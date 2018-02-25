Samsung Galaxy S9 ve S9+ tanıtıldı!

Galaxy S9 ailesine dair bugüne kadar birçok şey yazılıp çizildi ancak şimdi hepsini unutun ve gerçeklerle yüzleşmeye hazır olun. MWC 2018'de Samsung tarafından düzenlenen Unpacked 2018 etkinliği kapsamında Galaxy S9 ve Galaxy S9+ tanıtıldı. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve yılın en çok merak edilen telefonlarına yakından bakalım. İşte merakla beklenen Galaxy S9 serisinin özellikleri ve fiyatı...

Ekran: 5.8 inç 2960x1440 çözünürlüklü Quad HD+ Super AMOLED ekran

5.8 inç 2960x1440 çözünürlüklü Quad HD+ Super AMOLED ekran Boyut ve ağırlık: 147,6 x 68,7 x 8,4 mm

147,6 x 68,7 x 8,4 mm İşlemci: Exynos 9810 (4x 2.9GHz Cortex -A75 + 4x 1.9 GHz Cortex -A55)

Exynos 9810 (4x 2.9GHz Cortex -A75 + 4x 1.9 GHz Cortex -A55) RAM: 4 GB

4 GB Depolama kapasitesi: 64/128/256 GB + microSD kart desteği

64/128/256 GB + microSD kart desteği Arka kamera: OIS destekli f/1.5 - f/2.4 değişken diyafram açıklığında süper yavaş çekim özelliğine sahip Dual Pixel 12 MP çözünürlüklü lens

OIS destekli f/1.5 - f/2.4 değişken diyafram açıklığında süper yavaş çekim özelliğine sahip Dual Pixel 12 MP çözünürlüklü lens Ön kamera: 8 MP (f/1.7) lens

8 MP (f/1.7) lens Batarya: 3000 mAh

3000 mAh İşletim sistemi: Android 8.0 Oreo ~ Samsung Experience 9.0

Android 8.0 Oreo ~ Samsung Experience 9.0 Bağlantı noktaları: Bluetooth 5.0, NFC, USB Type-C, 802.11 a/b/g/n/ac, 3.5 mm kulaklık jackı

Galaxy S8'den aşina olduğumuz tasarım dilini yansıtan Galaxy S9, Infinity Display (sonsuz ekran) ile bizleri selamlıyor. Selefi Galaxy S8 ile hemen hemen aynı ekran boyutuna sahip olan Galaxy S9, 5.8 inç büyüklüğünde 2960x1440 piksel Quad HD+ çözünürlüğünde 18.5: 9 en/boy oranına sahip kavisli Super AMOLED panel ile birlikte geliyor. Galaxy S9'da ekranın alt tarafında yer alan basınca duyarlı ve dokunsal geri bildirim özellikli sanal buton da yerini koruyor.

Ön ve arka paneli Corning Gorilla Glass 5 ile korunan Galaxy S9'un kasası ise hafif ve dayanıklı magnezyum alüminyum alaşımı olan Metal 12 ile güçlendirilmiş. Parmak izi sensörü, kamera lensinin altına konumlandırılan Galaxy S9, IP68 sertifikasıyla birlikte 30 dakika boyunca 1.5 metre derinliğe kadar su altında kalabiliyor.

Samsung'un kendi üretimi olan Exynos 9810 platformundan güç alan Galaxy S9'da 4 GB LPDDR4x sistem belleği bulunuyor. İkinci nesil 10nm FinFet üretim sürecinden geçen Exynos 9810, 4 adet 2.9GHz Cortex -A75 ve 4 adet de 1.9 GHz Cortex -A55 olmak üzere toplamda 8 çekirdekten besleniyor. Grafik tarafı Mali-G72 MP18 ile desteklenen işlemci, gelişmiş makine öğrenme ve görüntü işleme yeteneklerini de bünyesinde bulunduruyor.

3000 mAh kapasiteli bataryadan beslenen Galaxy S9'da hızlı ve kablosuz şarj teknolojileri de unutulmamış. Galaxy S9; 64/128/256 GB dahili depolama seçeneğinin yanında microSD kart desteğini de barındırıyor.

Telefonun bir diğer odak noktası ise AKG imzalı stereo hoparlöre sahip olması. Yeni nesil Dolby Atmos destekli stereo hoparlörle birlikte yüzde 40 daha yüksek ses seviyesi elde edebilmek mümkün. Samsung, rakiplerine kıyasla stereo hoparlör konusunda geç kalmış olsa da Galaxy S9 serisi, şirketin stereo hoparlöre yer verdiği ilk akıllı telefon olma özelliği taşıyor.

Galaxy S9 kamera özellikleri

En çok da gelişmiş kamerasıyla ön plana çıkan Galaxy S9, f/1.5 - f/2.4 değişken diyafram açıklığında OIS (Optik görüntü sabitleyici) destekli 12 MP çözünürlüğünde ISOCELL kamera sensörüne sahip. 3 kat daha hızlı odaklanabilen yeni kamera sensörü, 480 kare Full HD video kaydı gerçekleştirebiliyor. 960 FPS'e kadar yavaş çekim destekli "Super Slow-mo" kamera, lazer ve çift piksel otofokus özelliklerini de bünyesinde barındırıyor.

Ön tarafta ise f/1.7 diyafram açıklığına sahip 8 MP çözünürlüklü bir kamera bulunuyor. Otofokus özellikli selfie kamerasına 8 MP çözünürlüğe sahip, iris tarama için kullanılan ikinci bir kamera eşlik ediyor.

Parmak izi tarayıcısına alternatif olarak iris tarama ve yüz tanıma kimlik doğrulama seçeneğini de bulunduran Galaxy S9, Samsung Experience 9.0 arayüzü giydirilmiş Android 8.0 Oreo sürümüyle birlikte geliyor. iPhone X'da gördüğümüz Animoji özelliğine farklı bir boyut kazandıran Samsung, "AR Emoji" adını verdiği özellikle birlikte 3 boyutlu emojileri de kendi ekosistemine dahil ediyor. Kullanıcılar bu özellikle birlikte, kendilerine 3 boyutlu karakterler seçip yüz hareketlerini 3 boyutlu emojilerde görebiliyor.

3.5mm kulaklık girişini gördüğümüze sevindiğimiz telefon, USB Type-C bağlantısı üzerinden hızlıca şarj olabiliyor.

Galaxy S9 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Gece siyahı, titanyum grisi ve leylak moru renk seçenekleriyle satışa sunulan Galaxy S9'u satın almak için 4599 TL'yi gözden çıkarmalısınız. Ayrıca Samsung'un Galaxy S9'u alanlara da bir sürprizi var. Galaxy S9'u ön sipariş seçeneğiyle satın alan kullanıcılar, stoklarla sınırlı olan ve piyasa değeri yaklaşık 1499 TL olan Gear Sport akıllı saatine de ücretsiz sahip olacak. Galaxy S9 için ön sipariş verebilirsiniz. renk seçenekleriyle satışa sunulan Galaxy S9'u satın almak için'yi gözden çıkarmalısınız. Ayrıca Samsung'un Galaxy S9'u alanlara da bir sürprizi var. Galaxy S9'u ön sipariş seçeneğiyle satın alan kullanıcılar, stoklarla sınırlı olan ve piyasa değeri yaklaşık 1499 TL olanakıllı saatine desahip olacak. Galaxy S9 için bu linke tıklayarakverebilirsiniz.

Galaxy S9+ özellikleri

Ekran: 6.2 inç 2960x1440 çözünürlüklü Quad HD+ Super AMOLED ekran

6.2 inç 2960x1440 çözünürlüklü Quad HD+ Super AMOLED ekran Boyut ve ağırlık: 157.7 x 73.8 x 8.5 mm

157.7 x 73.8 x 8.5 mm İşlemci: Exynos 9810 (4x 2.9GHz Cortex -A75 + 4x 1.9 GHz Cortex -A55)

Exynos 9810 (4x 2.9GHz Cortex -A75 + 4x 1.9 GHz Cortex -A55) RAM: 6 GB

6 GB Depolama kapasitesi: 64/128/256 GB + microSD kart desteği

64/128/256 GB + microSD kart desteği Arka kamera: OIS destekli f/1.5 - f/2.4 diyafram açıklığında süper yavaş çekim özelliğine sahip Dual Pixel 12 MP çözünürlüklü çift kamera

OIS destekli f/1.5 - f/2.4 diyafram açıklığında süper yavaş çekim özelliğine sahip Dual Pixel 12 MP çözünürlüklü çift kamera Ön kamera: 8 MP (f/1.7) lens

8 MP (f/1.7) lens Batarya: 3500 mAh

3500 mAh İşletim sistemi: Android 8.0 Oreo ~ Samsung Experience 9.0

Android 8.0 Oreo ~ Samsung Experience 9.0 Bağlantı noktaları: Bluetooth 5.0, NFC, USB Type-C, 802.11 a/b/g/n/ac, 3.5 mm kulaklık jackı

Infinity Display (sonsuz ekran) tasarımıyla karşımıza çıkan Galaxy S9+, 6.2 inç büyüklüğünde 2960x1440 piksel Quad HD+ çözünürlüğünde 18.5: 9 en/boy oranına sahip kavisli Super AMOLED panel ile birlikte geliyor.

Ön ve arka paneli Corning Gorilla Glass 5 ile korunan Galaxy S9+'ın kasası ise hafif ve dayanıklı magnezyum alüminyum alaşımı olan Metal 12 ile güçlendiriliyor. Parmak izi tarayıcısı arka panelde kameraların altına konumlandırılan Galaxy S9+, IP68 sertifikasıyla birlikte 1.5 metre derinliğe kadar 30 dakika boyunca suya karşı direnç gösterebiliyor.

Galaxy S9'da olduğu gibi gücünü Exynos 9810 yonga setinden alan Galaxy S9+, kardeşinden 2 GB RAM daha fazla bulunduruyor. 6 GB LPDDR4x sistem belleğiyle donatılan cihaz, 3500 mAh boyutunda bir pilden besleniyor.

64/128 GB dahili depolama seçeneğinin yanında microSD kart desteğine sahip olan Galaxy S9+, AKG imzalı stereo hoparlör ile birlikte geliyor.

Galaxy S9+ kamera özellikleri

F/1.5 - f/2.4 değişken diyafram açıklığında, OIS (Optik görüntü sabitleyici) destekli çift 12 MP çözünürlüklü ISOCELL kamera sensörüne sahip Galaxy S9+, saniyede 480 kare Full HD video kaydı gerçekleştirebiliyor. Ayrıca 3 kat daha hızlı odaklanabilen yeni kamera sensörü, 960 FPS'e kadar yavaş çekim özelliliğine de sahip. Ana kameraya eşlik eden ikinci kamera ise hem Bokeh efekti verebiliyor hem de geniş açı desteği sunuyor.

Ön tarafta ise f/1.7 diyafram açıklığında 8 MP çözünürlüklü bir kamera bulunuyor. Otofokus özellikli selfie kamerasına 3 MP çözünürlüğe sahip, iris tarama için kullanılan ikinci bir kamera eşlik ediyor.

Parmak izi tarayıcısına alternatif olarak iris tarama ve yüz tanıma kimlik doğrulama seçeneklerine yer verilen Galaxy S9+, Samsung Experience 9.0 arayüzü giydirilmiş Android 8.0 Oreo sürümüyle birlikte geliyor.

3D emoji desteğine de sahip olan Galaxy S9+'ın "AR Emoji" özelliğiyle birlikte keyifli anlar yaşayabilirsiniz. 3.5mm kulaklık girişinin kaldırılmadığı Galaxy S9+, USB Type-C üzerinden hızlıca şarj olabiliyor.

Galaxy S9+ fiyatı ve çıkış Tarihi