Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Flipboard, Zite'ı CNN'den satın aldı

5 yıl
2,3b
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Flipboard, Zite'ı CNN'den satın aldı
Magazin tadında haber takip uygulaması ile milyonlarca kullanıcısı bulunan Flipboard, kendi alanında önemli bir satın alımın altına imza attı.

CNN’in Ağustos 2011’de 20-25 milyon dolara satın aldığı Zite, artık hizmete Flipbard çatısı altında devam edecek. CNN, Zite’ın Flipboard’a 60 milyon dolara satıldığını açıklarken; Flipboard ile bazı CNN programlarına yönelik özel magazinlerin hazırlanması için iş birliğine gidildiğini belirtti.

Flipboard CEO’su Mike McCue ise yaptığı açıklamada Zite’ın deneyimi ile Flipboard’ın teknolojisinin bir araya gelmesi ile kullanıcılara çok daha kişiselleştirilebilir deneyim sunacaklarını söyledi


Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Donanım Haber Çantasını tasarlıyoruz "Dizüstü kazanan üyemiz belli oldu" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim