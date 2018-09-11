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GameX 2018: Beşiktaş League of Legends E-Spor Takımı Oyuncusu Korpse Röportajı

8 ay
3,4b
1
Oyunlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Tunahan
Editör
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Beşiktaş'ın League of Legends takımı oyuncularından Korpse ile takımın son durumunu, gelecek hedeflerini ve kendisinin e-spor dünyasına giriş macerasını konuştuk.

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