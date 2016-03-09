Galaxy Note ailesine güç katacak S Pen uygulamaları inceleme videosu

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Samsung marka telefon ve tabletlerinizde kullanabileceğiniz, S Pen destekli oyun ve uygulamalar arasından seçtiklerimiz sizler için haberimizde. S Pen ile harikalar yaratabilirsiniz.
PicsArtSon derece başarılı bir fotoğraf ve resim düzenleme uygulaması olan PicsArt için, deyim yerindeyse telefonların Photoshop’u denilebilir. Katmanlı çizim, efektler ve maskeleme gibi bır cok gelısmıs ozellıgı olan uygulama, spen desteği ile çok efektif bir hale gelebiliyor.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.picsart.studio&hl=trPicSay Pro
Spen desteği ile maskemele yapacağınız yine harika bir fotoğraf işleme uygulaması. PicsArt’a göre daha basit yapısıyla fotoğraflarınız üzerinde harikalar yaratabilirsiniz.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shinycore.picsaypro&hl=tr
SketchBook Express
Spen ile çizim ve yazma konusunda oldukça başarılı bir uygulama. Yaptığınız tüm çizimleri bittikten sonra kolay bir şekilde DeviantArt’a yükleyebilirsiniz.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adsk.sketchbookhdexpress&hl=tr
S Pen Launcher
SPen Launcher, Spen’inize otomatik fonksiyonlar atayan bir uygulama. Bu program ile spen yuvasından çıkarıldığı anda ufak açılan ufak bir pencere üzerinden favori uygulamalarınıza kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.steadfastinnovation.android.spenlauncher&hl=tr
OneNote
Microsoft One Note ile notlarınız üzerinde çizimler yaparak, profosyonel görünümlü dökümanlar yaratabilirsiniz.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.onenote&hl=tr
Snapseed
En güçlü fotoğraf editleme uygulamalarından biri olan Google firmasının Snapseed uygulamasıda Spen destekliyor. Fotoğraflarınız üzerinde kaleminizi kullanarak çeşitli düzenlemeler yapabilirsiniz.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.onenote&hl=tr
Ever Note Widget
EverNote uygulamasının widget’i ile Spen yardımıyla elyazısı ile notlar alabilir ve bunu Evernote üzerindeki hesabınıza yükleyebilirsiniz.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.evernote&hl=tr
SignEasy
Sign easy uygulaması ile dokümanlarınıza ıslak ımzanızı atabilirsiniz. Ayrıca uygulama ile imzanızı kaydedip istediğiniz dökümanın üzerinede yerleştirmeniz mümkün.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.glykka.easysign&hl=tr
Google Handwriting Input
Google firmasının el yazısı ile yazma konusunda başarılı bir klavye uygulaması olan bu program ile el yazınız ile istediğinizi yazabilirsiniz.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.handwriting.ime
Draw Cartoons
Spen yardımıyla eğlenceli animasyonlar yaratabilceğiniz bir başka uygulama daha Draw Cartoons. Uygulama ile hazır animasyonları kullanarak çizgi animasyonlar oluşturabilirsiniz.
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.jecklandin.stickman&hl=tr
How to Draw
Spen var ama çizim yeteneğiniz yok ise bu uygulama size sıfırdan çizim yapmayı öğretiyor.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.artelplus.howtodraw&hl=tr
Airstylus For Galaxy Note
Airstylus ile MAC üzerinde Spen’i kullanabilirsiniz. Adobe Photoshop, Pixelmator gibi uygulamalar üzerinde yaptığınız çizimler için Spen’i Galaxy Note üzerinden basınca duyarlı bir şekilde kullanabilirsiniz.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.avatron.airstylus&hl=tr
Scribble Racer
Tamemen Spen kullanımına dayalı eğlenceli dakikalar geçirebileceğiniz bu uygulama ile çizim yaparak size gösterilen yol üzerinde ilerleyip puanlar toplamaya çalışıyorsunuz.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wolfgangknecht.scribbler&hl=tr
Score
Gerçek hayatta atılmış golleri yeniden canlandırmanızı sağlayan bu eğlenceli oyunu, SPen desteği ile çok daha etkin bir şekilde oynayabilirsiniz.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.firsttouchgames.score&hl=tr
Coloring Book for Kids
Çocuklarınız için eğlenceli bir boyama uygulaması. S Pen sayesinde gerçek boyama hissi veren bu uygulamı çocuklarınız için vazgeçilmez olacak.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teachersparadise.coloringbookforkids&hl=tr
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Note 6 çıktığı zaman elimdeki telefon nerden baksan ikinci el olarak 1.500TL yapar üzerine 1.000TL daha koyarsın telefonu değişirsin ama iki üç dört neyse artık seneler geçtikçe telefonun değerin dahada düşüyor ve elindeki para eriyor gibi bişey oluyor, bu kez imkanları zorlayarak üzerine daha fazla vermek durumunda kalıyorsun..
Samsung telefonları zaten iki üç ay sonra fiyat olarak düşüyor ilk çıktığında almak mantıklı değil, bu şekilde değişim bana daha mantıklı geliyor, iki yılda veya üç yılda bir otomobil değişen insanlar gibi değeri kaybolmadan verip üzerine katıp yenisini almak daha mantıklıdır bana göre ve yeni model kullanıyorsun.
Note 8 alacaksınız veya ne isimle çıkarsa ortalama 2700 TL fiyatla çıkar ekstra bi durum olmazsa 2700-500 = 2200 TL
Yani 3 senede toplam karınız 800 TL olacak. Yani her yıl yeni model almak kapitalizmin kölesi olmaktan başka birşey değildir [>:]
Ammaaa ben zenginim arkadaş çıkar çıkmaz elime almak istiyorum diyene de saygım sonsuz
Ayrıca otomobil ile telefonun karşılaştırılması da ayrı bir ironi sonuçta otomobil eskidikçe masrafı artan bi icat.
How ti draw uygulamasi cok keyifli ayrica, tavsiye ederim.
Note 5 aldıysanız neden Note 6 alacaksınız ki? Ne farkedecek? Her sene telefon değiştirmek parayı çöpe atmaktan başka birşey değil.
Benim kalemi ile öne çıkan bir ürünüm olsa milyon tane uygulamasını yapardım, yaptırırdım, apple da olsa mesela çok fazla, çok yeni, çok kaliteli uygulamalar görebilirdik.