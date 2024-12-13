Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia RTX 50 serisinin çıkış tarihi açıklanmış olabilir

    Nvidia’nın Blackwell tabanlı RTX 50 ekran kartları için geri sayım başladı. Peki RTX 5060, 5070, 5080 ve 5090 ne zaman tanıtılacak? İlk duyuru geçtiğimiz saatlerde paylaşıldı.
    Nvidia RTX 50 serisinin çıkış tarihi açıklanmış olabilir! Tam Boyutta Gör
    Nvidia, yeni nesil ekran kartları RTX 50 serisi hakkında ipuçları vermeye başladı. CES 2025 öncesinde duyurulan "GeForce Greats" kapsamında oyunculara yepyeni ödüller sunulacak. Ayrıca CES konuşmasına kadar sürecek "GeForce LAN 50" isimli ayrı bir etkinlik de duyuruldu. 

    Nvidia RTX 50 serisinin çıkış tarihi açıklanmış olabilir

    Kaçıranlar için GeForce RTX 50 serisinin CES 2025 kapsamında (7 Ocak) tanıtılacağı gündemde ve göreceğimiz ilk modeller RTX 5080 ve 5090 olacak. Bunun öncesinde ise, Nvidia, "GeForce Greats" ve "GeForce LAN 50" etkinliklerini duyurdu. Özellikle 50 saat sürecek olan "GeForce LAN 50" oyun maratonu, 4 Ocak'ta başlayacak ve Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang'ın sunumu öncesinde sona erecek.

    Bu da RTX 50 için daha önce iddia edilen söylentileri doğruluyor. Aynı zamanda söz konusu tarih, şirketin ilk ekran kartı GeForce 256’nın 25. yıl dönümüyle aynı zamana denk geliyor.

    Nvidia RTX 50 serisinin çıkış tarihi açıklanmış olabilir! Tam Boyutta Gör
    Hatırlayanlar olacaktır, CES takvimi daha önce Inno3D tarafından da doğrulanmıştı. Canlı yayın sırasında bir temsilci, RTX 5090’ın "üç hafta içinde" piyasaya sürülebileceğini belirtti. Ancak kısa bir süre sonra hatasını fark ederek bu açıklamayı düzeltti ve kartın resmi duyurusunun Ocak 2025’teki CES etkinliğinde yapılacağını söyledi. 

    GeForce RTX 50 serisinin beklenen özelliklerini sizlere daha önce aktarmıştık. Aşağıdaki bağlantıdan o konuya gidebilirsiniz. Kısaca Blackwell serisi ekran kartları, yüksek TGP (Toplam Grafik Gücü) değerleri, DLSS 4.0 ve yeni PCB teknolojisi sayesinde VRAM ile GPU arasındaki sinyal bütünlüğünü artıracak. Ayrıca Nvidia, masaüstüne ek olarak dizüstü bilgisayar kullanıcılarına yönelik de GeForce RTX 50 serisini tanıtmayı planlıyor. Ancak bunların çıkış tarihi henüz paylaşılmış değil.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Toyota'nın robotu uzaktan basket atma rekoru kırdı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dizel motorun iyi olduğunu nasıl anlarız kamagra jel nedir taharet musluğu olmayan klozete nasıl takılır gree klima yorumları araç muayeneden 2 kez kalmak

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S23 Ultra
    Samsung Galaxy S23 Ultra
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2022 M2 MacBook Air
    Apple 2022 M2 MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız