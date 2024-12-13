Nvidia RTX 50 serisinin çıkış tarihi açıklanmış olabilir
Kaçıranlar için GeForce RTX 50 serisinin CES 2025 kapsamında (7 Ocak) tanıtılacağı gündemde ve göreceğimiz ilk modeller RTX 5080 ve 5090 olacak. Bunun öncesinde ise, Nvidia, "GeForce Greats" ve "GeForce LAN 50" etkinliklerini duyurdu. Özellikle 50 saat sürecek olan "GeForce LAN 50" oyun maratonu, 4 Ocak'ta başlayacak ve Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang'ın sunumu öncesinde sona erecek.
Bu da RTX 50 için daha önce iddia edilen söylentileri doğruluyor. Aynı zamanda söz konusu tarih, şirketin ilk ekran kartı GeForce 256’nın 25. yıl dönümüyle aynı zamana denk geliyor.
GeForce RTX 50 serisinin beklenen özelliklerini sizlere daha önce aktarmıştık. Aşağıdaki bağlantıdan o konuya gidebilirsiniz. Kısaca Blackwell serisi ekran kartları, yüksek TGP (Toplam Grafik Gücü) değerleri, DLSS 4.0 ve yeni PCB teknolojisi sayesinde VRAM ile GPU arasındaki sinyal bütünlüğünü artıracak. Ayrıca Nvidia, masaüstüne ek olarak dizüstü bilgisayar kullanıcılarına yönelik de GeForce RTX 50 serisini tanıtmayı planlıyor. Ancak bunların çıkış tarihi henüz paylaşılmış değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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