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Ford Fiesta'nın SUV versiyonu EcoSport'un yerini alacak

Ford'un ilk prototiplerini yollarda test etmeye başladığı yeni SUV modeli B sınıfının başarılı temsilcisi Fiesta'yı baz alacak. 2020'de satışa sunulacak araç Ford EcoSport modelinin yerini alacak.
4 ay
9,5b
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19
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Ford Fiesta'nın SUV versiyonu EcoSport'un yerini alacak
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ABD merkezli otomobil üreticisi Ford, SUV ailesinin en küçük üyesi EcoSport’un yerini alacak yeni bir model üzerinde çalışıyor. Markanın B segmentindeki başarılı temsilcisi Fiesta’nın crossover versiyonu olacak model şuan test sürecinin ilk aşamalarında. Aracın test prototipleri zaman zaman yoğun kamuflajlı bir şekilde kameralara yansıyor. Bunun yanı sıra yukarıdaki tasarım çalışmasından da yeni Ford Fiesta SUV’un muhtemel görüntüsü hakkında fikir edinmek mümkün.

Ford’un SUV ailesine kazandıracağı yeni üyenin ismi henüz belli değil. Şirketin EcoSport ismini mi sürdüreceği yoksa yeni bir isim mi tercih edeceği bilinmiyor. Bu yüzden araç şimdilik Ford Fiesta SUV olarak anılıyor. SUV tarzını yansıtan Fiesta Active modelinin üzerinde yer alacak modelin EcoSport’tan daha büyük bir kabine ve bagaj hacmine sahip olacağı söyleniyor. Kullanılan materyallerin çok daha kaliteli olacağı da gelen bilgiler arasında.

Ford Fiesta SUV'un 2020'de satışa çıkması bekleniyor 

Fiesta’nın ızgara ve far grubu gibi öne çıkan parçalarını kendine has çizgilerle bir araya getirmesi beklenen Ford Fiesta SUV’un kaputunun altında 1.0 litre üç silindirli EcoBoost turbo benzinli ve 1.5 litre dört silindirli dizel motorların kullanılması bekleniyor. Şirketin başlangıç fiyatını düşük tutmak adına 1.1 litre atmosferik motoru da seçenekler arasına dahil edebileceği söyleniyor. EcoSport modelinden ödünç alınan dört tekerlekten çekiş sisteminin opsiyon olarak sunulabileceğini de ekleyelim.

Ford’un Fiesta’yı baz alan yeni SUV modelini 2020 yılının ilk yarısında satışa sunması bekleniyor. Satışa çıktığında 20 ile 25 bin euro civarında başlangıç fiyatına sahip olacak.


https://www.autoexpress.co.uk/ford/fiesta/105629/new-2020-ford-fiesta-suv-ecosport-replacement-to-take-on-juke Yorum Yaz
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ymhaslaman 4 ay en beğenilen
Madem bunu yapacaktın niye geberttin 1 yıllık aracın piyasasını.
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MrKattchup 4 ay
Ecosport sahipleri bu haberi duyunca ne yaparlar merak ediyorum, bir daha hayatımda Ford'un F sini kullanmazdım herhalde.
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Musty3535123 4 ay
fieasta nın suv umu olur la :D
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idril 3 ay
Bu segmenti anlamak zor
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DH Misafiri 4 ay
benim ecosport um var ve daha piyasada genişlemeden kalkıyor mu?nasıl satacağım fordben bunu
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DH Misafiri 4 ay
sen öyle san benim ecosport um var ve bagaj şeirde bana yeterince alan sağlıyorarkada yer yoksa yarısına kadar açılıyor yandan istediğin şeyi alıyorsun ama üste açılsa alamazdın
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DH Misafiri 4 ay
ecosport süper bir araba benim ecosportumvar ve denemeden kötüleme büyük ihtimalle renoult kullanıp rolce rolls geleneksel ben sevmiyorum diyenlerdensin
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Sirrüs 4 ay
🤢🤢
Tipik B SUV
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TahaKaradeniz 4 ay
1.1 atmosferik SUV
İçi boş olacak galiba aracın yoksa inip iterseniz anca gider.
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manisa_tr 4 ay
Fiesta yeni kasasıyla satışlarda hala daha kendi yerini alamadı, suvda ecosportun yerini mi alacak?
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khytr89 4 ay
ecosport piyasası ölü bir araçtı zaten ve o acayip bagaj açılışı zaten kullanışsızdı. Bence güzel bir hamle olmuş, fiestaya crossover hatlar ve detaylar çok yakışmış.
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DH Misafiri 4 ay
Yeni aracın adı "Puma" olacak.
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Legend3017 4 ay
başlangıç fiyatını düşük tutmak adına 1.1 litre atmosferik motoru da seçenekler arasına dahil edebileceği söyleniyor

Yazıda böyle bir ifade kullanılmış ama bu türkiye için doğru değil,türkiyede giriş fiyatı düşük olsun diye değil otosanın kar marjı daha yüksek olsun diye ithal ediliyor, yeni focusun fiyatlarından örnek verebilirim.
Titanium 1.5 ti-vct 6 ileri otomatik 162.100
Titanium .15 EcoBlue 8 ileri otomatik 178.100
Dizel atmosferik farkı 16.000
St-line 1.0 Ecoboost 8 ileri otomatik 169.600
St-line 1.5 EcoBlue 8 ileri otomatik 186.600
Dizel turbo benzinli farkı 17.000
Fiyatlar ortada Otosan atmosferik motorla eski tip 6 ileri sanzımanı, ecoboost 8 ileri sanzımanlı modelden daha pahalıya veriyor.
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