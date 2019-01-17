Ford Fiesta'nın SUV versiyonu EcoSport'un yerini alacak

Ford’un SUV ailesine kazandıracağı yeni üyenin ismi henüz belli değil. Şirketin EcoSport ismini mi sürdüreceği yoksa yeni bir isim mi tercih edeceği bilinmiyor. Bu yüzden araç şimdilik Ford Fiesta SUV olarak anılıyor. SUV tarzını yansıtan Fiesta Active modelinin üzerinde yer alacak modelin EcoSport’tan daha büyük bir kabine ve bagaj hacmine sahip olacağı söyleniyor. Kullanılan materyallerin çok daha kaliteli olacağı da gelen bilgiler arasında.
Ford Fiesta SUV'un 2020'de satışa çıkması bekleniyor
Fiesta’nın ızgara ve far grubu gibi öne çıkan parçalarını kendine has çizgilerle bir araya getirmesi beklenen Ford Fiesta SUV’un kaputunun altında 1.0 litre üç silindirli EcoBoost turbo benzinli ve 1.5 litre dört silindirli dizel motorların kullanılması bekleniyor. Şirketin başlangıç fiyatını düşük tutmak adına 1.1 litre atmosferik motoru da seçenekler arasına dahil edebileceği söyleniyor. EcoSport modelinden ödünç alınan dört tekerlekten çekiş sisteminin opsiyon olarak sunulabileceğini de ekleyelim.
Ford’un Fiesta’yı baz alan yeni SUV modelini 2020 yılının ilk yarısında satışa sunması bekleniyor. Satışa çıktığında 20 ile 25 bin euro civarında başlangıç fiyatına sahip olacak.
https://www.autoexpress.co.uk/ford/fiesta/105629/new-2020-ford-fiesta-suv-ecosport-replacement-to-take-on-juke Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tipik B SUV
İçi boş olacak galiba aracın yoksa inip iterseniz anca gider.
Yazıda böyle bir ifade kullanılmış ama bu türkiye için doğru değil,türkiyede giriş fiyatı düşük olsun diye değil otosanın kar marjı daha yüksek olsun diye ithal ediliyor, yeni focusun fiyatlarından örnek verebilirim.
Titanium 1.5 ti-vct 6 ileri otomatik 162.100
Titanium .15 EcoBlue 8 ileri otomatik 178.100
Dizel atmosferik farkı 16.000
St-line 1.0 Ecoboost 8 ileri otomatik 169.600
St-line 1.5 EcoBlue 8 ileri otomatik 186.600
Dizel turbo benzinli farkı 17.000
Fiyatlar ortada Otosan atmosferik motorla eski tip 6 ileri sanzımanı, ecoboost 8 ileri sanzımanlı modelden daha pahalıya veriyor.
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