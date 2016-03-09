Galaxy Note ailesine güç katacak S Pen uygulamaları inceleme videosu

Samsung marka telefon ve tabletlerinizde kullanabileceğiniz, S Pen destekli oyun ve uygulamalar arasından seçtiklerimiz sizler için haberimizde. S Pen ile harikalar yaratabilirsiniz.

PicsArt

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.picsart.studio&hl=tr

PicSay Pro

Spen desteği ile maskemele yapacağınız yine harika bir fotoğraf işleme uygulaması. PicsArt’a göre daha basit yapısıyla fotoğraflarınız üzerinde harikalar yaratabilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shinycore.picsaypro&hl=tr

SketchBook Express

Spen ile çizim ve yazma konusunda oldukça başarılı bir uygulama. Yaptığınız tüm çizimleri bittikten sonra kolay bir şekilde DeviantArt’a yükleyebilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adsk.sketchbookhdexpress&hl=tr

S Pen Launcher

SPen Launcher, Spen’inize otomatik fonksiyonlar atayan bir uygulama. Bu program ile spen yuvasından çıkarıldığı anda ufak açılan ufak bir pencere üzerinden favori uygulamalarınıza kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.steadfastinnovation.android.spenlauncher&hl=tr

OneNote

Microsoft One Note ile notlarınız üzerinde çizimler yaparak, profosyonel görünümlü dökümanlar yaratabilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.onenote&hl=tr

Snapseed

En güçlü fotoğraf editleme uygulamalarından biri olan Google firmasının Snapseed uygulamasıda Spen destekliyor. Fotoğraflarınız üzerinde kaleminizi kullanarak çeşitli düzenlemeler yapabilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.onenote&hl=tr

Ever Note Widget

EverNote uygulamasının widget’i ile Spen yardımıyla elyazısı ile notlar alabilir ve bunu Evernote üzerindeki hesabınıza yükleyebilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.evernote&hl=tr

SignEasy

Sign easy uygulaması ile dokümanlarınıza ıslak ımzanızı atabilirsiniz. Ayrıca uygulama ile imzanızı kaydedip istediğiniz dökümanın üzerinede yerleştirmeniz mümkün.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.glykka.easysign&hl=tr

Google Handwriting Input

Google firmasının el yazısı ile yazma konusunda başarılı bir klavye uygulaması olan bu program ile el yazınız ile istediğinizi yazabilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.handwriting.ime

Draw Cartoons

Spen yardımıyla eğlenceli animasyonlar yaratabilceğiniz bir başka uygulama daha Draw Cartoons. Uygulama ile hazır animasyonları kullanarak çizgi animasyonlar oluşturabilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.jecklandin.stickman&hl=tr

How to Draw

Spen var ama çizim yeteneğiniz yok ise bu uygulama size sıfırdan çizim yapmayı öğretiyor.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.artelplus.howtodraw&hl=tr

Airstylus For Galaxy Note

Airstylus ile MAC üzerinde Spen’i kullanabilirsiniz. Adobe Photoshop, Pixelmator gibi uygulamalar üzerinde yaptığınız çizimler için Spen’i Galaxy Note üzerinden basınca duyarlı bir şekilde kullanabilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.avatron.airstylus&hl=tr

Scribble Racer

Tamemen Spen kullanımına dayalı eğlenceli dakikalar geçirebileceğiniz bu uygulama ile çizim yaparak size gösterilen yol üzerinde ilerleyip puanlar toplamaya çalışıyorsunuz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wolfgangknecht.scribbler&hl=tr

Score

Gerçek hayatta atılmış golleri yeniden canlandırmanızı sağlayan bu eğlenceli oyunu, SPen desteği ile çok daha etkin bir şekilde oynayabilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.firsttouchgames.score&hl=tr

Coloring Book for Kids

Çocuklarınız için eğlenceli bir boyama uygulaması. S Pen sayesinde gerçek boyama hissi veren bu uygulamı çocuklarınız için vazgeçilmez olacak.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teachersparadise.coloringbookforkids&hl=tr

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Son derece başarılı bir fotoğraf ve resim düzenleme uygulaması olan PicsArt için, deyim yerindeyse telefonların Photoshop’u denilebilir. Katmanlı çizim, efektler ve maskeleme gibi bır cok gelısmıs ozellıgı olan uygulama, spen desteği ile çok efektif bir hale gelebiliyor.