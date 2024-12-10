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    GeForce RTX 5080 yakında geliyor: Beklenen özellikler ve çıkış tarihi

    Nvidia, Blackwell mimarisini temel alan GeForce RTX 50 ekran kartları üzerinde çalışmalarını tamamlamak üzere. Peki seriye ait GeForce RTX 5080 modeli neler sunacak? İşte tüm bildiklerimiz...
    GeForce RTX 5080 yakında geliyor: İşte beklenen özellikleri Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın son haftalarda yeni Blackwell ekran kartlarını tamamlanmasıyla beraber, önemli söylentiler ve iddialar gündeme gelmeye başladı. Bildiğiniz gibi Nvidia RTX 50 serisinin bu yılın sonunda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Peki RTX 5090'dan sonra serideki en hızlı ikinci ekran kartı RTX 5080 neler sunacak? İşte tüm bildiklerimiz...

    GeForce RTX 5080 beklenen özellikler

    Kaçıranlar için GeForce RTX 5080, seride tüm GPU'lar gibi Blackwell mimarisini temel alacak ve özellikle N5B olmak üzere yeni bir 5nm işlem düğümünü kullanması bekleniyor. Bu fabrikasyon sürecinde ise, RTX 4080'deki AD103-300-A1'in yerini alan GB203-300-A1 kalıbı ve PG144/147-SKU45 PCB ile karşılaşacağız. 

    Şu anda temel GPU yapılandırması dışında detaylı bilgiye sahip değiliz ancak GPU için sızdırılmış bazı özellikler var. Buna göre 10.752 CUDA çekirdeği ve 84 SM'ye sahip olacağı bildiriliyor. Bu, RTX 4080'de bulunan 9.728 Cuda çekirdeği ve 76 SM'ye kıyasla yaklaşık %10,5'lik bir artış anlamına geliyor. Bellek bölümünde, ekran kartının 32 Gbps GDDR7 bellekle tanıtılması bekleniyor. Aynı zamanda 256 bit veri yolunda 16 GB VRAM sunacak. Bu da toplamda yaklaşık 1 TB/s bellek bant genişliği sağlıyor ve RTX 4090 modelinin bile önüne geçecek.

    Güç bölümünde ise RTX 5080'in 400W TBP (kartın kullanabileceği en yüksek güç) getireceği söyleniyor. Kıyaslamak adına bu değerin RTX 4080 özelinde 320W olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla konektör 600W'a kadar güç sağlayabildiğinden tek bir 12V-2x6 konektörüne sahip olacak.

    Toparlayacak olursak RTX 5080, kağıt üzerinde RTX 4090'dan %10 daha iyi performans sunacak. Hatta Ray Tracing'de bile RTX 4090'dan daha iyi olabilir. Ayrıca RTX 4080'in RTX 3090'dan %20-25 daha hızlı olduğunu hatırlatmakta fayda var.

    Nvidia RTX 4080 vs RTX 5080 (beklenen)
    Özellikler GeForce RTX 5080 GeForce RTX 4080
    Mimari Blackwell Ada Lovelace
    İşlem Düğümü 4NP(TSMC'nin 5nm'si) 4N(TSMC'nin 5nm'si)
    Grafik işlemcisi GB203-400-A1 AD103-300-A1
    Cuda Çekirdekleri 10.752 9.728
    S.M. Belirsiz 76
    Tensör Çekirdekleri Belirsiz 304
    RT Çekirdekleri Belirsiz 76
    Saat Hızı (Temel/Arttırma) Belirsiz 2205/2505 MHz
    VRAM Boyutu ve Türü 16 GB/24 GB GDDR7 16 GB GDDR6X
    Bellek Hızı 32 Gbps 22,4 Gbps
    Bellek Veri Yolu Genişliği 256 bit 256 bit
    Bellek Bant Genişliği 1024 GB/s 716,8 GB/sn
    TBP 400W 320W
    Güç Bağlantısı 1x 12V-2x6 1x 12VHPWR

    GeForce RTX 5080 çıkış tarihi

    Son raporlara göre Nvidia, RTX 5080'in tasarımını RTX 5090 ile birlikte Eylül 2024'te tamamladı. Bu bağlamda RTX 5080, RTX 5090 ve RTX 5070'in 2025'in başlarında, büyük olasılıkla 7 Ocak'ta düzenlenecek CES'te duyurması bekleniyor.

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    Nvidia Geforce RTX 5080, Teknoloji Haberleri ve Donanım Bileşenleri
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