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GPU-Z'nin 0.5.3 sürüm numaralı yeni versiyonu çıktı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,6b
1
3
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Donanım tutkunlarının olmazsa olmaz uygulamalarından GPU-Z güncellendi. Ücretsiz olarak dağıtılan uygulamanın 0.5.3 sürüm numaralı yeni versiyonu, AMD'nin 5 Nisan'da lanse ettiği Radeon HD 6790 modeliyle birlikte yine bir AMD çözümü olan FirePro V5800 profeyonel ekran kartı ve Nvidia'nın GeForce GT 555M, GT 540M, G315M, Quadro FX 600, FX 2800M ve Quadro 4000 modellerine destek getiriyor.

GPU-Z 0.5.3 ayrıca GeForce GTX 590 için daha önce hatalı gösterilen lansman tarihi güncellemesi, VT1556, uP6266 ve uP6218 kodlu voltaj kontrolcülerine destek ve daha önce rapor edilen çeşitli çökmeler ve kaynak sızıntılarına yönelik düzeltmeler de içeriyor. GPU-Z 0.5.3 hakkında daha fazla bilgi almak ve uygulamayı indirmek için gerekli adres; http://www.techpowerup.com/downloads/1978/TechPowerUp_GPU-Z_v0.5.3.html


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BraVe_06 8 yıl
Yükledim kullanıyorum. Hatta dün Catalyst'in 29 martta çıkan sürümünü yükledim yeni sürümün kart boştayken GPU ve memory hızlarını düşürmediğini gördüm bunun sayesinde. Hız sorununu nasıl düzeltebilirim?
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Man From Atlantis 8 yıl
giveaway yoksa indirmeye de gerek yok
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Tony Tony 8 yıl
GPU-Z.0.5.2 memnunum fakat denemekde fayda var
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