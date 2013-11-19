Galaxy Note 2 için Android 4.3 güncellemesi Avrupa'da başladı





Samsung'un Galaxy S3 için Android 4.3 güncellemesindeki hataları gidermeye uğraştığı bir dönemde, Galaxy Note 2 için de Android 4.3 güncellemesi yayınlandı. İskandinav ülkeleri ve Hindistan'da başlayan güncelleme önümüzdeki günlerde tüm dünyaya yayılacak.





Güncelleme ile sunulan yenilikler genelde Galaxy S3 güncellemesinin aynısı. Bunların en önemlisi Galaxy Gear desteği olarak öne çıkıyor. Diğer bir yenilik ise grafik birimi sürücülerinin güncellenmesi. Bu sayede Galaxy Note 2 grafik performansında önemli iyileştirmeler olacak. Ayrıca RAM optimizasyonu da mevcut.





Bunun dışında ANT+ kablosuz iletişim standardı desteği, S Voice, move-to-SD desteği, KNOX güvenlik hizmeti, Galaxy S4'teki bazı arayüz elemanlarının ve ayarlar tasarımının miras alınması, yeni Samsung klavyesi, kilit ekranında çoklu widget ve kişisel mesaj imkanı, düzenlenebilir bildirim paneli, SD karta uygulama aktarma özelliği, sesli fotoğraf özelliği, çekirdek Samsung uygulamalarının yenilenmesi şeklinde yenilikler güncelleme ile sunulacak.





Ancak Galaxy S3 güncellemesinde yaşanan sıkıntıların Galaxy Note 2'de de yaşanıp yaşanmayacağı en büyük merak konusu.

http://www.androidheadlines.com/2013/11/samsung-begins-android-4-3-update-rollout-galaxy-note-ii-users-europe.html