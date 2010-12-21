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Gainward GeForce GTX 570 Phantom detaylandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
18b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gainward'ın ilk görüntüsü bir süre önce ortaya çıkan özel tasarımlı yeni modeli GeForce GTX 570 Phantom detaylandı. Sahip olduğu kaslı soğutucusu ile güçlü bir görünüm sergileyen ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF110 GPU'sundan güç alıyor ve 480x paralel işlem birimiyle geliyor.

Fabrika çıkışı hıuz aşırtmalı olarak sunulan GeForce GTX 570 Phantom, 750MHz GPU, 1500MHz paralel işlemci ve 3900MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. 320-bit bellek veri yolu desteğine ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan kart, SLI, CUDA, PhysX ve 3DVision teknolojilerine destek sunuyor.

Üzerinde 6 adet Bakır ısı borusu, 3 adet fan ve çok sayıda Alüminyum yaprağa yer verilen özel tasarımlı ekran kartı, daha çok AMD Radeon serisi ekran kartlarındakine benzer şekilde çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleriyle geliyor. Yakın zamanda satışa sunulması beklenen Gainward GeForce GTX 570 Phantom için henüz fiyat bilgisi bulunmuyor.


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DH Misafiri 8 yıl
'1337' bilgi için teşekkürler.
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=lachesis= 8 yıl
bunu bana verinnn


felaket kart yahu
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ozkan_tpc 8 yıl
Bence tasarım harikası.
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Inalough 8 yıl
Güzel tasarım o.c ile GTX580 ref. ile başa çıkabilir bazı testlerde ama yinede GTX570 olduğunu unutmamak gerek. çoğunun o.c kapasitesi var.




DH Misafiri

konuyla alakasız bi sorum olucak pek bi bilgim olmadığından
Bu 3D Vision yani 3D tüm oyunlarımı 3d olarak oynatıo yoksa belli başlı oyunlarımı?
3D oynarken tek monitör tek kart yeterli kalırmı yani standart 2D oynamayla 3D oynarken aynı Frame alınırmı?


DH
nVidia 3D Vision ile 3D oyun oynamak için nelere ihtiyacımız var?
1. 3D Aktif Shutter Gözlük
2. Nvidia Vision 3D programı
3. Nvidia Vision emitter
4. 3D Vision-Ready Ekran
5. Uyumlu Nvidia Geforce Ekran Kartı
6. Windows Vista veya Windows 7
Nvidia’nın bu sistemi Vista ve Win7 de çalıştığını da unutmadan belirtelim.

bit.ly/...
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DH Misafiri 8 yıl
konuyla alakasız bi sorum olucak pek bi bilgim olmadığından.
Bu 3D Vision yani 3D tüm oyunlarımı 3d olarak oynatıo yoksa belli başlı oyunlarımı?
3D oynarken tek monitör tek kart yeterli kalırmı yani standart 2D oynamayla 3D oynarken aynı Frame alınırmı?
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HiqhWoltage 8 yıl
Fabrika çıkış hızı düşük gerçetekten,soğutucu dışında pcb de ne gibi extra komponent var acaba faz sayısı vs bellimi arttırılmış mı diğer komponentlerin kaliteleri. Yoksa sadece bu güzel soğutucumu takılmış. Etkili bir soğutucu olduğunu varsayabiliriz ancak 800 mhz in üstünde gibi bir agresif gpu hızıyla cıksaydı daha dikkat cekerdi ve daha iyi satardı.
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TIRAZLI 8 yıl
evet muhteşem bir sogutucuyla geliyor olması fiyata ne katacak bakalım,.ama bir şey kesin emek saygı ister vede saygıyı hak etmiş...
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