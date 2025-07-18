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    Yeni nesil konsolların işlemcisi sızdı: AMD Zen 6 “Magnus” APU

    AMD'nin yeni nesil Zen 6 tabanlı "Magnus" APU'su sızdırıldı. 11 çekirdekli yapı ve 384-bit bellek veri yoluyla dikkat çeken işlemcinin, PlayStation 6 ya da yeni Xbox'a güç vermesi bekleniyor.

    Yeni nesil konsolların işlemcisi sızdı: AMD Zen 6 “Magnus” APU Tam Boyutta Gör
    Sony ve Microsoft’un sıradaki konsollarına güç verecek işlemciye ait olduğu düşünülen teknik detaylar gün yüzüne çıktı. AMD’nin “Magnus” kod adlı Zen 6 tabanlı yeni APU’su, PlayStation 6 ya da yeni Xbox’ın kalbinde yer alabilir.

    Yeni nesil konsollar için Zen 6 APU ortaya çıktı

    Moore’s Law is Dead tarafından ortaya çıkarılan sızıntılarda, Magnus APU’nun etkileyici teknik yapısı dikkat çekiyor. 264 mm² büyüklüğünde grafik yongasına sahip olan işlemcide, 384-bit bellek veri yolu yer alıyor. Bu veri yolu, şu anki nesildeki en geniş yapı olan Xbox Series X’in 320-bit yolunu da geride bırakıyor. Grafik birimi, 144 mm² boyutundaki SoC ile Bridge Die adı verilen özel bir bağlantı yapısıyla birleşiyor. Ancak Magnus’u asıl ilginç kılan detay, işlemci çekirdek yapısı. APU’da toplam 11 CPU çekirdeği bulunuyor: 3 adet standart Zen 6 ve 8 adet Zen 6C çekirdeği.

    İlk bakışta bu yapı bir dizüstü oyun işlemcisine aitmiş gibi görünse de, sızıntıya göre Magnus, AMD’nin yarı özel (semi-custom) birimi altında listelenmiş. Bu birim, genellikle oyun konsollarına özel APU’ların üretildiği kategori. Aynı kategoride yer alan diğer kod adları arasında Steam Deck’te kullanılan Mero ve PlayStation taşınabilir cihazına atfedilen Jupiter de bulunuyor.

    Henüz hangi konsola ait olduğu kesinleşmese de, AMD Magnus APU’nun varlığı, gelecek nesil konsolların oldukça iddialı donanımlarla geleceğini gösteriyor. Bazı kaynaklara göre Magnus kod adlı APU muhtemelen Xbox konsolunda yer alacak. Zira maliyetli zar alanı ve geniş veri yolu, Microsoft’un daha güçlü sistemlere yönelme eğilimiyle örtüşüyor.

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