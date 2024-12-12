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    Intel'in yeni ekran kartı Arc B580, RTX 4060 ile karşılaştırıldı

    Intel'in ikinci nesil Arc Battlemage ekran kartlarının önümüzdeki günlerde satışa çıkması bekleniyor. Serinin üst modeli Arc B580 ise, bundan hemen önce test edildi. İşte performansı...
    Intel'in yeni ekran kartı Arc B580, RTX 4060 ile karşılaştırıldı! Tam Boyutta Gör
    Intel'in yakın tarihte tanıttığı Intel Arc B580 ve B570 ekran kartlarımasaüstü bilgisayara yönelik olarak gelen "Xe2 mimarisi" ve fiyatıyla pazara sürpriz bir giriş yaptı. Bu bağlamda bekleyiş sürerken, serinin tepe modellerindenm Arc B580'e ait kıyaslama sonuçları internete sızdı. Peki ilk nesil Arc A serisinin yerini alacak GPU'lar neler sunuyor? İşte erken kıyaslama sonuçları...

    Intel Arc B580 kıyaslama sonuçları çıktı

    Kaçıranlar için Intel Arc B580, Xe2 mimarisi üzerine inşa edilmiş bir yapıya sahip. Yeni mimari önceki nesil Xe1 mimarisine kıyasla yüzde 70 daha iyi çekirdek başına performans ve yüzde 50 daha yüksek verimlilik sunuyor. Teknik tarafta ise ekran kartına 20 Xe2 çekirdeği, 12 GB GDDR6 bellek, 456GB/sn bant genişliği, 192-bit veri yolu, 2.6GHz saat hızı ve 190W TDP eşlik ediyor.

    Intel'in yeni ekran kartı Arc B580, RTX 4060 ile karşılaştırıldı! Tam Boyutta Gör
    Sızdırılan test sonuçlarına gelirsek, Intel Arc B580'in 3DMark Time Spy'da 14.719 puan aldığını görüyoruz. Kıyaslacak olursak, bunun RTX 4060'tan %31 oranında daha yüksek olduğunu belirtelim. Ayrıca selefi olduğu Arc A770/A750 modelleri de %19 oranında geri bırakmayı başarıyor.

    [bkzdh184926]

    Tabii ki 3DMark gibi uygulamaların sentetik kıyaslamalar olduğunu unutmamak gerek. Örneğin, Arc A770, 3DMark TimeSpy'da RTX 4060'a kıyasla %17'lik bir artış gösteriyor, ancak ikisi de 1440p'de oyunlarda başa baş gidiyor. Dahası, Intel'in kendi slaytları bile B580'i RTX 4060'ın %10 önüne koyuyor. Dolayısıyla bu farkın beklenenden daha az olduğunu görebiliriz.

    Ancak bu olduğunda bile Arc B580'in fiyat ve ekstra VRAM gibi konularda öne geçtiğini söyleyelim. Dolayısıyla detaylı veriler için bir süre daha beklememiz gerekecek. Arc B570 (219 dolar) 16 Aralık, Arc B580 ise (249 dolar) 13 Aralık'tan itibaren raflarda olacak.

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    AlbatrosD.IIIFazılBey 1 gün önce

    ah dronlara karşı da bir akkor güncellemesi olsaydı tadınadan yenmezdi o zaman.

    H
    Ham1tCagdas 1 gün önce

    Ozaman 2025 yılında Türkiye olmayacak ?

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