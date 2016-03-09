Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Galaxy Note ailesine güç katacak S Pen uygulamaları inceleme videosu

3 yıl
28,6b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Berkan Sezer "berkans"
Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung marka telefon ve tabletlerinizde kullanabileceğiniz, S Pen destekli oyun ve uygulamalar arasından seçtiklerimiz sizler için haberimizde. S Pen ile harikalar yaratabilirsiniz.
    
PicsArt
 Son derece başarılı bir fotoğraf ve resim düzenleme uygulaması olan PicsArt için, deyim yerindeyse telefonların Photoshop’u denilebilir. Katmanlı çizim, efektler ve maskeleme gibi bır cok gelısmıs ozellıgı olan uygulama, spen desteği ile çok efektif bir hale gelebiliyor.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.picsart.studio&hl=tr
PicSay Pro
Spen desteği ile maskemele yapacağınız yine harika bir fotoğraf işleme uygulaması. PicsArt’a göre daha basit yapısıyla fotoğraflarınız üzerinde harikalar yaratabilirsiniz.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shinycore.picsaypro&hl=tr
SketchBook Express
Spen ile çizim ve yazma konusunda oldukça başarılı bir uygulama. Yaptığınız tüm çizimleri bittikten sonra kolay bir şekilde DeviantArt’a yükleyebilirsiniz.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adsk.sketchbookhdexpress&hl=tr
S Pen Launcher
SPen Launcher, Spen’inize otomatik fonksiyonlar atayan bir uygulama. Bu program ile spen yuvasından çıkarıldığı anda ufak açılan ufak bir pencere üzerinden favori uygulamalarınıza kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.steadfastinnovation.android.spenlauncher&hl=tr
OneNote
Microsoft One Note ile notlarınız üzerinde çizimler yaparak, profosyonel görünümlü dökümanlar yaratabilirsiniz.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.onenote&hl=tr
Snapseed
En güçlü fotoğraf editleme uygulamalarından biri olan Google firmasının Snapseed uygulamasıda Spen destekliyor. Fotoğraflarınız üzerinde kaleminizi kullanarak çeşitli düzenlemeler yapabilirsiniz.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.onenote&hl=tr
Ever Note Widget
EverNote uygulamasının widget’i ile Spen yardımıyla elyazısı ile notlar alabilir ve bunu Evernote üzerindeki hesabınıza yükleyebilirsiniz.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.evernote&hl=tr
SignEasy
Sign easy uygulaması ile dokümanlarınıza ıslak ımzanızı atabilirsiniz. Ayrıca uygulama ile imzanızı kaydedip istediğiniz dökümanın üzerinede yerleştirmeniz mümkün.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.glykka.easysign&hl=tr
Google Handwriting Input
Google firmasının el yazısı ile yazma konusunda başarılı bir klavye uygulaması olan bu program ile el yazınız ile istediğinizi yazabilirsiniz.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.handwriting.ime
Draw Cartoons
Spen yardımıyla eğlenceli animasyonlar yaratabilceğiniz bir başka uygulama daha Draw Cartoons. Uygulama ile hazır animasyonları kullanarak çizgi animasyonlar oluşturabilirsiniz.
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.jecklandin.stickman&hl=tr
How to Draw
Spen var ama çizim yeteneğiniz yok ise bu uygulama size sıfırdan çizim yapmayı öğretiyor.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.artelplus.howtodraw&hl=tr
Airstylus For Galaxy Note
Airstylus ile MAC üzerinde Spen’i kullanabilirsiniz. Adobe Photoshop, Pixelmator gibi uygulamalar üzerinde yaptığınız çizimler için Spen’i Galaxy Note üzerinden basınca duyarlı bir şekilde kullanabilirsiniz.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.avatron.airstylus&hl=tr
Scribble Racer
Tamemen Spen kullanımına dayalı eğlenceli dakikalar geçirebileceğiniz bu uygulama ile çizim yaparak size gösterilen yol üzerinde ilerleyip puanlar toplamaya çalışıyorsunuz.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wolfgangknecht.scribbler&hl=tr
Score
Gerçek hayatta atılmış golleri yeniden canlandırmanızı sağlayan bu eğlenceli oyunu, SPen desteği ile çok daha etkin bir şekilde oynayabilirsiniz.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.firsttouchgames.score&hl=tr
Coloring Book for Kids
Çocuklarınız için eğlenceli bir boyama uygulaması. S Pen sayesinde gerçek boyama hissi veren bu uygulamı çocuklarınız için vazgeçilmez olacak.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teachersparadise.coloringbookforkids&hl=tr

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
3 Avatar Avatar Avatar
Guest-7309DB214 3 yıl
Hakikaten kalemsiz bir cep telefonu düşünemiyorum..Bir önceki telefonum HTC TD2 idi, ve kalemi vardı.Ancak işletim sistemi windows olduğundan ve htc nin ekranı note serilerine göre oldukça küçük olduğundan kullanımı pek de kolay değildi.Kim ne derse desin, note 4 telefonumla ben çok iyi bir ikili olduk..Samsung note serilerine son vermedikçe ya da başka markalar en az note kalitesinde kalemli telefonlar üretmedikçe note serilerine devam edeceğim..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
28ky28 3 yıl
Keske su note serisi telefonlarındaki kalemler baska cihazda calıssalar da kendime alsam bir tane.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
volkan_kolay 3 yıl
DH Misafiri
volkan_kolayNote 2, 3 ve 4 sonrası geçen yıl idareten bir S5 alayım dedim çünkü niyetim S7 Edge almak idi ama o kısa sürede S5 ile yaşadığım deneyim bana yetti, Note serisi dönemlerine göre hiçbir telefonla kıyas edilemeyecek kadar profesyonel ürünlerdir ve bu ürünleri hakkı ile kullananlar için vazgeçilmezdir. Onun için bende gidip Note 5 aldım ve Note 6 çıkıp alana kadar değiştirmeyi düşünmüyorum..
Note 5 aldıysanız neden Note 6 alacaksınız ki? Ne farkedecek? Her sene telefon değiştirmek parayı çöpe atmaktan başka birşey değil.

Note 6 çıktığı zaman elimdeki telefon nerden baksan ikinci el olarak 1.500TL yapar üzerine 1.000TL daha koyarsın telefonu değişirsin ama iki üç dört neyse artık seneler geçtikçe telefonun değerin dahada düşüyor ve elindeki para eriyor gibi bişey oluyor, bu kez imkanları zorlayarak üzerine daha fazla vermek durumunda kalıyorsun..
Samsung telefonları zaten iki üç ay sonra fiyat olarak düşüyor ilk çıktığında almak mantıklı değil, bu şekilde değişim bana daha mantıklı geliyor, iki yılda veya üç yılda bir otomobil değişen insanlar gibi değeri kaybolmadan verip üzerine katıp yenisini almak daha mantıklıdır bana göre ve yeni model kullanıyorsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
spawn42 3 yıl
Note 5 aldınız 3 sene sonra telefonun fiyatı 500 TL oldu diyelim, sattınız cepte var 500 TL

Note 8 alacaksınız veya ne isimle çıkarsa ortalama 2700 TL fiyatla çıkar ekstra bi durum olmazsa 2700-500 = 2200 TL

Yani 3 senede toplam karınız 800 TL olacak. Yani her yıl yeni model almak kapitalizmin kölesi olmaktan başka birşey değildir [>:]

Ammaaa ben zenginim arkadaş çıkar çıkmaz elime almak istiyorum diyene de saygım sonsuz



Ayrıca otomobil ile telefonun karşılaştırılması da ayrı bir ironi sonuçta otomobil eskidikçe masrafı artan bi icat.


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-The Difference- 3 yıl
Gayet başarılı olmuş. Note kullanmak bir yönden ayrıcalık.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
napolyon94 3 yıl
Note dan baskasi yalan, bir sonraki telefonumda note olacak!
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MoÇü 3 yıl
Oyunlar çok iyiymiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Haggard1963 3 yıl
Note 2 kullaniyorum, kalemsiz bir cihaz kullanmayi dusunemiyorum bile. Onceden her zaman minik bir not defteri ve kalem tasirdim, Note kullanmaya baslayali beri bu isi telefonumla halleder oldum. S pen'i yuvasindan cikardigim an not defteri hazir. Ayrica internette gezinirken de cok kullanisli.
How ti draw uygulamasi cok keyifli ayrica, tavsiye ederim.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 3 yıl
kalem telefona hem konfor hem de eğlence katıyor, note serisinin bu kadar sevilmesinin nedeni
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
volkan_kolay
Note 2, 3 ve 4 sonrası geçen yıl idareten bir S5 alayım dedim çünkü niyetim S7 Edge almak idi ama o kısa sürede S5 ile yaşadığım deneyim bana yetti, Note serisi dönemlerine göre hiçbir telefonla kıyas edilemeyecek kadar profesyonel ürünlerdir ve bu ürünleri hakkı ile kullananlar için vazgeçilmezdir. Onun için bende gidip Note 5 aldım ve Note 6 çıkıp alana kadar değiştirmeyi düşünmüyorum..

Note 5 aldıysanız neden Note 6 alacaksınız ki? Ne farkedecek? Her sene telefon değiştirmek parayı çöpe atmaktan başka birşey değil.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rwenzori 3 yıl
Kalem sanırım samsung içinde gereksiz, zira şu uygulamaların çoğu eski, uygulama desteği ne kadar zayıf kalmış.
Benim kalemi ile öne çıkan bir ürünüm olsa milyon tane uygulamasını yapardım, yaptırırdım, apple da olsa mesela çok fazla, çok yeni, çok kaliteli uygulamalar görebilirdik.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkdiva 3 yıl
Note serisi kullanan diğer telefonlarda kalemin eksikliğini hemen hissediyor. Ben de kalemi çok kullanırım va Note serisi dışında bir telefon kullanmayı düşünmüyorum. Video için de teşekkürler, bilmediğim uygulamaları öğrenmiş oldum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,3b izlenme · 3 hf.
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
8,8b izlenme · 2 hf.
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,1b izlenme · 1 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
10,3b izlenme · 1 gün
03:30
Digiturk beIN CONNECT incelemesi "Digiturk abonelerine ücretsiz dizi-film arşivi"
51,6b izlenme · 1 yıl
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
7,8b izlenme · 2 hf.
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
3,9b izlenme · 13 sa. yeni video
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
5,9b izlenme · 2 gün
03:32
Google Gboard incelemesi "Siz Türkçe yazın, o istediğiniz dile çevirsin"
17,6b izlenme · 1 yıl
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,3b izlenme · 1 hf.
12:19
Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım
8,9b izlenme · 4 hf.
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,1b izlenme · 1 hf.
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,2b izlenme · 1 hf.
05:34
Bu saat neden tutmadı ? | LG Watch W7
7,3b izlenme · 1 hf.
11:57
Bu kulaklık almaya değer mi? | Beats Studio Wireless 3 inceleme
4b izlenme · 3 gün
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim