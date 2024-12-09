Intel'in yeni ekran kartı Arc B580 çıkmadan test edildi: İşte sonuçlar

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Tam Boyutta Gör Intel'in yakın tarihte tanıttığı Intel Arc B580 ve B570 ekran kartları, hem performans hem de uygun fiyatıyla dikkat çekmeyi başarmıştı. Şimdi geri sayım sürerken, Intel Arc B580 modeline ait kıyaslama sonuçları internete sızdı. Peki ikinci nesil mimarinin üst seçeneği neler sunuyor? Gelin sonuçlara hep birlikte göz atalım.

Intel Arc B580 çıkmadan test edildi

Kaçıranlar için Intel Arc B580, Xe2 mimarisi üzerine inşa edilmiş bir yapıya sahip. Yeni mimari önceki nesil Xe1 mimarisine kıyasla yüzde 70 daha iyi çekirdek başına performans ve yüzde 50 daha yüksek verimlilik sunuyor. Teknik tarafta ise ekran kartına 20 Xe2 çekirdeği, 12 GB GDDR6 bellek, 456GB/sn bant genişliği, 192-bit veri yolu, 2.6GHz saat hızı ve 190W TDP eşlik ediyor.

Daha önce Intel, Arc B580'e ait kıyaslama sonuçlarını zaten paylaştı ve bu sonuçlar ışın izleme rakamları dahil oyun ve çeşitli uygulamaları kapsıyordu. Yeni sızıntıda ise, ekran kartının 48 GB DDR5-8400 belleğe sahip Intel Core Ultra 9 285K sistemde test edildiğini görüyoruz.

Tam Boyutta Gör Performans açısından Intel Arc B580, Vulkan API testinde 103.445 puan ve OpenCL API testlerinde 98.343 puan alıyor. Karşılaştırma için AMD Radeon RX 7600 XT benzer testlerde sırasıyla 87.270 puan ve 83.918, GeForce RTX 4060 ise 97.127 ve 101.732 puana sahip. Bu da Arc B580'in Vulkan API'de rakiplerinden sırasıyla %19 ve %7 oranında daha yüksek puan aldığını gösteriyor. OpenCL bölümünde ise RTX 4060'ın biraz gerisinde.

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Tabii ki tüm bunların sentetik kıyaslamalar olduğunu unutmamak gerek. Battlemage serisinin oyunlarda ne kadar iyi performans gösterdiğini görmek için bir süre daha kadar beklememiz gerekecek. Hem Arc B570 (219 dolar) hem de Arc B580'in (249 dolar) 13 Aralık'tan itibaren raflarda olacağını hatırlatalım.

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