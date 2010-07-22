Ekran kartları ve kullandıkları grafik yongaları hakkında sıcaklık, bellek kontrolü, sürücü versiyonları, BIOS detayları ve daha fazla detay hakkında bilgi verebilen GPU Shark uygulamasının 0.2.1 sürüm numaralı yeni versiyonu çıktı. GeForce GTX 460 ve GeForce GTX 465 desteğine sahip olan yeni sürüm aynı zamanda detaylı görüntüleme modunu da getiriyor.

Ücretsiz olarak dağıtılan GPU Shark uygulamasının 0.2.1 sürüm numaralı yeni sürümünü buradan indirebilirsiniz.