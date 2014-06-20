Fun-iki akıllı gözlüğü ile bildirimler karşınıza geliyor





Genelde akıllı gözlük dendiğinde harici bir kaynaktan veya bağımsız olarak görüntüleri camlara yansıtan ve yine bağımsız kontrol edilebilen cihazlar aklımıza geliyor. Japonya'da bir etkinlikte görüntülenen Fun-iki adlı akıllı gözlük ise konuya farklı bir açıdan yaklaşıyor.





Fun-iki akıllı gözlüğü herhangi bir etkileşimli donanım barındırmıyor. Bir Bluetooth 4.0 yongası, batarya, hoparlör, akselerometre, orta ışık sensörü ve farklı renklerde ve farklı aralıklarla yanan altı adet LED bildirimi biraraya gelerek akıllı gözlüğü oluşturuyor. Dahili bataryası ile 2 saate kadar sürekli kullanım mümkün.





Uyumlu bir uygulama yoluyla gelen SMS, çağrı veya üçüncü taraf uygulama bildirimlerinde hangi renklerin yanacağını ve hangi aralıklarla yanacağını belirleyebiliyorsunuz. Ayrıca disko, parti veya rahatlama şeklinde üç farklı modda bağımsız olarak LED'ler yanabiliyor. Uygulama içerisinde yer alan mors alfabesi modu ile de farklı mesajları gözlüğe iletebiliyorsunuz.





Cihaz üçüncü taraf uygulamalar ile yönetilebilecek şekilde tasarlanmış. Bu bakımdan kendine has bir ekosistem oluşturabilmeyi umut ediyor.





Tüm işlevi bildirimden ibaret olan Fun-iki tüketicilere çok karmaşık olmayan ancak sürekli akıllı saate veya benzer bilekliklere bakmayı gerektirmeyecek bir tecrübe sunmayı hedefliyor. Cihaz 150$ fiyat etiketi ile yıl içerisinde piyasaya sürülecek.

http://fun-iki.com/index_en.html