Flex Pocket Charger ile kablo derdine son





Mobil cihazların tüketicinin beklentilerini karşılamayan batarya kullanım süreleri nedeniyle artık taşınabilir şarj istasyonları vazgeçilmez oldu. Ancak eğer bir şarjlı kılıfınız yoksa istasyonla birlikte mutleke kablo taşımanız gerekiyor. Flex Pocket Charger bu sorunu ortadan kaldırıyor.

Ürün kompakt yapısı yanında dahili bir microUSB ucu barındırması ile dikkat çekiyor. Kapağını çıkardığınız anda ürün cihazınızı şarja hazır hale geliyor. Tasarım açısından da üzerinde çalışılan ürün cihazınızı takdığınız zaman göze batmıyor ve 1 Amper çıkışı sayesinde hızlı bir şekilde cihazınızı şarj ediyor.

Ürün 2600mAh gücünde bir bataryaya sahip. USB girişi sayesinde cihazınız takılı iken bile hem kendisini hem cihazınızı şarj edebiliyor. Şimdilik sadece microUSB çıkışı olan Flex Pocket Charger, yakın zamanda Lightning çıkışlı bir versiyonu da listeye ekleyecek. Ürünün fiyatı 50$ olarak belirlenmiş.









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