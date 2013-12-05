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Foursquare'ın iOS uygulaması tasarımsal olarak güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
448
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Foursquare'ın iOS uygulaması tasarımsal olarak güncellendi
Popüler konum tabanlı paylaşım servisi Foursquare, Apple'ın yeni mobil işletim sistemine özel olarak 7.0 sürümüne güncellendi.
Güncelleme ile tasarımı baştan aşağıya yenilenerek iOS 7'ye uyumlu hale getirilen Foursquare, geliştiricinin belirttiğine göre bu haliyle daha akıllı ve hızlı bir yapıya bürünüyor. Bir mekana gidildiği zaman açık olmasa dahi özel bildirimler yapabilen uygulama, ayrıca çevrenizde bulunan yenilikleri sıralayabiliyor ve arkadaşların bulunduğu yerleri / mekanları gösterebiliyor.
Ücretsiz olarak sunulan Foursquare uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/us/app/foursquare/id306934924 Yorum Yaz
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