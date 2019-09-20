GTX 1650 Ti’ın çıkış tarihi sızdı

Yeşil ekip Turing çözümleriyle oyun dünyasını grafiksel alanda etkileyici yeniliklerle tanıştırdıktan sonra düşük bütçeye sahip oyuncuları da Turing mimarisiyle tanıştıracak seçeneklerini genişletmeye devam ediyor. Bir süredir ayak seslerini duyduğumuz GTX 1650’nin çıkış tarihi sızdı.

22 Ekim'de gelebilir

https://www.guru3d.com/news-story/likely-launch-date-for-geforce-gtx-1650-ti-is-october-22nd.html

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bir sitede açığa çıkan bilgiye göre GTX 1650 Tiraflardaki yerini alacak. Para birimini çevirdiğimizde ortaya çıkan liste fiyatı ise 155$ olarak görünüyor. Henüz yeni modelin detayları netlik kazanmasa daçekirdekli bir GPU’yaveri yolu desteğine sahipbelleklerin eşlik etmesi bekleniyor.Diğer taraftan GTX 1660 Super’in debellekle güçlendirilmiş bir versiyonu üzerinde çalışıldığı iddiaları mevcut. Görünüşe göre Nvidia,önümüzdeki dönemde piyasaya süreceği muhtemelçözümüne karşı pazarı şimdiden domine etmeyi planlıyor.