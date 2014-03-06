Flipboard, Zite'ı CNN'den satın aldı

Magazin tadında haber takip uygulaması ile milyonlarca kullanıcısı bulunan Flipboard, kendi alanında önemli bir satın alımın altına imza attı.

CNN’in Ağustos 2011’de 20-25 milyon dolara satın aldığı Zite, artık hizmete Flipbard çatısı altında devam edecek. CNN, Zite’ın Flipboard’a 60 milyon dolara satıldığını açıklarken; Flipboard ile bazı CNN programlarına yönelik özel magazinlerin hazırlanması için iş birliğine gidildiğini belirtti.

Flipboard CEO’su Mike McCue ise yaptığı açıklamada Zite’ın deneyimi ile Flipboard’ın teknolojisinin bir araya gelmesi ile kullanıcılara çok daha kişiselleştirilebilir deneyim sunacaklarını söyledi