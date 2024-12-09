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    RTX 4090 yok satıyor: RTX 5090 öncesinde fiyatlar uçtu

    Nvidia'nın halihazırdaki en güçlü ekran kartı RTX 4090, RTX 50 serisi öncesinde neredeyse yok satıyor. Üretim dururken, fiyatlar MSRP'nin iki katına çıktı. İşte detaylar...
    RTX 4090 yok satıyor: RTX 5090 öncesinde fiyatlar uçtu Tam Boyutta Gör
    Nvidia RTX 50 serisi ekran kartları yaklaşırken, RTX 40 Ada Lovelace mimarisinin stokları erimeye devam ediyor. Son olarak şirketin en güçlü tüketici ekran kartı GeForce RTX 5090, perakende platformlarında MSRP'nin neredeyse iki katına çıktı. Üstelik çoğu satıcıda "Tükendi" olarak listeniyor.

    RTX 5090 öncesinde fiyatlar uçuşa geçti

    Kaçıranlar için RTX 4090, neredeyse iki yıl önce RTX 40 "Ada" serisinin en güçlü modeli olarak karşımıza çıktı ve önceki nesil RTX 3090 ve 3090 Ti'ye kıyasla rekor bir performans farkıyla piyasaya sürüldü. Günümüzde ise RTX 50 serisi öncesi fiyat indirimi görmesi beklenirken, üretimin durdurulması ile başlayan stok sıkıntıları fiyatların hızla yükselmesine neden oluyor.

    RTX 4090 yok satıyor: RTX 5090 öncesinde fiyatlar uçtu Tam Boyutta Gör
    Yukarıda da belirttiğimiz gibi RTX 4090 üretiminin, yılın ikinci yarısında azalmış ve Ekim/Kasım aylarında tamamen durduğu belirtilmişti. Bu da Nvidia ve perakendecilerin artık Blackwell mimarisine sahip RTX 5090’a odaklandığını gösteriyor. Dolayısıyla RTX 4090'ın fiyatı da, sürekli olarak yükseltmeye devam ediyor. 

    Paylaşılan yeni bir rapora göre, RTX 4090, Newegg ve Amazon gibi platformlarda, 2.700 dolar ila 3.500 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Üstelik modellerin çoğu stokta yok ve mevcut stokların da sınırlı olduğu belirtiliyor. Öte yandan Avrupa ve Birleşik Krallık'ta da benzer bir tablo var. Stokların tükenmesi ve fiyatların artması, tüketiciler için erişimi zorlaştırıyor. 

    Ülkemizde ise durumun biraz daha iyi olduğunu belirtelim. Ancak fiyatlar 1.800 ila 2.200 dolar (KDV hariç) arasında seyrediyor. Bu arada RTX 4090'ın 1.599 dolar fiyatla tanıtıldığını hatırlatalım.

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