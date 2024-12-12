Intel'in yeni ekran kartı Arc B580, RTX 4060 ile karşılaştırıldı

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Intel Arc B580 kıyaslama sonuçları çıktı

Kaçıranlar için Intel Arc B580, Xe2 mimarisi üzerine inşa edilmiş bir yapıya sahip. Yeni mimari önceki nesil Xe1 mimarisine kıyasla yüzde 70 daha iyi çekirdek başına performans ve yüzde 50 daha yüksek verimlilik sunuyor. Teknik tarafta ise ekran kartına 20 Xe2 çekirdeği, 12 GB GDDR6 bellek, 456GB/sn bant genişliği, 192-bit veri yolu, 2.6GHz saat hızı ve 190W TDP eşlik ediyor.

Tam Boyutta Gör Sızdırılan test sonuçlarına gelirsek, Intel Arc B580'in 3DMark Time Spy'da 14.719 puan aldığını görüyoruz. Kıyaslacak olursak, bunun RTX 4060'tan %31 oranında daha yüksek olduğunu belirtelim. Ayrıca selefi olduğu Arc A770/A750 modelleri de %19 oranında geri bırakmayı başarıyor.

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Tabii ki 3DMark gibi uygulamaların sentetik kıyaslamalar olduğunu unutmamak gerek. Örneğin, Arc A770, 3DMark TimeSpy'da RTX 4060'a kıyasla %17'lik bir artış gösteriyor, ancak ikisi de 1440p'de oyunlarda başa baş gidiyor. Dahası, Intel'in kendi slaytları bile B580'i RTX 4060'ın %10 önüne koyuyor. Dolayısıyla bu farkın beklenenden daha az olduğunu görebiliriz.

Ancak bu olduğunda bile Arc B580'in fiyat ve ekstra VRAM gibi konularda öne geçtiğini söyleyelim. Dolayısıyla detaylı veriler için bir süre daha beklememiz gerekecek. Arc B570 (219 dolar) 16 Aralık, Arc B580 ise (249 dolar) 13 Aralık'tan itibaren raflarda olacak.

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