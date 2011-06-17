Galaxy Tab 10.1 Amerika'da satışa sunuluyor

Galaxy serisi ile başarıdan başarıya koşan Samsung, en yeni Android tableti Galaxy Tab 10.1; Amerika'da görücüye çıkıyor. Bugünden itibaren raflardaki yerini alacak olan tablet; Android 3.1 Honeycomb ile geliyor.

1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 platformundan (ARM-Cortex A9) ve 1 GB RAM'den güç alan Galaxy Tab 10.1, 10.1 inçlik ekranında WXGA (1280x800 piksel) görüntü sağlarken; Samsung'un TouchWiz UX arayüzü ile desteklenen Android işletim sistemi, 9 saate kadar kesintisiz çalışma sunan 7000 mAh'lik bataryası ile kullanıcılara gelişmiş tablet deneyimi sunuyor.

Galaxy Tab'in Amerika pazarı için belirlenen satış fiyatları ise 16 ve 32GB'lık modelleri için sırasıyla 499 ve 599 dolar.