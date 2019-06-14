Galaxy Tab A 2019 geliyor

Android tablet pazarının vazgeçilmez oyuncularından olan Samsung yeni ürünler ile piyasayı boş bırakmamaya çalışıyor. Pazarın emektar serisi Galaxy Tab A bu yıl bir kez daha tüketicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Galaxy Tab A 2019 özellikleri ve fiyatı

Kaynaklara göre Galaxy Tab A 2019 adını alacak olan tablet modeli her zaman olduğu gibi giriş seviyesine hitap eden bir donanıma sahip. Farklı olarak tablet modelinde LTE seçeneğinin de yer alacağı ifade ediliyor.

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8 inçlik bir ekrana sahip olan tablete gücünü 4 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan Snapdragon 429 yonga seti veriyor. 12nm sürecindeki yonga seti batarya verimliliğine katkı yaparken WiFi 5 ve Bluetooth 5 standartlarını da getiriyor.

Parmak izi okuyucu ve S-Pen gibi detayların yer verilmediği model 200$ altında bir seviyeye konumlanacak. Samsung’un IFA 2019 fuarında tablet için bir tanıtım yapmayı planladığı ifade ediliyor.