Intel'in yeni ekran kartı Arc B580 çıkmadan test edildi: İşte sonuçlar

Intel Arc B580 çıkmadan test edildi
Kaçıranlar için Intel Arc B580, Xe2 mimarisi üzerine inşa edilmiş bir yapıya sahip. Yeni mimari önceki nesil Xe1 mimarisine kıyasla yüzde 70 daha iyi çekirdek başına performans ve yüzde 50 daha yüksek verimlilik sunuyor. Teknik tarafta ise ekran kartına 20 Xe2 çekirdeği, 12 GB GDDR6 bellek, 456GB/sn bant genişliği, 192-bit veri yolu, 2.6GHz saat hızı ve 190W TDP eşlik ediyor.
Daha önce Intel, Arc B580'e ait kıyaslama sonuçlarını zaten paylaştı ve bu sonuçlar ışın izleme rakamları dahil oyun ve çeşitli uygulamaları kapsıyordu. Yeni sızıntıda ise, ekran kartının 48 GB DDR5-8400 belleğe sahip Intel Core Ultra 9 285K sistemde test edildiğini görüyoruz.
Tabii ki tüm bunların sentetik kıyaslamalar olduğunu unutmamak gerek. Battlemage serisinin oyunlarda ne kadar iyi performans gösterdiğini görmek için bir süre daha kadar beklememiz gerekecek. Hem Arc B570 (219 dolar) hem de Arc B580'in (249 dolar) 13 Aralık'tan itibaren raflarda olacağını hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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