Foursquare yeni bir gelir yöntemi deniyor

Lokasyon paylaşımı tabanlı sosyal ağ Foursquare, kullanıcı sayısını 20 milyonun üzerine çıkarırken, artık yeni gelir yöntemleri üzerinde çalışmaya başladı.





Marka promosyonları gibi eski yöntemlerle fazla bir gelir elde edemeyen Foursquare, Promoted Updates adı verilen reklam güncellemelerini devreye sokarak hem gelirlerini artırmayı hem de 1 milyon civarındaki işletme üyelerine müşteri kazandırmayı hedefliyor.





Yeni sistem uygulamadaki Keşfet-Explore sekmesi içerisinde çalışıyor. Bu sekmeye giren kullanıcılar yakındaki işletmelerden bazı davranışlar yapmalarını isteyen güncellemeler alıyor.





Sistem, o bölgede benzer işletmeleri ziyaret etmiş, beğenmiş veya etkileşime geçmiş kullanıcılara veya arkadaşı olan kullanıcılara reklamlar gönderiyor. Reklamların istediği aktiviteler ise bir sayfayı ziyaret etmek veya check-in yapmak olabiliyor. Bu sayede özel indirimler veya kredi kartına puanlar şeklinde hediyeler kazanılabiliyor.





İşletmeler bu reklamlar için hareket başı ödeme şeklinde ücret tarifesine tabi olacak. Gap, Old Navy, Hilton, Hertz, Best Buy ve Walgreens gibi 20 işletme yeni sistemi test etmeye başladı. Bu sistemin kullanıcıları rahatsız etmeden reklam sunacağı belirtiliyor.