Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Vlogger kamera tavsiyesi isteyenlere en iyi vlog kameraları (2025)

    Vlog video çekmek için kamera önerileri arayanlar buraya! İşte YouTube'da abone sayınızı artıracak Sony, Canon ve diğer markaların en iyi vlogger kameraları:    

    YouTube, TikTok, Instagram gibi platformlar sayesinde vlog çekmeye veya yayın yapmaya başlamak her zamankinden daha kolay. Akıllı telefonunuzla video çekmek iyi bir başlangıç olsa da özel vlog kamerası videolarınızın daha fazla izlenmesine yardımcı olabilir. İster oturarak vlog çekmek için DSLR veya aynasız fotoğraf makinesi olsun, ister hareket halindeyken kolayca yanınızda taşıyabileceğiniz kompakt bir kamera olsun, vlog çekmek için tek bir en iyi kamera yoktur, tıpkı vlog çekmenin tek bir yolu olmadığı gibi. Peki, vlog çekmek için hangi kamera kullanılır? Vlogger kamerası arayanlar için en iyi seçenekler burada.

    En iyi vlog kameralar 📷
    Marka/Model 📸 Fiyat 🏷️
    DJI Osmo Pocket 3 27.299 TL
    Sony ZV-1 27.900 TL
    GoPro Hero 13 Black 13.899 TL
    Insta360 X4 21.908 TL
    Fujifilm X-S20 63.718 TL
    Sony Zv-E1 97.699 TL
    Canon Powershot V10  41.799 TL
    Canon Eos R50 37.699 TL
    Nikon Z30 33.659 TL
    DJI Osmo Action 5 Pro 24.999 TL

    Vlog kameraları yorumları dikkate alındığında; en iyi vlog kamerası markaları sıralamasında Sony, Canon, Nikon ve DJI öne çıkıyor. 2025’te satın alınabilecek en iyi vlogger kamera tavsiyesi olarak ise; Sony ZV, Canon EOS, Insta360 ve DJI Osmo modelleri, kaliteli video çekmeleri ve kompakt olmalarıyla öneriliyor.

    1️⃣ DJI Osmo Pocket 3

    küçük vlog kamerası DJI Osmo Pocket 3 Tam Boyutta Gör
    DJI Osmo Pocket 3, vlog çekmek için ufak boyutlu kamera arayanlara tavsiyemizdir. 4K 120fps desteği, cep dostu boyutu ve gimbal’ı ile değiştirilebilir lensli fotoğraf makinesinden çok daha kullanışlı. Harici mikrofonları da destekliyor ancak yerleşik mikrofon da iyi ses kalitesi için fazlasıyla yeterli. Dönen dokunmatik arka ekran sayesinde dikey ile yatay 16:9 en boy oranı arasında hızlıca geçiş yapılabiliyor. Küçük vlog kamerası arıyorsanız DJI Osmo Pocket 3’ü satın almayı düşünmelisiniz.
    • 2 inç döndürülebilir ekran ve akıllı yatay-dikey çekim
    • 1 inç CMOS ve 4K/120fps
    • 3 eksenli gimbal mekanik stabilizasyon
    • ActiveTrack 6.0 ile otomatik yüz algılama, dinamik çerçeveleme
    • Tüm piksellerle hızlı odaklanma
    • D-Log M ve 10-bit HLG renk modları
    • Stereo kayıt
    • Kompakt tasarım

    2️⃣ Sony ZV-1

    en iyi vlog kamerası Sony ZV-1 Tam Boyutta Gör
    Sony ZV-1, kompakt tasarımı, flaş yuvası, mikrofon portu ve tamamen hareketli dokunmatik ekranıyla piyasadaki en iyi vlog kamerası. Değişken açılı LCD dokunmatik ekran yatay şekilde açılıyor; bu nedenle özçekimler ve vlog çekmek için mükemmel. Bağlantı noktası, mikrofon ve montaj yuvaları olmadan, fotoğraf makinesinin önündeyken bile hassas kadrajlama ve akıcı kullanım sağlıyor. ZV-1, yakınlaştırma ve kayıt gibi işlevler için kablosuz kontrol sunan ve sabit eller serbest çekimler için uzayarak mini bir tripod haline gelen Sony Bluetooth kablosuz çekim kolu GP-VPT2BT ile uyumlu.
    • SteadyShot ortak optik ve elektronik sabitleme sistemi
    • Dışarı çevrilebilen LCD ekran
    • 1,0 tipi Exmor RS CMOS sensör ve ZEISS 24-70mm lensle yüksek kaliteli fotoğraflar
    • Yaratıcı Stil ve Görüntü Efekti ayarları
    • Gerçek zamanlı takiple netleme
    • Yönlü 3 kapsüllü mikrofon ve paketli bir rüzgar siperi
    • Sabit özçekim için ergonomik kol ve kayıt düğmesi
    • Hepsi bir arada Bluetooth kollarla uyumluluk
    • Güzel ve doğal cilt tonları
    • Yüksek görüntü kalitesi ve kolay gelişmiş efektler
    • Netlemeyi nesneler arasında hızlı değiştirme
    • Yüzler için optimize edilmiş akıllı otomatik pozlama geçişler
    • Dinamik süper ağır çekim, zaman atlamalı video
    • Kolay paylaşım için dikey video etiketleme
    • Hassas pozlama kontrolü için dahili ND filtreleri
    • Videolardan fotoğraf alma

    3️⃣ GoPro Hero 13 Black

    vlog kamera önerisi GoPro Hero 13 Black Tam Boyutta Gör
    Maceracı bir vlogger iseniz, sizin için en iyi kamera; GoPro Hero 13 Black. GoPro’nun amiral gemisi modeli, yeni HB serisi lens modları, ND filtreleri, makro lensi, üç kullanışlı montaj sistemi ve fazlasıyla vlog için en iyi kameralardan biri. Bluetooth desteği, çift kanallı ses, log profili ve HDR video gibi profesyonel odaklı özelliklerini de unutmamak gerek. 720p’de 400fps veya 5.3K çözünürlükte 120fps’e kadar ağır çekim video kaydı yapabiliyor. Ayrıca vlog çekerken videoları akıcı ve mükemmel seviyede tutmada olağanüstü iş çıkaran Horizon Lock ve HyperSmooth 5.0 var. Tüm bunlar bir araya geldiğinde bir akıllı telefondan çok daha kaliteli videolar elde ediliyor.
    • Otomatik algılama özelliğine sahip HB serisi lensler
    • Makro lens ve ultra geniş açılı lens modu
    • Profesyonel kalitede hareket bulanıklığı için kamera ayarlarını otomatik ayarlama
    • 2.5 saate kadar sürekli kayıt
    • Mıknatıslı kapı ve güç kablosuz kiti
    • Profesyonel 5.3K video kaydı (5.3K60, 4K120, 2.7K120 + 1080p240)
    • 720p 400fps, 900p 300fps veya 5.3K 120fps yavaş çekim
    • Su tutmayan değiştirilebilir lens kapağı
    • Ödüllü video stabilizasyon
    • Geniş açılı dijital lensler
    • HDR video, 10-bit renk
    • GPS verilerini yakalama
    • Bluetooth ses desteği + Ses komut

    4️⃣ Insta360 X4

    vlogger kamerası Insta360 X4 Tam Boyutta Gör
    Birden fazla modda çekim yapabilen 360 derece aksiyon kamerası arayan bir vlogger'sanız, Insta360 X4 tam size göre. X4 modeli, sürükleyici 360º çekimlerin yanı sıra geniş açılı videolar sağlayabiliyor. Insta 360 X4, çok yönlülüğü, yüksek kalitede video çıkışı ve kullanıcı dostu özellikleriyle en iyi vlog kamerası modellerinden biri. İster aksiyon çekimleri, ister sürükleyici 360º videolar veya geniş açılı görüntüler yakalayın, X4 olağanüstü performans ve kalite sunuyor.
    • 8K30fps 360º, 5.7K60fps, sinematik 4K100fps video kaydı
    • 72MP kusursuz çekim fotoğraflar
    • Tek lens mod (4K60fps’e kadar)
    • Görünmez selfie çubuğu ile done benzeri görüntüler
    • Çıkarılabilen lens koruyucularla sağlam tasarım
    • 5.7K30fps kalitede 135 dakikaya kadar kayıt
    • 10 metre suya dayanıklılık
    • Insta360 uygulamasıyla yapay zeka destekli düzenleme

    5️⃣ Sony Zv-E1

    4K vlog kamerası Sony Zv-E1 Tam Boyutta Gör
    Sony Zv-E1, kullanımı kolay, toz ve neme dayanıklı ve küçük vlog kamerası. Görüntü sabitleme özelliğine sahip en küçük, en hafif full frame fotoğraf makinesi. CMOS Exmor R Full Frame sensör, geniş enlem, düşük parazit, muhteşem Full Frame bokeh efekti ve yüksek hassasiyet sunuyor. 12 mm ile 1200 mm ³ arasında değişen netleme uzaklığı seçimi sunuyor. Yumuşak Cilt Efekti ince çizgilerin ve lekelerin görünümünü azaltıyor ve göz ve ağız çevresinde netliği artırıyor. Ana objeyi vurgulamak isterseniz Bokeh Anahtarına bir kez basarak arka planda etkileyici bir Full Frame bokeh efekti oluşturabiliyorsunuz. Nesnenin karedeki konumunu otomatik olarak sabit tutmaya yarayan Çerçeve Dengeleyici özelliği, nesnenin yanında yürürken çekim yapmanızı kolaylaştırıyor. Yapay zekaya dayalı nesne algılama teknolojisini kullanan Otomatik Çerçeveleme özelliği, kareyi video çekerken nesneyi öne çıkan bir konumda tutacak şekilde otomatik kırpıyor.

    Ürün Teşhiri Ayarı, ürün inceleme videoları çekmeyi kolaylaştırıyor. Fotoğraf makinesi, netlemeyi akıcı şekilde yüzünüzden lensin önünde tutulan bir ürüne getiriyor ve ardından ürün lensin önünden çekildiğinde tekrar yüzünüze getiriyor. Bu ayarı, özel düğmesine basarak açıp kapatabiliyorsunuz.

    • CMOS Exmor R Full Frame sensör
    • Doğal cilt tonları, arka plan bokeh efekti, yumuşak cilt efekti
    • Sinematik vlog ayarı
    • Dinamik aktif mod sabitlemesi
    • Videolar için yapay zeka tabanlı otomatik çerçeveleme
    • Yapay zeka destekli gerçek zamanlı takip özelliği
    • Birden fazla yüz algılama (Otomatik bokeh efekti ve netleme)
    • 240fps’ye kadar ağır çekim
    • Akıllı 3 kapsüllü mikrofon
    • Gelişmiş video kaydı modları: 10 bit 4:2:2
    • Renk üretimi: S-Gamut3.Cine/S-Log3 ve S-Gamut3/S-Log3
    • LUT dosyalarını içe aktarabilme
    • Daha yüksek pozalama özgürlüğü için esnek ISO
    • Sınıfının en küçük ve hafif vlog kamerası
    • Yandan açılan, değişken açılı LCD ekran, dokunmatik işlevler
    • Toza ve neme dayanıklı tasarım
    • Vlog aksesuarları
    • Kolay akıllı telefon bağlantısı
    • Yüksek kaliteli canlı yayın

    6️⃣ Canon Powershot V10

    vlogger kamerası Canon Powershot V10 Tam Boyutta Gör
    Vlog çekmek için özel olarak üretilen Canon Powershot V10, cebinizdeki telefonla rekabet edecek şekilde tasarlanmış yeni bir türün ilk örneği. Canon vlog kamerası, 1 inçlik sensör kullanıyor ancak Sony ZV-1F ile rekabet edecek düzeyde sabit 18 mm F2.8 lensle çalışmak üzere optimize edilmiş. Bazı açılardan eski olsa da, çoğu akıllı telefona göre doğal bir avantajı var; parlak koşullarda keskin, detaylı sonuçlar üretiyor. 2 inç açılır dokunmatik ekran çerçeveleme için kullanışlı, büyük kayıt düğmesi dahil kontroller basit.
    • Kompakt ve hafif vlog kamerası
    • 4K UHD kalitede kayıt
    • Video için 19mm geniş açılı lens
    • Güçlü stereo mikrofonlar
    • Sabit çekim için yerleşik stand
    • 14 renk filtresi efekti
    • Daha net ve sarsıntısız çekim için video dijital IS
    • Yukarı kaldırılabilen 2 inç ekran
    • Kolay kayıt için otomatik yüz takibi
    • Pürüzsüz cilt film modu
    • Webcam olarak kullanma
    • Canon Camera Connect uygulamasıyla Facebook ve YouTube’da canlı yayın
    • Güneşli koşullarda optimum parlaklık için ND filtresi
    • Telefonu kullanarak WiFi üzerinden yakından kayıt yapma

    7️⃣ Canon Eos R50

    vlog kamera önerisi Canon Eos R50 Tam Boyutta Gör
    Vlog çekimleri için en iyi kameralardan biri de Canon EOS R50. 24.2 MP APS-C sensörüyle EOS R50, evde yüksek kaliteli, kırpılmamış 4K içerik oluşturacak kadar güçlü ve hareket halindeyken vlog çekmek için yeterince hafif. Kompakt tasarımı, tamamen dönebilen değişken açılı dokunmatik ekranı ve sezgisel kontrolleri sayesinde EOS R50, her senaryoda kolay kullanım sağlıyor. EOS R50, videoda göz, yüz, baş ve vücut takibi ile Canon'un en yeni akıllı otomatik odaklama sistemine ve odağın siz ve sergilediğiniz tüm ürünler arasında güvenilir bir şekilde odak geçişi yapmasını sağlamak için özel bir ürün demosu moduna sahip. Canon vlog kamerası, maksimum kalite için 6K sensöründen yüksek örneklemeli 4K video çekimi ve ayrıca sinematik ağır çekim efektleri için 120fps’de Full HD çekim yapıyor. Sosyal medya çekimleri için dikey, 9:16 kayıt formatı ve Wi-Fi bağlantı desteği mevcut.
    • Sensör: 24,2 MP CMOS APS-C formatı
    • AF sistemi: Göz/Yüz Algılamalı ve Takipli AF ile Dual Pixel CMOS AF II
    • 7.5cm, 1,62 milyon noktalı değişken açılı LCD dokunmatik ekran
    • 6K'dan yüksek hızda örneklenmiş 4K (3.840 x 2.160)
    • Yuva adaptörleri aracılığıyla RF lensleri ve RF-S lensleri; EF ve EF-S lensleri
    • 2,36 milyon noktalı OLED renkli elektronik vizör (EVF)
    • Ses: Dahili stereo mikrofonlar; mikrofon girişi
    • Film otomatik zamanlayıcı modu: 2 saniye, 10 saniye, uzaktan

    8️⃣ Nikon Z30

    nikon vlog kamera Nikon Z30 Tam Boyutta Gör
    Nikon Z30, Nikon’un en ucuz aynasız kameraları arasında ve başlangıç ​​seviyesindeki vlogger'lar için tasarlanmış. Açılır dokunmatik ekran ve tally lambası selfie kaydına yardımcı olurken, daha iyi ses için bir mikrofon takabilirsiniz. Kulaklık girişi olmadığından sesi takip etmek zor olabilir ancak Nikon'un mükemmel 16-50 mm lensiyle bir başlangıç ​​seti olarak, bu 4K vlog kamera kesinlikle değerlendirilmeli.
    • 4K UHD 30p, Full HD 120p video kaydı
    • 125 dakikaya kadar kesintisiz video çekimi
    • Hassas dahili stereo mikrofon ve harici mikrofon desteği
    • Büyük DX biçimli 20,9 MP’lik CMOS sensörü
    • Video için ISO 25.600, fotoğraflar için ISO 51.200’e kadar çekim yapma
    • Sarsıntıyı önleyen e-VR özelliği
    • Özelleştirilebilir kontroller
    • Sessiz çekim modu
    • Video AF modu
    • Durağan görüntü ve video için göz ve hayvan algılama AF modları
    • Mükemmel pozlama
    • Elde veya eller serbest çekim yapma

    9️⃣ DJI Osmo Action 5 Pro

    DJI vlog kamerası Osmo Action 5 Pro Tam Boyutta Gör
    En iyi vlog kamerası listemizi DJI’ın bir başka modeli Osmo Action 5 Pro ile sonlandırıyoruz. DJI Action 5 Pro, rakiplerinden daha iyi su geçirmez ve donmaya dayanıklı, pil ömrü daha uzun, genel performansı da mükemmel. Ayrıca net kablosuz ses için DJI Mic 2 ile uyumluluğa ve genel içerik oluşturucuları ve vlogger'lar için çok kullanışlı hale getiren bir dizi seçenek ve özelliğe sahip. Bu çok yönlülük, kameranın yemek vlogger'larından dalgıçlara ve dağcılara kadar herkese uygun olduğu anlamına geliyor.
    • Yeni nesil 1/1.3” sensör
    • Çift OLED yüksek parlaklıklı dokunmatik ekranlar
    • 47GB dahili depolama
    • Nesne merkezleme ve izleme
    • Çift DJI mikrofon doğrudan bağlantı
    • 40MP veya 8K çözünürlük
    • Titremeleri azaltan mod: RockSteady 3.0
    • 240 dakikaya kadar pil ömrü

    En İyi Vlog Kameraları Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 87941


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla otomobiller artık doğuştan otonom

    Profil resmi
    Mantarın Başı 2 gün önce

    0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    zoretanin toplam doz hesaplama nfc test kablo tv 2 televizyon bağlantısı kombi bacası yerinden çıkarsa ne olur lg bulaşık makinesi yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 14 Ultra
    Xiaomi 14 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15
    Lenovo V15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum