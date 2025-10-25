Giriş
    Counter Strike 2 son güncellemesi 2 milyar doları sildi

    Counter Strike 2 oyununa gelen yeni güncelleme ile aşırı pahalı bıçak ve eldivenlerin daha kolay elde edilmesi sağlandı ve görünüm ekonomisi adeta tersine döndü.

    Counter Strike 2 Tam Boyutta Gör
    Aylık 30 milyonun üzerinde oyuncu sayısı ile halen en çok satan Steam oyunları arasında yer alan Counter Strike 2, oyun içi ekonomisi ile de ilk sıralarda yer alıyor. Oyuna gelen son güncelleme ekonomide çalkantıya sebep oldu. 

    Counter Strike 2 ekonomisi darbe aldı

    Yapılan son güncellemede en önemli değişim oyuncuların artık beş adet Covert kalite görünümü (kırmızı renkliler) takas ederek aynı koleksiyondan bıçak veya eldiven elde etmelerine izin verilmesi oldu. Buna göre, beş StatTrak Covert görünüm bir StatTrak, beş normal Covert görünüm ise bir normal bıçak veya eldiven eşyasına dönüştürülebiliyor.

    Bu değişiklik oyundaki görünüm ekonomisine de darbe vurdu zira şimdiye kadar bıçak elde etmenin tek yolu ya kasa açarken şanslı olmaktı (olasılığı son derece düşük) ya da doğrudan Steam Topluluk Pazarından satın almaktı. Yeni sistem sayesinde oyuncular, nadir ama ulaşılabilir sayılan Covert eşyalarla bıçaklara veya eldivenlere ulaşabiliyor. Bu da oyunun en değerli eşyalarına giden yolu çok daha erişilebilir hale getirdi.

    Şu anda bıçak ve eldiven fiyatları hızla gerilerken, bazı Covert görünümlerin değeri aniden fırladı. Örneğin 18 bin dolarlık bir bıçağın hızla 7 bin dolara kadar düştüğü belirtiliyor. Bloomberg’e göre bu değişiklik sonrası 7 milyar dolarlık CS2 görünüm piyasasından 1.75 milyar dolarlık bir değer kayboldu. Bazı tahminler bu rakamı 1 ila 2 milyar dolar arasında gösteriyor.
     

