Ford Fiesta'nın SUV versiyonu EcoSport'un yerini alacak

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ABD merkezli otomobil üreticisi Ford, SUV ailesinin en küçük üyesi EcoSport’un yerini alacak yeni bir model üzerinde çalışıyor. Markanın B segmentindeki başarılı temsilcisi Fiesta’nın crossover versiyonu olacak model şuan test sürecinin ilk aşamalarında. Aracın test prototipleri zaman zaman yoğun kamuflajlı bir şekilde kameralara yansıyor. Bunun yanı sıra yukarıdaki tasarım çalışmasından da yeni Ford Fiesta SUV’un muhtemel görüntüsü hakkında fikir edinmek mümkün.

Ford’un SUV ailesine kazandıracağı yeni üyenin ismi henüz belli değil. Şirketin EcoSport ismini mi sürdüreceği yoksa yeni bir isim mi tercih edeceği bilinmiyor. Bu yüzden araç şimdilik Ford Fiesta SUV olarak anılıyor. SUV tarzını yansıtan Fiesta Active modelinin üzerinde yer alacak modelin EcoSport’tan daha büyük bir kabine ve bagaj hacmine sahip olacağı söyleniyor. Kullanılan materyallerin çok daha kaliteli olacağı da gelen bilgiler arasında.

Ford Fiesta SUV'un 2020'de satışa çıkması bekleniyor

Fiesta’nın ızgara ve far grubu gibi öne çıkan parçalarını kendine has çizgilerle bir araya getirmesi beklenen Ford Fiesta SUV’un kaputunun altında 1.0 litre üç silindirli EcoBoost turbo benzinli ve 1.5 litre dört silindirli dizel motorların kullanılması bekleniyor. Şirketin başlangıç fiyatını düşük tutmak adına 1.1 litre atmosferik motoru da seçenekler arasına dahil edebileceği söyleniyor. EcoSport modelinden ödünç alınan dört tekerlekten çekiş sisteminin opsiyon olarak sunulabileceğini de ekleyelim.

Ford’un Fiesta’yı baz alan yeni SUV modelini 2020 yılının ilk yarısında satışa sunması bekleniyor. Satışa çıktığında 20 ile 25 bin euro civarında başlangıç fiyatına sahip olacak.

https://www.autoexpress.co.uk/ford/fiesta/105629/new-2020-ford-fiesta-suv-ecosport-replacement-to-take-on-juke