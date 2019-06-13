Galaxy M30 yenileniyor

Geçmiş yıllardaki çok serili akıllı telefon stratejisini rafa kaldıran ve bu yıla iki seri ile devam eden Samsung model sayısını arttırmaya devam ediyor. Yılın başlarında piyasaya sürülen Galaxy M30 modeli elden geçiriliyor.

Yeni Galaxy M30 neler sunacak?

Galaxy M serisi alt seviyede Samsung’un oldukça fazla mutlu olmasını sağladı. Sadece Hindistan’da serinin 1 milyar dolarlık satış barajını aşması bekleniyor. Hal böyle olunca seriye rötuşlar da gecikmedi.

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Kaynaklardan gelen bilgilere göre Galaxy M30 modeli elden geçirilerek yeniden piyasaya sürülecek. Tamamen yeni bir model yerine kamera ve işletim sistemi tarafında iyileştirilmiş bir versiyon olacağı belirtiliyor.

Galaxy M30 modeli hali hazırda Galaxy M20’den daha iyi kameraya sahipti ancak yeni iyileştirmelerle biraz daha Galaxy M40 modeline yaklaşması bekleniyor. Ayrıca kutudan Android 9.0 ve One UI 1.1 ile çıkacağı ifade ediliyor. İsimlendirme tarafında ise s veya e şeklinde bir takı olabilir.

Samsung’un diğer taraftan Galaxy A50 ve Galaxy A70 akıllı telefonlarının da yeni versiyonları gün yüzüne çıkmıştı. Firmanın A ve M serilerindeki modelleri yıl sonuna doğru elden geçirilmiş bir şekilde karşımıza çıkması şaşırtıcı olmaz.