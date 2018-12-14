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Full Throttle Remastered GOG’da kısa süreliğine ücretsiz

2017 yılında yenilenmiş sürümüyle piyasaya sürülen, döneminin en başarılı Adventure oyunlarından biri olan Full Throttle Remastered oyununa, acele ederseniz ücretsiz sahip olabilirsiniz.
5 ay
5,3b
1
8
Oyunlar
Gökhan G.
Editör
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Full Throttle Remastered GOG’da kısa süreliğine ücretsiz
GOG oyun platformunun kış indirimi başladı. İndirimin ilk gün sürprizi de Full Throttle Remastered oyunu oldu. Orijinali 1995 yılında Lucas Arts tarafından yayınlanan ve Point&Click tarzı oynanışa sahip olan Adventure oyun, görsel anlamda elden geçen yeni sürümüyle 2017 yılında Double Fine Stüdyosu tarafından tekrar piyasaya sürülmüştü.

Cinayetle suçlanan bir motor çetesi liderinin adını temize çıkarma ve kendine kumpas kuranlardan intikam alma senaryosu üzerine kurulu oyun, eleştirmenler tarafından oldukça beğenilmişti.

Oyunu acele ederseniz GOG kütüphanenize ücretsiz ekleyebilirsiniz. Oyun, Steam platformunda halihazırda 24 tl’den satılıyor. Teklifi kaçırmayacağınızı umuyoruz.


https://www.gog.com/game/full_throttle_remastered Yorum Yaz
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csh 5 ay
Haber icin cok tesekkurler. Bu oyun wishlistimdeydi fakat bu haberi gormeseydim zamaninda yakalayamayacaktim.
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Hunter_Soldier 5 ay
oyun nerede ücretsiz anlayamadım, steam de ücretli görünüyor
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expressimo 5 ay
Nedense bazı sahneler hariç orjinali, oyunun daha ruhunu yansıtıyor ve daha eğlenceliymiş hissi veriyor.
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Eeltorm 5 ay
Ne oynadık be
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BekirHan 5 ay
Monkey Island' ı da verdiler bir ara remastered olarak. Eskilerin çok güzel tadlar alacağı oyunlar bunlar...
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bwhiteshark 5 ay
LucasArts! . Disketli oyunlar dünyası. Harika oyunları vardı.
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Omisis046 5 ay bwhiteshark
bwhiteshark
LucasArts! . Disketli oyunlar dünyası. Harika oyunları vardı.

Star Wars oyunlarını da o yapmıştı.
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