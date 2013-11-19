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Galaxy Note 2 için Android 4.3 güncellemesi Avrupa'da başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Galaxy Note 2 için Android 4.3 güncellemesi Avrupa'da başladı

Samsung'un Galaxy S3 için Android 4.3 güncellemesindeki hataları gidermeye uğraştığı bir dönemde, Galaxy Note 2 için de Android 4.3 güncellemesi yayınlandı. İskandinav ülkeleri ve Hindistan'da başlayan güncelleme önümüzdeki günlerde tüm dünyaya yayılacak. 

Güncelleme ile sunulan yenilikler genelde Galaxy S3 güncellemesinin aynısı. Bunların en önemlisi Galaxy Gear desteği olarak öne çıkıyor. Diğer bir yenilik ise grafik birimi sürücülerinin güncellenmesi. Bu sayede Galaxy Note 2 grafik performansında önemli iyileştirmeler olacak. Ayrıca RAM optimizasyonu da mevcut.

Bunun dışında ANT+ kablosuz iletişim standardı desteği, S Voice, move-to-SD desteği, KNOX güvenlik hizmeti, Galaxy S4'teki bazı arayüz elemanlarının ve ayarlar tasarımının miras alınması, yeni Samsung klavyesi, kilit ekranında çoklu widget ve kişisel mesaj imkanı, düzenlenebilir bildirim paneli, SD karta uygulama aktarma özelliği, sesli fotoğraf özelliği, çekirdek Samsung uygulamalarının yenilenmesi şeklinde yenilikler güncelleme ile sunulacak. 

Ancak Galaxy S3 güncellemesinde yaşanan sıkıntıların Galaxy Note 2'de de yaşanıp yaşanmayacağı en büyük merak konusu. 

http://www.androidheadlines.com/2013/11/samsung-begins-android-4-3-update-rollout-galaxy-note-ii-users-europe.html Yorum Yaz
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omura_vs 6 yıl en beğenilen
İlginç haberler girmede üzerinize yok ama birde yurt içindeki haberlere göz atın GM discovery e gelen dördüncü güncellemeden bahsettiğiniz yok bu haberin sizin için haber değeri taşıması için illa 2000/2500 TL ilk tepe modelleri olmasımı gerekiyor sn editörler
İlginç haberler girmede üzerinize yok ama birde yurt içindeki haberlere göz atın GM discovery e gelen dördüncü güncellemeden bahsettiğiniz yok bu haberin sizin ...
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1 Yanıt Yanıtla +53
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thinkwithbrain 6 yıl
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wolf silver 6 yıl
Bazı arkadaşlar yine samsungu batırmslar. Yok efendim galaxy s3 güncellemesi ile samsung tüm müşterilerini kaybetmiş yok efendim samsung güncelleme vermiyor yok kullanicilari kandırıyor vs. Hep aynı sözler sonuç hiç değişmiyor samsung her çeyrek veya yıl diyelim gücüne güç  katıyor. Az çok burayı takip eden arkadaşlar varsa her çeyrekte samsungun büyüdüğünü görüyorlar..
Bu güncelleme vermiyor diyen arkadaşlar S2 ile ayni dönemde çıkmış hangi telefon 4.1 aldı????
Eğer samsung kullanicilari kandırsaydi s2 ye öyle güncelleme vermezdi. Samsung kendisi için güncelleme veriyor sizin için değil. Simdilik s3 için konuşmak doğru olmaz çünkü yeni bir telefon sayılır..
Bazı arkadaşlar yine samsungu batırmslar. Yok efendim galaxy s3 güncellemesi ile samsung tüm müşterilerini kaybetmiş yok efendim samsung güncelleme vermiyor y...
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guzyaka 5 yıl
iyi aksamlar samsung galaxy note 2 telefonuma android 4.3 guncellemesini indirdim.ama sorunlar yuzunden kurmadım. simdi telefonum her saat bası 4.3 u kurmak istermisin diye soruyor.telin icindeki dosyalara baktım bulamadım.. ben bu guncelleme dosyalarını nasıl silebilirim. acil yardım lütfen...
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DH Misafiri 5 yıl
Arkadaşlar güncelleme (4.3) geldi telefonuma sorunsuz yüklendi fakat hologram tuşlar işlevselliğini yitirdi.Samsung çagrı merkezide çözemedi sorunu.ne yapmalıyım
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DH Misafiri 5 yıl
s.a arkadaş güncellemeyi yükleyen arkadaşlar hangi ülkedenler?türkiyede yükleyen var mı?
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By.Tolga 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
s.a arkadaş güncellemeyi yükleyen arkadaşlar hangi ülkedenler?türkiyede yükleyen var mı?

Kardeş ben Türkiye deyim. Cihazımı incehesap.com dan aldım. Güncelleme dün aksam geldi benim cihaza, evde yaptım güncellemeyi.

Ulan bu samsung bekletiyor ama harbi adamlar bu güncelleme olayını yapıyorlar. En azından üst seviye tel larda güncelleme konusunda çok iyiler. Helal olsun
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By.Tolga 5 yıl
Arkadaslar Note 2 için 4.3 güncellemesi OTA dan yayınlandı. Yaklaşık 40 dakikada 696 MB lık dosyası indirdi ve kurdu. Ilk izlenimlerim gayet başarılı ve stabil
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AERN 5 yıl By.Tolga
Daha yayınlanmadı TUR ROM 4.3 güncellemesi.
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DH Misafiri 5 yıl
S.a. ben ali Bende italyada yasıyom 3 gundurki geldi bana note 2 batarya süresi arttı kaymak gibi oldu tel :))))
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DH Misafiri 5 yıl
Note 2 kullanıcısıyım ve bana 4.3 güncellemesi geldi.Telefon bu güncelleme sonrası uçuyor resmen.. :) TEŞEKKÜRLER SAMSUNG :))
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Innovative 6 yıl
Gelsin de bi bakalım nasılmış. Hoşuma gidecegini sanmıyorum, ditto ya geçeceğim zaten...
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DH Misafiri 6 yıl
note 2 için 4.3 çok ertelendi 4 5 aydır oyalıyorlar yeter artık en güzeli xperia Z1 almak
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hunkar159 6 yıl
Güncelleme umrumda değil arada sırada cihaza yenilik katsınlar, mevcut yazılımın uyumunu iyilestirsinler yeter.bune kac aydan beri ağaç ettiler
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DH Misafiri 6 yıl
sammobile.com/...
burdan bakın ında da 4.3 var TÜRK İYEDE cıkmadı daha
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