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Galaxy Tab A 2019 geliyor

Giriş seviyesi pazarı boş bırakmayan Samsung yeni bir tablet hazırlığında. Galaxy Tab A 2019 modeli 12nm işlemcisi ve LTE seçeneği gibi sınıfında dikkat çekici özelliklere yer verecek.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Android tablet pazarının vazgeçilmez oyuncularından olan Samsung yeni ürünler ile piyasayı boş bırakmamaya çalışıyor. Pazarın emektar serisi Galaxy Tab A bu yıl bir kez daha tüketicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Galaxy Tab A 2019 özellikleri ve fiyatı

Kaynaklara göre Galaxy Tab A 2019 adını alacak olan tablet modeli her zaman olduğu gibi giriş seviyesine hitap eden bir donanıma sahip. Farklı olarak tablet modelinde LTE seçeneğinin de yer alacağı ifade ediliyor.

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8 inçlik bir ekrana sahip olan tablete gücünü 4 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan Snapdragon 429 yonga seti veriyor. 12nm sürecindeki yonga seti batarya verimliliğine katkı yaparken WiFi 5 ve Bluetooth 5 standartlarını da getiriyor.

Parmak izi okuyucu ve S-Pen gibi detayların yer verilmediği model 200$ altında bir seviyeye konumlanacak. Samsung’un IFA 2019 fuarında tablet için bir tanıtım yapmayı planladığı ifade ediliyor.

 

https://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-Tab-A-2019-upcoming-tablet_id116829 Yorum Yaz
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intel7mix 1 hf. en beğenilen
Bari kullanıyorsun 600 serisi kullan ki daha diyelim ki oldu performans idare eder. 400 serisi kullanmak nedir cidden rezalet.
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intel7mix 1 hf. en beğenilen
Bari kullanıyorsun 600 serisi kullan ki daha diyelim ki oldu performans idare eder. 400 serisi kullanmak nedir cidden rezalet.
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