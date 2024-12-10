GeForce RTX 5080 yakında geliyor: Beklenen özellikler ve çıkış tarihi

- GeForce RTX 5080 beklenen özellikler
- Nvidia RTX 4080 vs RTX 5080 (beklenen)
- GeForce RTX 5080 çıkış tarihi
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GeForce RTX 5080 beklenen özellikler
Kaçıranlar için GeForce RTX 5080, seride tüm GPU'lar gibi Blackwell mimarisini temel alacak ve özellikle N5B olmak üzere yeni bir 5nm işlem düğümünü kullanması bekleniyor. Bu fabrikasyon sürecinde ise, RTX 4080'deki AD103-300-A1'in yerini alan GB203-300-A1 kalıbı ve PG144/147-SKU45 PCB ile karşılaşacağız.
Şu anda temel GPU yapılandırması dışında detaylı bilgiye sahip değiliz ancak GPU için sızdırılmış bazı özellikler var. Buna göre 10.752 CUDA çekirdeği ve 84 SM'ye sahip olacağı bildiriliyor. Bu, RTX 4080'de bulunan 9.728 Cuda çekirdeği ve 76 SM'ye kıyasla yaklaşık %10,5'lik bir artış anlamına geliyor. Bellek bölümünde, ekran kartının 32 Gbps GDDR7 bellekle tanıtılması bekleniyor. Aynı zamanda 256 bit veri yolunda 16 GB VRAM sunacak. Bu da toplamda yaklaşık 1 TB/s bellek bant genişliği sağlıyor ve RTX 4090 modelinin bile önüne geçecek.
Güç bölümünde ise RTX 5080'in 400W TBP (kartın kullanabileceği en yüksek güç) getireceği söyleniyor. Kıyaslamak adına bu değerin RTX 4080 özelinde 320W olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla konektör 600W'a kadar güç sağlayabildiğinden tek bir 12V-2x6 konektörüne sahip olacak.
Toparlayacak olursak RTX 5080, kağıt üzerinde RTX 4090'dan %10 daha iyi performans sunacak. Hatta Ray Tracing'de bile RTX 4090'dan daha iyi olabilir. Ayrıca RTX 4080'in RTX 3090'dan %20-25 daha hızlı olduğunu hatırlatmakta fayda var.
|Özellikler
|GeForce RTX 5080
|GeForce RTX 4080
|Mimari
|Blackwell
|Ada Lovelace
|İşlem Düğümü
|4NP(TSMC'nin 5nm'si)
|4N(TSMC'nin 5nm'si)
|Grafik işlemcisi
|GB203-400-A1
|AD103-300-A1
|Cuda Çekirdekleri
|10.752
|9.728
|S.M.
|Belirsiz
|76
|Tensör Çekirdekleri
|Belirsiz
|304
|RT Çekirdekleri
|Belirsiz
|76
|Saat Hızı (Temel/Arttırma)
|Belirsiz
|2205/2505 MHz
|VRAM Boyutu ve Türü
|16 GB/24 GB GDDR7
|16 GB GDDR6X
|Bellek Hızı
|32 Gbps
|22,4 Gbps
|Bellek Veri Yolu Genişliği
|256 bit
|256 bit
|Bellek Bant Genişliği
|1024 GB/s
|716,8 GB/sn
|TBP
|400W
|320W
|Güç Bağlantısı
|1x 12V-2x6
|1x 12VHPWR
GeForce RTX 5080 çıkış tarihi
Son raporlara göre Nvidia, RTX 5080'in tasarımını RTX 5090 ile birlikte Eylül 2024'te tamamladı. Bu bağlamda RTX 5080, RTX 5090 ve RTX 5070'in 2025'in başlarında, büyük olasılıkla 7 Ocak'ta düzenlenecek CES'te duyurması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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