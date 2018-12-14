Full Throttle Remastered GOG’da kısa süreliğine ücretsiz

GOG oyun platformunun kış indirimi başladı. İndirimin ilk gün sürprizi de Full Throttle Remastered oyunu oldu. Orijinali 1995 yılında Lucas Arts tarafından yayınlanan ve Point&Click tarzı oynanışa sahip olan Adventure oyun, görsel anlamda elden geçen yeni sürümüyle 2017 yılında Double Fine Stüdyosu tarafından tekrar piyasaya sürülmüştü.

Cinayetle suçlanan bir motor çetesi liderinin adını temize çıkarma ve kendine kumpas kuranlardan intikam alma senaryosu üzerine kurulu oyun, eleştirmenler tarafından oldukça beğenilmişti.

Oyunu acele ederseniz GOG kütüphanenize ücretsiz ekleyebilirsiniz. Oyun, Steam platformunda halihazırda 24 tl’den satılıyor. Teklifi kaçırmayacağınızı umuyoruz.

https://www.gog.com/game/full_throttle_remastered