Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Galaxy M30 yenileniyor

Super AMOLED ekran, 3 kamera ve 5000mAh kapasiteli batarya gibi özellikleri olan Galaxy M30 modeli elden geçiriliyor. Samsung modeli biraz daha iyileştirecek.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
4b
1
7
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Geçmiş yıllardaki çok serili akıllı telefon stratejisini rafa kaldıran ve bu yıla iki seri ile devam eden Samsung model sayısını arttırmaya devam ediyor. Yılın başlarında piyasaya sürülen Galaxy M30 modeli elden geçiriliyor.

Yeni Galaxy M30 neler sunacak?

Galaxy M serisi alt seviyede Samsung’un oldukça fazla mutlu olmasını sağladı. Sadece Hindistan’da serinin 1 milyar dolarlık satış barajını aşması bekleniyor. Hal böyle olunca seriye rötuşlar da gecikmedi.

Ayrıca Bkz. "Asus dünyanın ilk içerik sıkıştırma teknolojili monitörünü tanıttı"

Kaynaklardan gelen bilgilere göre Galaxy M30 modeli elden geçirilerek yeniden piyasaya sürülecek. Tamamen yeni bir model yerine kamera ve işletim sistemi tarafında iyileştirilmiş bir versiyon olacağı belirtiliyor.

Galaxy M30 modeli hali hazırda Galaxy M20’den daha iyi kameraya sahipti ancak yeni iyileştirmelerle biraz daha Galaxy M40 modeline yaklaşması bekleniyor. Ayrıca kutudan Android 9.0 ve One UI 1.1 ile çıkacağı ifade ediliyor. İsimlendirme tarafında ise s veya e şeklinde bir takı olabilir.

Samsung’un diğer taraftan Galaxy A50 ve Galaxy A70 akıllı telefonlarının da yeni versiyonları gün yüzüne çıkmıştı. Firmanın A ve M serilerindeki modelleri yıl sonuna doğru elden geçirilmiş bir şekilde karşımıza çıkması şaşırtıcı olmaz.

 

https://www.sammobile.com/2019/06/13/exclusive-samsung-new-galaxy-m30-development/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DH Misafiri 1 hf.
Aynen samsung telefonlar bu sene A ve M serileri güzell
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RaptorFX 1 hf.
Samsung'u hiç sevmeyen biriyim ancak bu yıl çıkan M ve A serileri kesinlikle güzel.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wert1903 1 hf.
eskisinin ne hayrını gördük ki yenileniyor :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yolyordam35 1 hf.
buyuk ihtimal pil tuketiminde sikintilar cikacaktir. one ui pil tuketiminde biraz aç bir arayüz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TearsForFears 1 hf.
M30+M40 = M50 diye yeni model çıkarsınlar hiçbir eksiği olmasın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whippoorwill 1 hf.
A serisine ne olacak o zaman?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 hf. Samsung'un yeni 64 megapiksellik kamera sensörü ilk olarak bir Redmi telefonda kullanılacak 1 hf. Asus'un çılgın anakartları | Ryzen için geliyorlar 1 hf. Atari VCS, işletim sistemi de çalıştıracak 1 hf. Bu güç kaynağı iddialı | Thermaltake Toughpower PF1 ARGB 1 hf. MSI kullanıcıları Android oyunları 240fps olarak oynayacak 1 hf. Volkswagen ve Ford, otonom araç teknolojisi konusunda anlaşma yapmak üzere 1 hf. Katlanabilir Huawei Mate X’in çıkış tarihi Eylül ayına ertelendi 1 hf. 292 beygirlik Alpine A110S resmi olarak tanıtıldı 1 hf. Galaxy Tab A 2019 geliyor 1 hf. Huawei telefonların kilit ekranında reklam gösterilmeye başlandı 1 hf. Elon Musk, Tesla araçlarda oynanabilecek yeni oyunların duyurusunu yaptı 1 hf. Google Pixel 4 lansmanı Ekim ayında yapılabilir 1 hf. Analistlere göre iPhone 11 beklemeye değer bir telefon olmayacak 1 hf. Monster'da Bu Hafta - Apex Legends 1 hf. TV satışlarını hareketlendirmek için bir hamle daha: Ek gümrük vergisi sıfırlandı 1 hf. Makyajlı Renault Kadjar Türkiye'de: İşte özellikleri ve fiyatı 1 hf. ADATA'dan yeni oyuncu kasası: XPG Battlecruiser 1 hf. Huawei'nin HongMeng işletim sistemine sahip cihazları, Ekim ayında piyasaya sürülebilir 1 hf. Mercedes-Benz A-Serisi Sedan Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 1 hf. Microsoft, Internet Explorer’ı Windows 10’dan kaldırmayı düşünmüyor 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Galaxy M30 yenileniyor Sonraki Huawei Nova 5 Pro'nun görselleri ve teknik özellikleri ortaya çıktı 1 hf. Işın izleme teknolojisine olan ilgi artıyor mu? 1 hf. Xiaomi Mi 9T Türkiye’ye geliyor 1 hf. Qualcomm Snapdragon 865 yonga setini Samsung üretecek 1 hf. Nokia 9'un Pro Camera modu ile çekilmiş etkileyici fotoğraflar 1 hf. Star TV'deki Avlu dizisi Netflix'e transfer oldu 1 hf. Elektrikli Honda e'nin platformuna ait bilgiler paylaşıldı 1 hf. ASUS ROG Phone 2, 120 Hz'lik ekranla gelecek 1 hf. LG dünyanın ilk 1ms IPS monitörlerini duyurdu 1 hf. NASA’nın Psyche asteroitine düzenleyeceği görevin detayları ortaya çıkıyor 1 hf. Google, Android Q Beta 4’de yaşanan sorunu giderdi 1 hf. Apple'ın Mac Pro'suna rakip | 40 çekirdekli, 60TB depolamalı sistem 1 hf. Pokemon GO benzeri Stranger Things oyunu geliyor 1 hf. Müthiş iddia: Huawei'nin HongMeng işletim sistemi Android'den %60 daha hızlı 1 hf. Gerçek Linux çekirdeği Windows alt sistemine entegre ediliyor 1 hf. Google Drive ve Fotoğraflar entegrasyonu sona eriyor 1 hf. Asus dünyanın ilk içerik sıkıştırma teknolojili monitörünü tanıttı 1 hf. AMD'den dünya rekorları | 5.4GHz'de çalıştırılan Ryzen 9 3950X kırdı 1 hf. Atom Karınca gibi masaüstü bilgisayar | ZOTAC Mek Mini 1 hf. Google tarafından paylaşılan Pixel 4 görseli karşınızda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Hitman 2 New York Banka DLC'si Yarın
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim