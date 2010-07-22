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GPU-Shark uygulamasının 0.2.1 sürüm numaralı yeni versiyonu çıktı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,2b
1
4
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ekran kartları ve kullandıkları grafik yongaları hakkında sıcaklık, bellek kontrolü, sürücü versiyonları, BIOS detayları ve daha fazla detay hakkında bilgi verebilen GPU Shark uygulamasının 0.2.1 sürüm numaralı yeni versiyonu çıktı. GeForce GTX 460 ve GeForce GTX 465 desteğine sahip olan yeni sürüm aynı zamanda detaylı görüntüleme modunu da getiriyor.

Ücretsiz olarak dağıtılan GPU Shark uygulamasının 0.2.1 sürüm numaralı yeni sürümünü buradan indirebilirsiniz.


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filteke 9 yıl
Ücretsiz olarak dağıtılan GPU Shark uygulamasının 0.2.1 sürüm numaralı yeni sürümünü buradan indirebilirsiniz
yazısı ne?
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DH Misafiri 9 yıl
Yazan Arkadaş Biraz Daha Dikkat Lütfen ! İndirme Diye Birşey Yok
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mehmet_cann 9 yıl
Aşagıdaki linki deneyin
geeks3d.com/...
Gpu shark 0 2 1
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sakiri 9 yıl
indirme linki calismiyor

geeks3d.com/...
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