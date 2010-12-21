Gainward GeForce GTX 570 Phantom detaylandı

Gainward'ın ilk görüntüsü bir süre önce ortaya çıkan özel tasarımlı yeni modeli GeForce GTX 570 Phantom detaylandı. Sahip olduğu kaslı soğutucusu ile güçlü bir görünüm sergileyen ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF110 GPU'sundan güç alıyor ve 480x paralel işlem birimiyle geliyor.

Fabrika çıkışı hıuz aşırtmalı olarak sunulan GeForce GTX 570 Phantom, 750MHz GPU, 1500MHz paralel işlemci ve 3900MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. 320-bit bellek veri yolu desteğine ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan kart, SLI, CUDA, PhysX ve 3DVision teknolojilerine destek sunuyor.

Üzerinde 6 adet Bakır ısı borusu, 3 adet fan ve çok sayıda Alüminyum yaprağa yer verilen özel tasarımlı ekran kartı, daha çok AMD Radeon serisi ekran kartlarındakine benzer şekilde çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleriyle geliyor. Yakın zamanda satışa sunulması beklenen Gainward GeForce GTX 570 Phantom için henüz fiyat bilgisi bulunmuyor.