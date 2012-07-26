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Foursquare yeni bir gelir yöntemi deniyor

6 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Lokasyon paylaşımı tabanlı sosyal ağ Foursquare, kullanıcı sayısını 20 milyonun üzerine çıkarırken, artık yeni gelir yöntemleri üzerinde çalışmaya başladı.

Marka promosyonları gibi eski yöntemlerle fazla bir gelir elde edemeyen Foursquare, Promoted Updates adı verilen reklam güncellemelerini devreye sokarak hem gelirlerini artırmayı hem de 1 milyon civarındaki işletme üyelerine müşteri kazandırmayı hedefliyor.

Yeni sistem uygulamadaki Keşfet-Explore sekmesi içerisinde çalışıyor. Bu sekmeye giren kullanıcılar yakındaki işletmelerden bazı davranışlar yapmalarını isteyen güncellemeler alıyor.

Sistem, o bölgede benzer işletmeleri ziyaret etmiş, beğenmiş veya etkileşime geçmiş kullanıcılara veya arkadaşı olan kullanıcılara reklamlar gönderiyor. Reklamların istediği aktiviteler ise bir sayfayı ziyaret etmek veya check-in yapmak olabiliyor. Bu sayede özel indirimler veya kredi kartına puanlar şeklinde hediyeler kazanılabiliyor.

İşletmeler bu reklamlar için hareket başı ödeme şeklinde ücret tarifesine tabi olacak. Gap, Old Navy, Hilton, Hertz, Best Buy ve Walgreens gibi 20 işletme yeni sistemi test etmeye başladı. Bu sistemin kullanıcıları rahatsız etmeden reklam sunacağı belirtiliyor.

http://gigaom.com/2012/07/24/foursquare-goes-into-monetization-mode-with-promoted-updates/ Yorum Yaz
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yukuberk 6 yıl
Arkadaşım kızlara hava atmak için her gün starbucksda check in yaptığını hatırlıyorum
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aegeor 6 yıl
Türk insanları bu uygulamayı hava atmak için kullanıyor. Genelleme yapmak istemem ama çoğu kişi gitmediği yerlere, check-in yapıyor.
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chatlaxs 6 yıl
yükledim ama kullandığım söylenemez
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jovanovic 6 yıl aegeor
aegeor

Türk insanları bu uygulamayı hava atmak için kullanıyor. Genelleme yapmak istemem ama çoğu kişi gitmediği yerlere, check-in yapıyor.

Aynen öyle...
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YGA 6 yıl aegeor
aegeor

Türk insanları bu uygulamayı hava atmak için kullanıyor. Genelleme yapmak istemem ama çoğu kişi gitmediği yerlere, check-in yapıyor.

Bende görüyorum Twitter üzerinden kullanılıyor daha çok.Şuana kadar kaç yıldır görüyorum,hiçbir fikir alışverişinde falan bulunmadım.Gereksiz bence.
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