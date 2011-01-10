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Fujitsu 3D destekli yeni dizüstü bilgisayarını tanıttı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dün sona eren Tüketici Elektroniği Fuarı'nda üç boyutlu dizüstü bilgisayarını tanıtan üreticilerden biri de Fujitsu oldu. Firma tarafından katılımcıların beğenisine sunulan Lifebook AH572 isimli dizüstü bilgisayar modeli, 3D gözlük çiftiyle geliyor ve üzerinde yer alan çift kamera ile 3D video kaydına olanak tanıyor. Aynı zamanda 2D görüntüleri 3D'ye çevirme özelliği de bulunan dizüstü bilgisayar, Intel'in Sandy Bridge tabanlı Huron Rive platformunu temel alıyor ve Core i5-2410 işlemcisiyle geliyor.

Intel Wireless Display teknolojisi ile 1080p'ye kadar farklı çözünürlüklerdeki video içeriğini kablosuz olarak aktarabilen dizüstü bilgisayar, 15.6-inç büyüklüğünde ekrana sahip. Gelişmiş çoklu ortam deneyimi için 3D Blu-ray sürücü ile donatılan Fujitsu Lifebook AH572'nin, 999$'dan başlayan yurt dışı fiyatıyla Şubat ayında satışa sunulması bekleniyor.


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kadirkayik 8 yıl
bu 3d olayını çok abartıyorlar bence birkere 3 boyutu gözlükle yapmak kafayı felaket yoruyor. ben hem para verip birde sağlığımdan olamam.
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Nz9 8 yıl
Sanırım 2011 Teknolojide patlama yaratıcak bir sene olucak ne markalar ne işler çıkartıyor olası bi durumda Tabletlerdede 3d yı gormek hıcte sasırtmaz benı
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Rey Leon 8 yıl
gözlükle görünmesi hoş değil daha bence bu teknoloji için var daha
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