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Fusion hızında Ferrari; Acer'ın yeni netbook modeline ilişkin yeni bilgiler

7 yıl
11,9b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer netbook pazarında özel bir yer edinen Ferrari One modelinin AMD Fusion tabanlı yeni versiyonu için çalışmalarını sürdürüyor. Tasarım özellikleri ve performansıyla bu sınıfta kendisine özel bir yer edinen Ferrari One modelinin yeni temsilcisinin Ferrari One 300 olarak isimlendirildiği belirtilirken, Brazos kod adlı Fusion platformunun en hızlı işlemcilerinden birine sahip olacağı bildiriliyor.

Henüz Acer tarafından resmi herhangi bir açıklama yapılmamakla birlikte, Ferrarİ One 300'e henüz resmi olarak tanıtılmayan ancak Computex 2011 Fuarı'ndaki bazı sistemlerde boy gösteren Fusion E-450 işlemcisi, Ferrari One 300 için en güçlü adaylardan biri olarak öne çıkarken, şu an satılmakta olan Fusion E-350 işlemcisinin kullanılması da olasılıklar arasında yer alıyor. Fusion platformu ile birlikte daha yüksek performans ve çoklu ortam yeteneğini daha iyi enerji verimliliği ile sunması beklenen Ferrari One 300'ün nasıl bir tasarıma sahip olacağı henüz bilinmiyor ancak "Ferrari Kırmızısı" olarak bilinen özel renk ile devam edilmesi beklenirken, Ferrari'nin efsanevi "Şahlanan At" logosu da cihaz üzerindeki yerini koruyacak.


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KANUNI61 7 yıl
görüntü muhteşem logosu rengi ve diğer kısmı gercekden harıka
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WinteR 7 yıl
Görsel olarak güzel ama hız konusunda pek iddialı olacağını sanmıyorum.
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jay jay justified 7 yıl
Hız olarak da gayet tatmin edici olacaktır. E-350 fazlasıyla yeterli ki E-450 biraz daha hızlısı.

Eskisinde Athlon Neo işlemci vardı ki o bile netbooklar arasında parlıyordu performansı ve HD 3200 grafik yongasıyla. Bu haliyle tam Ferrari olmuş (:
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