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Fujifilm, dokunmatik ekranların üretim sıkıntılarını azaltabilecek yeni bir çözüm sunuyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Fujifilm, dokunmatik ekranların üretim sıkıntılarını azaltabilecek yeni bir çözüm sunuyor
Akıllı telefonların ve tabletlerin hayatımıza girmesiyle birlikte dokunmatik ekranların en çok ihtiyaç duyulan donanım parçalarından biri haline geldiği bir gerçek. Bu alanda artan talebi karşılamak ve daha ucuza panelleri üretmek ise, başlıca sorunlar arasında. Ancak, Fujifilm'in bu sorun için bulduğu yeni bir çözüm diğerlerinden biraz farklı.

Fotoğrafçılıktaki deneyimlerini bu alana aktaran şirket, yeni çözümüyle birlikte dokunmatik ekran üretiminde kullanılan ITO'ya(indiyum Tin Oksit) olan bağımlılığı ortadan kaldırmayı hedefliyor. Fujifilm'in bunu gerçekleştirmek için kullanacağı yöntemin ana malzemesi ise, bugünkü dijital çağın öncesinde fotoğraf filmlerinde bileşen olarak kullanılan gümüş halajonür. Dokunmatik ekranlardaki sensör ağının oluşturulmasında kullanılan ITO aksine daha kolay bulunan gümüş halojenür sayesinde; üretim maliyetleri de aşağı çekilirken, üretim sıkıntılarının da önüne geçilmiş olacak.

Fujifilm'in sunduğu çözümün ITO'ya bağımlı dokunmatik ekran pazarında nasıl bir etki yaratacağını ise, ilerleyen dönemlerde göreceğiz. 

http://www.bloomberg.com/news/2013-03-10/fujifilm-touch-screen-poised-to-aid-microsoft-vs-apple.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
V4LKyR 6 yıl
Nadir metallerle ilgili olan üretim teknikleri genel olarak ileride sıkıntı çıkartıyor. :\ Evet, nadir metallerle mükemmel işler başarılabiliyor, ama adı üstünde, nadir.
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