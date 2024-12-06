Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI, tarihin en büyük süper bilgisayarını kuruyor

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Tam Boyutta Gör Elon Musk’ın yapay zeka girişimi xAI, Memphis, Tennessee’deki Colossus süper bilgisayarını genişletme planlarını duyurdu. Halihazırda 200.000 Nvidia markalı yapay zeka GPU’suna doğru ilerleyen Colossus süper bilgisayarı, gelecek dönemlerde 1 milyon GPU’ya ev sahipliği yapacak. Bu, Colossus’u tarihin en büyük süper bilgisayarı haline getirecek.

xAI, 1 milyon GPU'yu hedefliyor

Duyuru, xAI tesisinin inşa edilmesine yardımcı olan Greater Memphis Chamber tarafından düzenlenen bir öğle yemeği sırasında yapıldı. Colossus, bu yılın yazında 100.000 Nvidia H100 GPU ile dört ay gibi inanılmaz bir sürede devreye alındı. O dönem bunun en büyük yapay zeka süper bilgisayarı olduğu açıklanmıştı. 1 milyon GPU ile ölçeklendiğinde ise mevcut süper bilgisayarları büyük farkla geride bırakacak. Halihazırdaki en güçlü süper bilgisayar olan El Capitan’da yaklaşık 43 bin AMD CPU ve 43 bin GPU bulunuyor.

xAI, Colossus’un kapasitesini kısa süre içinde 200.000 GPU’ya çıkaracak ve gelecek yaz itibarıyla 300.000 GPU’ya ulaşmayı hedefliyor. GPU’ların büyük kısmının Nvidia’dan temin edilmesi bekleniyor. xAI, “en az” 1 milyon GPU’ya ne zaman ulaşılacağını ise açıklamadı. Elon Musk, “Sadece zavallı bir Kardashev Tip I uygarlığının %1'ini tamamlamaya çalışıyorum!” dedi. Musk'ın xAI süper bilgisayarı için önümüzdeki yılın başlarında 1,08 milyar dolara mal olacak Nvidia Blackwell GB200 sunucularına öncelikli erişim sağlamak için Huang ile görüşerek normalden yüksek bir fiyat teklifinde bulunduğu da gündeme gelmişti. Ancak 1 milyon GPU'nun maliyeti onlarca milyar dolar olacaktır.

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xAI, kısa bir süre önce 6 milyar dolarlık yeni bir fon topladı ve finansmanın bir kısmı Colossus’a gitti. Firma, Grok adında yapay zeka modelleri geliştirirken aynı isimli sohbet robotunu ücretli X kullanıcılarına sunuyor.

Öte yandan Meta, OpenAI ve Microsoft gibi diğer şirketler de Nvidia'nın en yeni GPU'larından büyük miktarlarda satın aldı. Ocak ayında Meta CEO'su Mark Zuckerberg, şirketinin bu yılın sonuna kadar “yaklaşık 600.000 H100 eşdeğeri bilgi işleme” sahip olacağını söylemişti. Bu arada Greater Memphis Chamber, Colossus'un kurulmasına yardımcı olan Nvidia, Dell ve Supermicro Computer'ın kentte faaliyete geçmeyi planladığını belirtti.

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