RTX 4090 yok satıyor: RTX 5090 öncesinde fiyatlar uçtu

RTX 5090 öncesinde fiyatlar uçuşa geçti
Kaçıranlar için RTX 4090, neredeyse iki yıl önce RTX 40 "Ada" serisinin en güçlü modeli olarak karşımıza çıktı ve önceki nesil RTX 3090 ve 3090 Ti'ye kıyasla rekor bir performans farkıyla piyasaya sürüldü. Günümüzde ise RTX 50 serisi öncesi fiyat indirimi görmesi beklenirken, üretimin durdurulması ile başlayan stok sıkıntıları fiyatların hızla yükselmesine neden oluyor.
Paylaşılan yeni bir rapora göre, RTX 4090, Newegg ve Amazon gibi platformlarda, 2.700 dolar ila 3.500 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Üstelik modellerin çoğu stokta yok ve mevcut stokların da sınırlı olduğu belirtiliyor. Öte yandan Avrupa ve Birleşik Krallık'ta da benzer bir tablo var. Stokların tükenmesi ve fiyatların artması, tüketiciler için erişimi zorlaştırıyor.
Ülkemizde ise durumun biraz daha iyi olduğunu belirtelim. Ancak fiyatlar 1.800 ila 2.200 dolar (KDV hariç) arasında seyrediyor. Bu arada RTX 4090'ın 1.599 dolar fiyatla tanıtıldığını hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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