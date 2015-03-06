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Flex Pocket Charger ile kablo derdine son

4 yıl
1,9b
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4
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Flex Pocket Charger ile kablo derdine son

Mobil cihazların tüketicinin beklentilerini karşılamayan batarya kullanım süreleri nedeniyle artık taşınabilir şarj istasyonları vazgeçilmez oldu. Ancak eğer bir şarjlı kılıfınız yoksa istasyonla birlikte mutleke kablo taşımanız gerekiyor. Flex Pocket Charger bu sorunu ortadan kaldırıyor.
Ürün kompakt yapısı yanında dahili bir microUSB ucu barındırması ile dikkat çekiyor. Kapağını çıkardığınız anda ürün cihazınızı şarja hazır hale geliyor. Tasarım açısından da üzerinde çalışılan ürün cihazınızı takdığınız zaman göze batmıyor ve 1 Amper çıkışı sayesinde hızlı bir şekilde cihazınızı şarj ediyor.
Ürün 2600mAh gücünde bir bataryaya sahip. USB girişi sayesinde cihazınız takılı iken bile hem kendisini hem cihazınızı şarj edebiliyor.  Şimdilik sadece microUSB çıkışı olan Flex Pocket Charger, yakın zamanda Lightning çıkışlı bir versiyonu da listeye ekleyecek. Ürünün fiyatı 50$ olarak belirlenmiş.



http://www.phonesuit.com/phonesuit-flex-pocket-charger-android-smartphones?gclid=CJ35qJvdk8QCFRMatAod43cAAg Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Çinli gardaşlarımızın müthiş ürünleri varken ne gerek var arkadaş buna?
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matmuhendisi 4 yıl
Böyle telefonu nasıl kullanmaya devam edecegiz ki ? Kablolu daha iyi
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Fenomenon 4 yıl
Xiaomi 10400 mah 20$
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OverClocK1ng 4 yıl
E pahalı...
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