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Tam Boyutta Gör Nvidia, yeni nesil ekran kartları RTX 50 serisi hakkında ipuçları vermeye başladı. CES 2025 öncesinde duyurulan "GeForce Greats" kapsamında oyunculara yepyeni ödüller sunulacak. Ayrıca CES konuşmasına kadar sürecek "GeForce LAN 50" isimli ayrı bir etkinlik de duyuruldu.

Nvidia RTX 50 serisinin çıkış tarihi açıklanmış olabilir

Kaçıranlar için GeForce RTX 50 serisinin CES 2025 kapsamında (7 Ocak) tanıtılacağı gündemde ve göreceğimiz ilk modeller RTX 5080 ve 5090 olacak. Bunun öncesinde ise, Nvidia, "GeForce Greats" ve "GeForce LAN 50" etkinliklerini duyurdu. Özellikle 50 saat sürecek olan "GeForce LAN 50" oyun maratonu, 4 Ocak'ta başlayacak ve Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang'ın sunumu öncesinde sona erecek.

Bu da RTX 50 için daha önce iddia edilen söylentileri doğruluyor. Aynı zamanda söz konusu tarih, şirketin ilk ekran kartı GeForce 256’nın 25. yıl dönümüyle aynı zamana denk geliyor.

Tam Boyutta Gör Hatırlayanlar olacaktır, CES takvimi daha önce Inno3D tarafından da doğrulanmıştı. Canlı yayın sırasında bir temsilci, RTX 5090’ın "üç hafta içinde" piyasaya sürülebileceğini belirtti. Ancak kısa bir süre sonra hatasını fark ederek bu açıklamayı düzeltti ve kartın resmi duyurusunun Ocak 2025’teki CES etkinliğinde yapılacağını söyledi.

GeForce RTX 5080 yakında geliyor: İşte beklenen özellikleri 3 gün önce eklendi

GeForce RTX 50 serisinin beklenen özelliklerini sizlere daha önce aktarmıştık. Aşağıdaki bağlantıdan o konuya gidebilirsiniz. Kısaca Blackwell serisi ekran kartları, yüksek TGP (Toplam Grafik Gücü) değerleri, DLSS 4.0 ve yeni PCB teknolojisi sayesinde VRAM ile GPU arasındaki sinyal bütünlüğünü artıracak. Ayrıca Nvidia, masaüstüne ek olarak dizüstü bilgisayar kullanıcılarına yönelik de GeForce RTX 50 serisini tanıtmayı planlıyor. Ancak bunların çıkış tarihi henüz paylaşılmış değil.

RTX 5060, 5070, 5080 ve 5090: Beklenen özellikler ve çıkış tarihi 1 ay önce eklendi

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Nvidia RTX 50 serisinin çıkış tarihi açıklanmış olabilir!