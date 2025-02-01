Vlogger kamera tavsiyesi isteyenlere en iyi vlog kameraları (2025)

- En iyi vlog kameralar 📷
- 1️⃣ DJI Osmo Pocket 3
- 2️⃣ Sony ZV-1
- 3️⃣ GoPro Hero 13 Black
- 4️⃣ Insta360 X4
- 5️⃣ Sony Zv-E1
- 6️⃣ Canon Powershot V10
- 7️⃣ Canon Eos R50
- 8️⃣ Nikon Z30
- 9️⃣ DJI Osmo Action 5 Pro
- Yorumlar
YouTube, TikTok, Instagram gibi platformlar sayesinde vlog çekmeye veya yayın yapmaya başlamak her zamankinden daha kolay. Akıllı telefonunuzla video çekmek iyi bir başlangıç olsa da özel vlog kamerası videolarınızın daha fazla izlenmesine yardımcı olabilir. İster oturarak vlog çekmek için DSLR veya aynasız fotoğraf makinesi olsun, ister hareket halindeyken kolayca yanınızda taşıyabileceğiniz kompakt bir kamera olsun, vlog çekmek için tek bir en iyi kamera yoktur, tıpkı vlog çekmenin tek bir yolu olmadığı gibi. Peki, vlog çekmek için hangi kamera kullanılır? Vlogger kamerası arayanlar için en iyi seçenekler burada.
|Marka/Model 📸
|Fiyat 🏷️
|DJI Osmo Pocket 3
|27.299 TL
|Sony ZV-1
|27.900 TL
|GoPro Hero 13 Black
|13.899 TL
|Insta360 X4
|21.908 TL
|Fujifilm X-S20
|63.718 TL
|Sony Zv-E1
|97.699 TL
|Canon Powershot V10
|41.799 TL
|Canon Eos R50
|37.699 TL
|Nikon Z30
|33.659 TL
|DJI Osmo Action 5 Pro
|24.999 TL
Vlog kameraları yorumları dikkate alındığında; en iyi vlog kamerası markaları sıralamasında Sony, Canon, Nikon ve DJI öne çıkıyor. 2025’te satın alınabilecek en iyi vlogger kamera tavsiyesi olarak ise; Sony ZV, Canon EOS, Insta360 ve DJI Osmo modelleri, kaliteli video çekmeleri ve kompakt olmalarıyla öneriliyor.
1️⃣ DJI Osmo Pocket 3
- 2 inç döndürülebilir ekran ve akıllı yatay-dikey çekim
- 1 inç CMOS ve 4K/120fps
- 3 eksenli gimbal mekanik stabilizasyon
- ActiveTrack 6.0 ile otomatik yüz algılama, dinamik çerçeveleme
- Tüm piksellerle hızlı odaklanma
- D-Log M ve 10-bit HLG renk modları
- Stereo kayıt
- Kompakt tasarım
2️⃣ Sony ZV-1
- SteadyShot ortak optik ve elektronik sabitleme sistemi
- Dışarı çevrilebilen LCD ekran
- 1,0 tipi Exmor RS CMOS sensör ve ZEISS 24-70mm lensle yüksek kaliteli fotoğraflar
- Yaratıcı Stil ve Görüntü Efekti ayarları
- Gerçek zamanlı takiple netleme
- Yönlü 3 kapsüllü mikrofon ve paketli bir rüzgar siperi
- Sabit özçekim için ergonomik kol ve kayıt düğmesi
- Hepsi bir arada Bluetooth kollarla uyumluluk
- Güzel ve doğal cilt tonları
- Yüksek görüntü kalitesi ve kolay gelişmiş efektler
- Netlemeyi nesneler arasında hızlı değiştirme
- Yüzler için optimize edilmiş akıllı otomatik pozlama geçişler
- Dinamik süper ağır çekim, zaman atlamalı video
- Kolay paylaşım için dikey video etiketleme
- Hassas pozlama kontrolü için dahili ND filtreleri
- Videolardan fotoğraf alma
3️⃣ GoPro Hero 13 Black
- Otomatik algılama özelliğine sahip HB serisi lensler
- Makro lens ve ultra geniş açılı lens modu
- Profesyonel kalitede hareket bulanıklığı için kamera ayarlarını otomatik ayarlama
- 2.5 saate kadar sürekli kayıt
- Mıknatıslı kapı ve güç kablosuz kiti
- Profesyonel 5.3K video kaydı (5.3K60, 4K120, 2.7K120 + 1080p240)
- 720p 400fps, 900p 300fps veya 5.3K 120fps yavaş çekim
- Su tutmayan değiştirilebilir lens kapağı
- Ödüllü video stabilizasyon
- Geniş açılı dijital lensler
- HDR video, 10-bit renk
- GPS verilerini yakalama
- Bluetooth ses desteği + Ses komut
4️⃣ Insta360 X4
- 8K30fps 360º, 5.7K60fps, sinematik 4K100fps video kaydı
- 72MP kusursuz çekim fotoğraflar
- Tek lens mod (4K60fps’e kadar)
- Görünmez selfie çubuğu ile done benzeri görüntüler
- Çıkarılabilen lens koruyucularla sağlam tasarım
- 5.7K30fps kalitede 135 dakikaya kadar kayıt
- 10 metre suya dayanıklılık
- Insta360 uygulamasıyla yapay zeka destekli düzenleme
5️⃣ Sony Zv-E1
Ürün Teşhiri Ayarı, ürün inceleme videoları çekmeyi kolaylaştırıyor. Fotoğraf makinesi, netlemeyi akıcı şekilde yüzünüzden lensin önünde tutulan bir ürüne getiriyor ve ardından ürün lensin önünden çekildiğinde tekrar yüzünüze getiriyor. Bu ayarı, özel düğmesine basarak açıp kapatabiliyorsunuz.
- CMOS Exmor R Full Frame sensör
- Doğal cilt tonları, arka plan bokeh efekti, yumuşak cilt efekti
- Sinematik vlog ayarı
- Dinamik aktif mod sabitlemesi
- Videolar için yapay zeka tabanlı otomatik çerçeveleme
- Yapay zeka destekli gerçek zamanlı takip özelliği
- Birden fazla yüz algılama (Otomatik bokeh efekti ve netleme)
- 240fps’ye kadar ağır çekim
- Akıllı 3 kapsüllü mikrofon
- Gelişmiş video kaydı modları: 10 bit 4:2:2
- Renk üretimi: S-Gamut3.Cine/S-Log3 ve S-Gamut3/S-Log3
- LUT dosyalarını içe aktarabilme
- Daha yüksek pozalama özgürlüğü için esnek ISO
- Sınıfının en küçük ve hafif vlog kamerası
- Yandan açılan, değişken açılı LCD ekran, dokunmatik işlevler
- Toza ve neme dayanıklı tasarım
- Vlog aksesuarları
- Kolay akıllı telefon bağlantısı
- Yüksek kaliteli canlı yayın
6️⃣ Canon Powershot V10
- Kompakt ve hafif vlog kamerası
- 4K UHD kalitede kayıt
- Video için 19mm geniş açılı lens
- Güçlü stereo mikrofonlar
- Sabit çekim için yerleşik stand
- 14 renk filtresi efekti
- Daha net ve sarsıntısız çekim için video dijital IS
- Yukarı kaldırılabilen 2 inç ekran
- Kolay kayıt için otomatik yüz takibi
- Pürüzsüz cilt film modu
- Webcam olarak kullanma
- Canon Camera Connect uygulamasıyla Facebook ve YouTube’da canlı yayın
- Güneşli koşullarda optimum parlaklık için ND filtresi
- Telefonu kullanarak WiFi üzerinden yakından kayıt yapma
7️⃣ Canon Eos R50
- Sensör: 24,2 MP CMOS APS-C formatı
- AF sistemi: Göz/Yüz Algılamalı ve Takipli AF ile Dual Pixel CMOS AF II
- 7.5cm, 1,62 milyon noktalı değişken açılı LCD dokunmatik ekran
- 6K'dan yüksek hızda örneklenmiş 4K (3.840 x 2.160)
- Yuva adaptörleri aracılığıyla RF lensleri ve RF-S lensleri; EF ve EF-S lensleri
- 2,36 milyon noktalı OLED renkli elektronik vizör (EVF)
- Ses: Dahili stereo mikrofonlar; mikrofon girişi
- Film otomatik zamanlayıcı modu: 2 saniye, 10 saniye, uzaktan
8️⃣ Nikon Z30
- 4K UHD 30p, Full HD 120p video kaydı
- 125 dakikaya kadar kesintisiz video çekimi
- Hassas dahili stereo mikrofon ve harici mikrofon desteği
- Büyük DX biçimli 20,9 MP’lik CMOS sensörü
- Video için ISO 25.600, fotoğraflar için ISO 51.200’e kadar çekim yapma
- Sarsıntıyı önleyen e-VR özelliği
- Özelleştirilebilir kontroller
- Sessiz çekim modu
- Video AF modu
- Durağan görüntü ve video için göz ve hayvan algılama AF modları
- Mükemmel pozlama
- Elde veya eller serbest çekim yapma
9️⃣ DJI Osmo Action 5 Pro
- Yeni nesil 1/1.3” sensör
- Çift OLED yüksek parlaklıklı dokunmatik ekranlar
- 47GB dahili depolama
- Nesne merkezleme ve izleme
- Çift DJI mikrofon doğrudan bağlantı
- 40MP veya 8K çözünürlük
- Titremeleri azaltan mod: RockSteady 3.0
- 240 dakikaya kadar pil ömrü
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P