Funtenna ile yazıcınız radyo vericisine dönüşüyor

Genelde güvenliği ön planda tutulan kurumlarda Intranet adı verilen bir iç iletişim ağı kurulur ve veriler bu şekilde sadece kurum içerisinde dolaşır. Böylece dışarıya veri sızdırılmaz. Ancak Columbia Üniversitesi'nde akademisyen Doç. Dr. Ang Chui, özel bir yazılımla işlem gücüne sahip kablolu cihazları bir radyo vericisine dönüştürebiliyor.





Funtenna adını verdiği bu çalışmada Chui, elektronik cihazların bileşenlerinin zaman zaman kazara da olsa radyo sinyalleri yayması fikrini temel alıyor. Chui öncesinde ise açıklar üzerinde çalışan bir donanım hacker'ından tavsiye almış.





Chui ve ekibi sadece 7 satırdan oluşan bir kod yazmış ve Pantum P2502W lazer yazıcısının entegre işlemcisine bu kodu yerleştirmiş. Kod yazıcıdaki mevcut giriş ve çıkış pinlerindeki elektriksel özellikleri değiştirerek elektromanyetik dalgalar yaymasını sağlamış ve onu bir radyo vericisi haline getirmiş.





Chui yazıcının kablosu kısa olduğu için sadece bir iki metre mesafeden bu verileri toplayabilmiş. Eğer kablo 3 metreden fazla olursa bu dalgaları bina dışından bile toplayabileceğini belirtiyor. Bu yazıcı dahili bir ağ içerisinde bile olsa farketmiyor. Bu saldırı sadece yazıcı değil router, güvenlik duvarı, giyilebilir cihaz gibi geniş bir yelpazeye de yapılabiliyor.





Chui çalışmasını Black Hat güvenlik konferansında katılımcılara sundu. Ekip işlem gücüne sahip elektronik cihazların mutlaka yerel anlamda güvenlik tedbirlerini almasını savunuyor. Aksi takdirde uzak kontroller ve yönetimlerle bunun devasa maliyetler çıkarabileceğini belirtiyor.

http://arstechnica.com/security/2015/08/funtenna-software-hack-turns-a-laser-printer-into-a-covert-radio/