Gainward GeForce GTX 570 Phantom detaylandı

Gainward'ın ilk görüntüsü bir süre önce ortaya çıkan özel tasarımlı yeni modeli GeForce GTX 570 Phantom detaylandı. Sahip olduğu kaslı soğutucusu ile güçlü bir görünüm sergileyen ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF110 GPU'sundan güç alıyor ve 480x paralel işlem birimiyle geliyor.
Fabrika çıkışı hıuz aşırtmalı olarak sunulan GeForce GTX 570 Phantom, 750MHz GPU, 1500MHz paralel işlemci ve 3900MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. 320-bit bellek veri yolu desteğine ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan kart, SLI, CUDA, PhysX ve 3DVision teknolojilerine destek sunuyor.
Üzerinde 6 adet Bakır ısı borusu, 3 adet fan ve çok sayıda Alüminyum yaprağa yer verilen özel tasarımlı ekran kartı, daha çok AMD Radeon serisi ekran kartlarındakine benzer şekilde çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleriyle geliyor. Yakın zamanda satışa sunulması beklenen Gainward GeForce GTX 570 Phantom için henüz fiyat bilgisi bulunmuyor.
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felaket kart yahu
DH
nVidia 3D Vision ile 3D oyun oynamak için nelere ihtiyacımız var?
1. 3D Aktif Shutter Gözlük
2. Nvidia Vision 3D programı
3. Nvidia Vision emitter
4. 3D Vision-Ready Ekran
5. Uyumlu Nvidia Geforce Ekran Kartı
6. Windows Vista veya Windows 7
Nvidia’nın bu sistemi Vista ve Win7 de çalıştığını da unutmadan belirtelim.
bit.ly/...
Bu 3D Vision yani 3D tüm oyunlarımı 3d olarak oynatıo yoksa belli başlı oyunlarımı?
3D oynarken tek monitör tek kart yeterli kalırmı yani standart 2D oynamayla 3D oynarken aynı Frame alınırmı?