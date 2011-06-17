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Galaxy Tab 10.1 Amerika'da satışa sunuluyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,1b
1
3
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Galaxy serisi ile başarıdan başarıya koşan Samsung, en yeni Android tableti Galaxy Tab 10.1; Amerika'da görücüye çıkıyor. Bugünden itibaren raflardaki yerini alacak olan tablet; Android 3.1 Honeycomb ile geliyor.

1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 platformundan (ARM-Cortex A9) ve 1 GB RAM'den güç alan Galaxy Tab 10.1, 10.1 inçlik ekranında WXGA (1280x800 piksel) görüntü sağlarken; Samsung'un TouchWiz UX arayüzü ile desteklenen Android işletim sistemi, 9 saate kadar kesintisiz çalışma sunan 7000 mAh'lik bataryası ile kullanıcılara gelişmiş tablet deneyimi sunuyor.

Galaxy Tab'in Amerika pazarı için belirlenen satış fiyatları ise 16 ve 32GB'lık modelleri için sırasıyla 499 ve 599 dolar.


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XxutkuxX 8 yıl
Ben de bu görüşe katılıyorum. Peki ne zaman 8.9 çıkacak ve türkiyeye gelecek? bilgisi olan varsa yazabilir mi??
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jibe 8 yıl
sondemir

Galaxy tab 8.9 de çıkmış olmalıydı. Ben tab için 8.9 büyüklüğünün daha uygun olduğu kanaatindeyim. 10.1 büyüklük ipad rekabetine yönelik çıkmış görünüyor.


Bende seninle aynı fikirdeyim 8.9" daha uygun tabler için ve ppi oranı daha fazla çünkü çözünürlük aynı 1280x800.
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sondemir 8 yıl

Shady



Galaxy serisi ile başarıdan başarıya koşan Samsung, en yeni Android tableti Galaxy Tab 10.1; Amerika'da görücüye çıkıyor. Bugünden itibaren raflardaki yerini alacak olan tablet; Android 3.1 Honeycomb ile geliyor.


1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 platformundan (ARM-Cortex A9) ve 1 GB RAM'den güç alan Galaxy Tab 10.1, 10.1 inçlik ekranında WXGA (1280x800 piksel) görüntü sağlarken; Samsung'un TouchWiz UX arayüzü ile desteklenen Android işletim sistemi, 9 saate kadar kesintisiz çalışma sunan 7000 mAh'lik bataryası ile kullanıcılara gelişmiş tablet deneyimi sunuyor.


Galaxy Tab'in Amerika pazarı için belirlenen satış fiyatları ise 16 ve 32GB'lık modelleri için sırasıyla 499 ve 599 dolar.




Galaxy tab 8.9" de çıkmış olmalıydı. Ben tab için 8.9" büyüklüğünün daha uygun olduğu kanaatindeyim. 10.1" büyüklük ipad rekabetine yönelik çıkmış görünüyor.
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