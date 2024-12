Nvidia GeForce 566.36 sürücüsü yayınlandı: GeForce Experience dönemi sona erdi

Tam Boyutta Gör Bilgisayar performansı söz konusu olduğunda bildiğiniz gibi sürücülerin de güncel olması bir hayli önemli. Geçtiğimiz saatlerde de Nvidia, en yeni GeForce 566.36 sürümlü sürücü güncellemesini yayınladı. Yeni sürüm, güncel yapımlar için yeni ayar seçenekleri ve Indiana Jones and the Great Circle başta olmak üzere 6 oyun için Game Ready desteği getiriyor.

GeForce Experience dönemi sona erdi

Güncelleme notlarına göre GeForce 566.36 Game Ready Sürücüsü, Indiana Jones and the Great Circle, Warhammer 40,000: Space Marine 2 ve Marvel Rivals, Delta Force, Path of Exile 2, Forza Motorsport RT Global Illumination update ve Warhammer 40,000: Space Marine 2 DLSS 3 Frame Gen update için destek getiriyor.

Ayrıca Farming Simulator 25, Microsoft Flight Simulator 2024 ve S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl yeni ayar seçenekleri mevcut. Dolayısıyla yeni sürücü, genel hata düzeltmelerinden çok önümüzdeki birkaç hafta içinde piyasaya sürülecek olan oyunlara destek getiriyor diyebiliriz. Son olarak yeni sürücü, artık GeForce Experience uygulamasını içermiyor. Uygulamanın geçtiğimiz ay tam sürüm olarak yayınlanan Nvidia APP ile değiştiğini hatırlatalım.

Yeni sürücüyü indirebilmek için buradan veya NVIDIA uygulamasına giriş yapmalısınız. Akabinde sol menü üzerinden Sürücüler kısmına girdikten sonra yeni sürümü indirmeye başlayabilir ve son olarak kurulumu yapabilirsiniz. NVIDIA GeForce 566.36 sürücü güncellemesinin notlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Game Ready

Indiana Jones and the Great Circle

Delta Force

Marvel Rivals

Path of Exile 2

Forza Motorsport RT Global Illumination update

Warhammer 40,000: Space Marine 2 DLSS 3 Frame Gen update

GeForce Ayarlar

Farming Simulator 25

Microsoft Flight Simulator 2024

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Düzeltilen Sorunlar:

[Forza Horizon 5/God of War: Ragnarok] Oyun, R565 sürüm sürücülerine güncellendikten sonra oyun sırasında çökebilir [4895068]

