GTX 1650 Ti’ın çıkış tarihi sızdı

Yeşil ekip Turing çözümleriyle oyun dünyasını grafiksel alanda etkileyici yeniliklerle tanıştırdıktan sonra düşük bütçeye sahip oyuncuları da Turing mimarisiyle tanıştıracak seçeneklerini genişletmeye devam ediyor. Bir süredir ayak seslerini duyduğumuz GTX 1650’nin çıkış tarihi sızdı.
22 Ekim'de gelebilirÇinli bir sitede açığa çıkan bilgiye göre GTX 1650 Ti 22 Ekim’de raflardaki yerini alacak. Para birimini çevirdiğimizde ortaya çıkan liste fiyatı ise 155$ olarak görünüyor. Henüz yeni modelin detayları netlik kazanmasa da 1024 ya da 1280 CUDA çekirdekli bir GPU’ya 4 GB kapasiteli ve 128 bit veri yolu desteğine sahip GDDR5 belleklerin eşlik etmesi bekleniyor.
https://www.guru3d.com/news-story/likely-launch-date-for-geforce-gtx-1650-ti-is-october-22nd.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kripto para madenciliği furyası sırasında 70 ve 80 lerin fiyatı uçmuş AMD'nin de yok olması ile oyuncularda 50'lere kaldığı için fiyatları artmıştır. Hala kripto para öncesi zamana inmemiştir. (Enflasyon dahilinde hesaplanarak inmemiştir.)
Ne 950, ne 1050 ne 1650 oyun bilgisayarı ekran kartları değildir. Ti'leri de değildir. OYUN DA OYNATABİLEN bilgisayar ve dizüstülerin kartlarıdır.
Oyun bilgisayarı dedin mi GTX 1060’tan başlar. GTX 1060 artık oyun bilgisayarları için başlangıç seviyesidir bana göre.
GTX 1050/1050 Ti/1650/1650 Ti gibi modeller bence 1080p için değil ama 1366*768 piksellik dizüstülerle çıkartılırsa bence çok iyi olur. En azından giriş seviyesi oyuncu bilgisayarları için güzel bir alternatif olurlar. Çünkü bu kartlar 1080p için uygun kartlar değiller. 1080p dedin mi GTX 1060’tan başlar.
Amd 1650 ti parasına 1660ti gücünde rx5600 çıkartır.