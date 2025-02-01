Vlogger kamera tavsiyesi isteyenlere en iyi vlog kameraları (2025)

YouTube, TikTok, Instagram gibi platformlar sayesinde vlog çekmeye veya yayın yapmaya başlamak her zamankinden daha kolay. Akıllı telefonunuzla video çekmek iyi bir başlangıç olsa da özel vlog kamerası videolarınızın daha fazla izlenmesine yardımcı olabilir. İster oturarak vlog çekmek için DSLR veya aynasız fotoğraf makinesi olsun, ister hareket halindeyken kolayca yanınızda taşıyabileceğiniz kompakt bir kamera olsun, vlog çekmek için tek bir en iyi kamera yoktur, tıpkı vlog çekmenin tek bir yolu olmadığı gibi. Peki, vlog çekmek için hangi kamera kullanılır? Vlogger kamerası arayanlar için en iyi seçenekler burada.

Vlog kameraları yorumları dikkate alındığında; en iyi vlog kamerası markaları sıralamasında Sony, Canon, Nikon ve DJI öne çıkıyor. 2025’te satın alınabilecek en iyi vlogger kamera tavsiyesi olarak ise; Sony ZV, Canon EOS, Insta360 ve DJI Osmo modelleri, kaliteli video çekmeleri ve kompakt olmalarıyla öneriliyor.

1️⃣ DJI Osmo Pocket 3 Tam Boyutta Gör DJI Osmo Pocket 3, vlog çekmek için ufak boyutlu kamera arayanlara tavsiyemizdir. 4K 120fps desteği, cep dostu boyutu ve gimbal’ı ile değiştirilebilir lensli fotoğraf makinesinden çok daha kullanışlı. Harici mikrofonları da destekliyor ancak yerleşik mikrofon da iyi ses kalitesi için fazlasıyla yeterli. Dönen dokunmatik arka ekran sayesinde dikey ile yatay 16:9 en boy oranı arasında hızlıca geçiş yapılabiliyor. Küçük vlog kamerası arıyorsanız DJI Osmo Pocket 3’ü satın almayı düşünmelisiniz. 2 inç döndürülebilir ekran ve akıllı yatay-dikey çekim

1 inç CMOS ve 4K/120fps

3 eksenli gimbal mekanik stabilizasyon

ActiveTrack 6.0 ile otomatik yüz algılama, dinamik çerçeveleme

Tüm piksellerle hızlı odaklanma

D-Log M ve 10-bit HLG renk modları

Stereo kayıt

Kompakt tasarım

2️⃣ Sony ZV-1 Tam Boyutta Gör Sony ZV-1, kompakt tasarımı, flaş yuvası, mikrofon portu ve tamamen hareketli dokunmatik ekranıyla piyasadaki en iyi vlog kamerası. Değişken açılı LCD dokunmatik ekran yatay şekilde açılıyor; bu nedenle özçekimler ve vlog çekmek için mükemmel. Bağlantı noktası, mikrofon ve montaj yuvaları olmadan, fotoğraf makinesinin önündeyken bile hassas kadrajlama ve akıcı kullanım sağlıyor. ZV-1, yakınlaştırma ve kayıt gibi işlevler için kablosuz kontrol sunan ve sabit eller serbest çekimler için uzayarak mini bir tripod haline gelen Sony Bluetooth kablosuz çekim kolu GP-VPT2BT ile uyumlu. SteadyShot ortak optik ve elektronik sabitleme sistemi

Dışarı çevrilebilen LCD ekran

1,0 tipi Exmor RS CMOS sensör ve ZEISS 24-70mm lensle yüksek kaliteli fotoğraflar

Yaratıcı Stil ve Görüntü Efekti ayarları

Gerçek zamanlı takiple netleme

Yönlü 3 kapsüllü mikrofon ve paketli bir rüzgar siperi

Sabit özçekim için ergonomik kol ve kayıt düğmesi

Hepsi bir arada Bluetooth kollarla uyumluluk

Güzel ve doğal cilt tonları

Yüksek görüntü kalitesi ve kolay gelişmiş efektler

Netlemeyi nesneler arasında hızlı değiştirme

Yüzler için optimize edilmiş akıllı otomatik pozlama geçişler

Dinamik süper ağır çekim, zaman atlamalı video

Kolay paylaşım için dikey video etiketleme

Hassas pozlama kontrolü için dahili ND filtreleri

Videolardan fotoğraf alma

3️⃣ GoPro Hero 13 Black Tam Boyutta Gör Maceracı bir vlogger iseniz, sizin için en iyi kamera; GoPro Hero 13 Black. GoPro’nun amiral gemisi modeli, yeni HB serisi lens modları, ND filtreleri, makro lensi, üç kullanışlı montaj sistemi ve fazlasıyla vlog için en iyi kameralardan biri. Bluetooth desteği, çift kanallı ses, log profili ve HDR video gibi profesyonel odaklı özelliklerini de unutmamak gerek. 720p’de 400fps veya 5.3K çözünürlükte 120fps’e kadar ağır çekim video kaydı yapabiliyor. Ayrıca vlog çekerken videoları akıcı ve mükemmel seviyede tutmada olağanüstü iş çıkaran Horizon Lock ve HyperSmooth 5.0 var. Tüm bunlar bir araya geldiğinde bir akıllı telefondan çok daha kaliteli videolar elde ediliyor. Otomatik algılama özelliğine sahip HB serisi lensler

Makro lens ve ultra geniş açılı lens modu

Profesyonel kalitede hareket bulanıklığı için kamera ayarlarını otomatik ayarlama

2.5 saate kadar sürekli kayıt

Mıknatıslı kapı ve güç kablosuz kiti

Profesyonel 5.3K video kaydı (5.3K60, 4K120, 2.7K120 + 1080p240)

720p 400fps, 900p 300fps veya 5.3K 120fps yavaş çekim

Su tutmayan değiştirilebilir lens kapağı

Ödüllü video stabilizasyon

Geniş açılı dijital lensler

HDR video, 10-bit renk

GPS verilerini yakalama

Bluetooth ses desteği + Ses komut

4️⃣ Insta360 X4 Tam Boyutta Gör Birden fazla modda çekim yapabilen 360 derece aksiyon kamerası arayan bir vlogger'sanız, Insta360 X4 tam size göre. X4 modeli, sürükleyici 360º çekimlerin yanı sıra geniş açılı videolar sağlayabiliyor. Insta 360 X4, çok yönlülüğü, yüksek kalitede video çıkışı ve kullanıcı dostu özellikleriyle en iyi vlog kamerası modellerinden biri. İster aksiyon çekimleri, ister sürükleyici 360º videolar veya geniş açılı görüntüler yakalayın, X4 olağanüstü performans ve kalite sunuyor. 8K30fps 360º, 5.7K60fps, sinematik 4K100fps video kaydı

72MP kusursuz çekim fotoğraflar

Tek lens mod (4K60fps’e kadar)

Görünmez selfie çubuğu ile done benzeri görüntüler

Çıkarılabilen lens koruyucularla sağlam tasarım

5.7K30fps kalitede 135 dakikaya kadar kayıt

10 metre suya dayanıklılık

Insta360 uygulamasıyla yapay zeka destekli düzenleme

5️⃣ Sony Zv-E1 Tam Boyutta Gör Sony Zv-E1, kullanımı kolay, toz ve neme dayanıklı ve küçük vlog kamerası. Görüntü sabitleme özelliğine sahip en küçük, en hafif full frame fotoğraf makinesi. CMOS Exmor R Full Frame sensör, geniş enlem, düşük parazit, muhteşem Full Frame bokeh efekti ve yüksek hassasiyet sunuyor. 12 mm ile 1200 mm ³ arasında değişen netleme uzaklığı seçimi sunuyor. Yumuşak Cilt Efekti ince çizgilerin ve lekelerin görünümünü azaltıyor ve göz ve ağız çevresinde netliği artırıyor. Ana objeyi vurgulamak isterseniz Bokeh Anahtarına bir kez basarak arka planda etkileyici bir Full Frame bokeh efekti oluşturabiliyorsunuz. Nesnenin karedeki konumunu otomatik olarak sabit tutmaya yarayan Çerçeve Dengeleyici özelliği, nesnenin yanında yürürken çekim yapmanızı kolaylaştırıyor. Yapay zekaya dayalı nesne algılama teknolojisini kullanan Otomatik Çerçeveleme özelliği, kareyi video çekerken nesneyi öne çıkan bir konumda tutacak şekilde otomatik kırpıyor. Ürün Teşhiri Ayarı, ürün inceleme videoları çekmeyi kolaylaştırıyor. Fotoğraf makinesi, netlemeyi akıcı şekilde yüzünüzden lensin önünde tutulan bir ürüne getiriyor ve ardından ürün lensin önünden çekildiğinde tekrar yüzünüze getiriyor. Bu ayarı, özel düğmesine basarak açıp kapatabiliyorsunuz. CMOS Exmor R Full Frame sensör

Doğal cilt tonları, arka plan bokeh efekti, yumuşak cilt efekti

Sinematik vlog ayarı

Dinamik aktif mod sabitlemesi

Videolar için yapay zeka tabanlı otomatik çerçeveleme

Yapay zeka destekli gerçek zamanlı takip özelliği

Birden fazla yüz algılama (Otomatik bokeh efekti ve netleme)

240fps’ye kadar ağır çekim

Akıllı 3 kapsüllü mikrofon

Gelişmiş video kaydı modları: 10 bit 4:2:2

Renk üretimi: S-Gamut3.Cine/S-Log3 ve S-Gamut3/S-Log3

LUT dosyalarını içe aktarabilme

Daha yüksek pozalama özgürlüğü için esnek ISO

Sınıfının en küçük ve hafif vlog kamerası

Yandan açılan, değişken açılı LCD ekran, dokunmatik işlevler

Toza ve neme dayanıklı tasarım

Vlog aksesuarları

Kolay akıllı telefon bağlantısı

Yüksek kaliteli canlı yayın

En iyi fotoğraf makinesi tavsiyeleri 2 yıl önce eklendi

6️⃣ Canon Powershot V10 Tam Boyutta Gör Vlog çekmek için özel olarak üretilen Canon Powershot V10, cebinizdeki telefonla rekabet edecek şekilde tasarlanmış yeni bir türün ilk örneği. Canon vlog kamerası, 1 inçlik sensör kullanıyor ancak Sony ZV-1F ile rekabet edecek düzeyde sabit 18 mm F2.8 lensle çalışmak üzere optimize edilmiş. Bazı açılardan eski olsa da, çoğu akıllı telefona göre doğal bir avantajı var; parlak koşullarda keskin, detaylı sonuçlar üretiyor. 2 inç açılır dokunmatik ekran çerçeveleme için kullanışlı, büyük kayıt düğmesi dahil kontroller basit. Kompakt ve hafif vlog kamerası

4K UHD kalitede kayıt

Video için 19mm geniş açılı lens

Güçlü stereo mikrofonlar

Sabit çekim için yerleşik stand

14 renk filtresi efekti

Daha net ve sarsıntısız çekim için video dijital IS

Yukarı kaldırılabilen 2 inç ekran

Kolay kayıt için otomatik yüz takibi

Pürüzsüz cilt film modu

Webcam olarak kullanma

Canon Camera Connect uygulamasıyla Facebook ve YouTube’da canlı yayın

Güneşli koşullarda optimum parlaklık için ND filtresi

Telefonu kullanarak WiFi üzerinden yakından kayıt yapma

7️⃣ Canon Eos R50 Tam Boyutta Gör Vlog çekimleri için en iyi kameralardan biri de Canon EOS R50. 24.2 MP APS-C sensörüyle EOS R50, evde yüksek kaliteli, kırpılmamış 4K içerik oluşturacak kadar güçlü ve hareket halindeyken vlog çekmek için yeterince hafif. Kompakt tasarımı, tamamen dönebilen değişken açılı dokunmatik ekranı ve sezgisel kontrolleri sayesinde EOS R50, her senaryoda kolay kullanım sağlıyor. EOS R50, videoda göz, yüz, baş ve vücut takibi ile Canon'un en yeni akıllı otomatik odaklama sistemine ve odağın siz ve sergilediğiniz tüm ürünler arasında güvenilir bir şekilde odak geçişi yapmasını sağlamak için özel bir ürün demosu moduna sahip. Canon vlog kamerası, maksimum kalite için 6K sensöründen yüksek örneklemeli 4K video çekimi ve ayrıca sinematik ağır çekim efektleri için 120fps’de Full HD çekim yapıyor. Sosyal medya çekimleri için dikey, 9:16 kayıt formatı ve Wi-Fi bağlantı desteği mevcut. Sensör: 24,2 MP CMOS APS-C formatı

AF sistemi: Göz/Yüz Algılamalı ve Takipli AF ile Dual Pixel CMOS AF II

7.5cm, 1,62 milyon noktalı değişken açılı LCD dokunmatik ekran

6K'dan yüksek hızda örneklenmiş 4K (3.840 x 2.160)

Yuva adaptörleri aracılığıyla RF lensleri ve RF-S lensleri; EF ve EF-S lensleri

2,36 milyon noktalı OLED renkli elektronik vizör (EVF)

Ses: Dahili stereo mikrofonlar; mikrofon girişi

Film otomatik zamanlayıcı modu: 2 saniye, 10 saniye, uzaktan

8️⃣ Nikon Z30 Tam Boyutta Gör Nikon Z30, Nikon’un en ucuz aynasız kameraları arasında ve başlangıç ​​seviyesindeki vlogger'lar için tasarlanmış. Açılır dokunmatik ekran ve tally lambası selfie kaydına yardımcı olurken, daha iyi ses için bir mikrofon takabilirsiniz. Kulaklık girişi olmadığından sesi takip etmek zor olabilir ancak Nikon'un mükemmel 16-50 mm lensiyle bir başlangıç ​​seti olarak, bu 4K vlog kamera kesinlikle değerlendirilmeli. 4K UHD 30p, Full HD 120p video kaydı

125 dakikaya kadar kesintisiz video çekimi

Hassas dahili stereo mikrofon ve harici mikrofon desteği

Büyük DX biçimli 20,9 MP’lik CMOS sensörü

Video için ISO 25.600, fotoğraflar için ISO 51.200’e kadar çekim yapma

Sarsıntıyı önleyen e-VR özelliği

Özelleştirilebilir kontroller

Sessiz çekim modu

Video AF modu

Durağan görüntü ve video için göz ve hayvan algılama AF modları

Mükemmel pozlama

Elde veya eller serbest çekim yapma

9️⃣ DJI Osmo Action 5 Pro Tam Boyutta Gör En iyi vlog kamerası listemizi DJI’ın bir başka modeli Osmo Action 5 Pro ile sonlandırıyoruz. DJI Action 5 Pro, rakiplerinden daha iyi su geçirmez ve donmaya dayanıklı, pil ömrü daha uzun, genel performansı da mükemmel. Ayrıca net kablosuz ses için DJI Mic 2 ile uyumluluğa ve genel içerik oluşturucuları ve vlogger'lar için çok kullanışlı hale getiren bir dizi seçenek ve özelliğe sahip. Bu çok yönlülük, kameranın yemek vlogger'larından dalgıçlara ve dağcılara kadar herkese uygun olduğu anlamına geliyor. Yeni nesil 1/1.3” sensör

Çift OLED yüksek parlaklıklı dokunmatik ekranlar

47GB dahili depolama

Nesne merkezleme ve izleme

Çift DJI mikrofon doğrudan bağlantı

40MP veya 8K çözünürlük

Titremeleri azaltan mod: RockSteady 3.0

240 dakikaya kadar pil ömrü

En İyi Vlog Kameraları Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 87941

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