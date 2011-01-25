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GPU-Z 0.5.1 kullanıma sunuldu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,8b
1
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ekran kartları hakkında detaylı bilgi veren ve yakından takip edilmelerini olanak tanıyan GPU-Z uygulamasının 0.5.1 sürüm numaralı yeni versiyonu yayınlandı. Techpowerup sitesi tarafından geliştirilen uygulamanın yeni sürümü, Nvidia'nın bugün duyurduğu GeForce GTX 560 Ti modeliyle birlikte dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan GeForce GTX 480M ve GeForce GTX 485M GPU'larına destek getiriyor. GeForce GTX 460M ve GT 445M ile 435M için transistör sayısı ve zar boyutu güncellemesi içeren yeni sürüm, GeForce 6800 GT, 6600 GT, 6600, 6200, 8800 GTX, 8800 GTS, 8800 Ultra, 8600 GTS, 8500 GT, 8800 GS, 9600 GSO, 8800 GT, GTS 250 ve GT 440 için lansman tarihleri güncellemesi de getiriyor.

AMD'nin Zacate ve Ontario kod adlı yeni nesil Fusion işlemcilerindeki Radeon HD 6200/6300 serisi entegre grafik birimleri için ilk defa destek sunuyor. Detaylarını verdiğimiz yeniliklere ek olarak çok sayıda güncelleme içeren GPU-Z 0.5.1 hakkında daha fazla bilgi almak ve indirmek için; http://www.techpowerup.com/downloads/1930/TechPowerUp_GPU-Z_v0.5.1.html adresini ziyaret edebilirsiniz.


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