede bulunmanız veya detaylı incelemeler yazmanız karşılığında bonuslar bile sunuyor. Müzik inceleme sitelerinden elbette zengin olmayı beklemeyin ama bu, keyif aldığınız bir şeyi yaparak ekstra para kazanmanın harika bir yolu olacak.
2️⃣ Müzik içerikleri yazın
Alternatif olarak deneyiminizi ve uzmanlığınızı sergilemek, sosyal medyada iş fırsatlarını aramak için bir portföy sitesi oluşturabilirsiniz. Böylelikle internet üzerinden müzik içerikleri (röportajlar, albüm incelemeleri, haberler vs) yazacağınız yeri bulmak daha kolay olur. Ne kadar deneyimli olursanız ve adınız ne kadar duyulursa, geliriniz de o kadar fazla olur.
3️⃣ Şarkı sözlerini yazıya dökün ve çeviri yapın
Transkripsiyon uzmanı olarak iş bulmak için freelance platformlara göz atın veya WeLocalize, Cactus Global, Scribie gibi uzmanlaşmış transkripsiyon şirketlerine başvurun. Transkripsiyon işinden ne kadar para kazanacağınız büyük ölçüde deneyiminize ve yazma hızınıza bağlıdır.
4️⃣ Podcast yayını yapın
5️⃣ Çalma listesi küratörü olarak para kazanın
6️⃣ Müzik uygulamalarını test edin
UserTesting ve Userlytics gibi web siteleri, test uzmanlarını uygulama geliştiriciler ve geri bildirim isteyen şirketlerle bir araya getirir. Düşüncelerinizi ve görüşlerinizi sunarken müzik uygulamalarındaki görevleri tamamlamanız istenir. Tamamladığınız her test için para kazanırsınız. Birçok müzik uygulaması geliştiricisi, kullanıcıların uygulamanın yayın öncesi sürümlerini test edebilecekleri beta test programları sunar. Hataları bildirerek, iyileştirilmesi gereken noktaları belirterek ve geri bildirim sağlayarak katkılarınız için ödüller hatta ödeme bile kazanabilirsiniz. Müzik uygulamaları için kullanıcı testlerine katılırken dürüst ve yapıcı geri bildirim sağlamak çok önemlidir. Geliştiriciler, uygulamalarını geliştirmek ve kullanıcılara daha iyi deneyimler sunmak için bu geri bildirimlere güveniyor. Ayrıca saygın platformlar ve geliştiricilerle çalıştığınızdan emin olun ve olası dolandırıcılıklara karşı dikkatli olun. Kullanıcı testi istikrarlı bir gelir sağlamasa da uygulama geliştirmeye katkıda bulunmanın ve ekstra para kazanmanın bir yoludur.
7️⃣ Online anketleri doldurun
Müzik dinleyerek para kazandıran siteler 💲
- Swagbucks: Anketleri doldurarak veya kısa görevleri tamamlayarak para kazanabilirsiniz.
- Playlist Push: Çalma listesi küratörlerine müzik incelemeleri için ödeme yapıyor.
- Music Xray: Yeni müzikleri keşfederken para kazanabileceğiniz bir sitedir.
- Spotify: Çalma listeleri ve podcast yayını yaparak para kazanabilirsiniz.
- Earnably: Müzikle ilişkili çeşitli görevleri tamamlayarak para kazandığınız bir ödül platformudur.
- Hit Predictor: Şarkıları puanlayarak puan toplar ve bunlara nakte çevirirsiniz.
- Current.us: Şarkı incelemeleriyle para kazandırır.
- RadioEarn: Müzik dinlerken para kazanabileceğiniz online radyo platformudur.
- Research.fm: Müzik incelemeleri yaparak hediye kartları ile ödüllendirilirsiniz.
Sadece müzik dinleyerek para kazanmak gerçekten mümkün. Bu alışılmadık kazanç yöntemi kulağa tuhaf gelebilir ancak evden para kazanmanın popüler olduğu dönemde gittikçe daha fazla insan müzikten kazanç sağlamanın yollarını arıyor. Basit online aktivitelerden daha yüksek kazanç sağlayacağınız müzik sektöründe girişimlere kadar farklı müzikle para kazanma yollarını burada bulabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.