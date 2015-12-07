GLIF ile kağıt üzerinden kan grubu belirleme dönemi

Kan gurubu belirleme işlemi hemen her ülkede rahatlıkla gerçekleştirilebilen bir işlem. Ancak gelişmemiş birçok bölgede halen sorunlar devam ediyor ve Avustralya merkezli şirket Haemokinesis ile Monash Üniversitesi ortaklığında geliştirilen GLIF sürece uygun fiyatlı bir çözüm katıyor.

Bioaktif materyale ile kaplanmış özel bir kağıt malzemeden üretilen GLIF, kan gurubu belirleme işlemini hiç olmadığı kadar kolay hale getiriyor. Belirlenen bölümlerine birkaç damla kan aktarılan kağıt, bu bölümlerin 1 dakika beklendikten sonra temizlenmesiyle kan guruplarını gözler önüne serebiliyor. Bu noktada A, B, AB ve 0 kan gruplarını hızlıca belirleyebilen yardımcı aparat, sağlık hizmetlerinin az olduğu yerler dışında özellikle doğal afet gibi olağanüstü durumlarda da çok ciddi hayat kurtarabilecek bir seçenek oluşturuyor.

Fiyatının bir dolardan daha az olduğu ve 2016'nın ortalarında elde edilebilir hale getirileceği belirtilen GLIF için hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.





http://www.monash.edu/news/show/one-minute-blood-typing