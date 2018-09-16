GameX 2018: Fuar Turu 3

Anasayfa
Haberler
Videolar
Galeriler
Forumlar
Hakkımızda
Reklam
İletişim
İçerik Bildir
Eski Görünüme Dön
V2 Tanıtım
RSS Beslemesi
Giriş
DH ile Giriş
Beni Hatırla
?
Üye değil misiniz?
Yeni Hesap Oluştur
Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var?
Giriş Paneli
Haber
Ekran Kartı
Anakart
İşlemci
Ram
Kasa
Güç Kaynağı
Monitör
Yazıcı
Ağ Ürünleri
Soğutucular / Fanlar
Optik Sürücüler
HDD / SSD
Donanım Haber
Çevre Birimleri
Diğer Elektronik Cihazlar
Donanım
Ekran Kartı
Anakart
İşlemci
Ram
Kasa
Güç Kaynağı
Monitör
Yazıcı
Ağ Ürünleri
Soğutucular / Fanlar
Optik Sürücüler
HDD / SSD
Donanım Haber
Çevre Birimleri
Diğer Elektronik Cihazlar
Anti Virus
Sürücüler
İşletim Sistemleri
Tarayıcılar
Test Yazılımları
Oyunlar
Diğer Yazılım
Programlama Dersleri
Windows
Yazılım
Anti Virus
Sürücüler
İşletim Sistemleri
Tarayıcılar
Test Yazılımları
Oyunlar
Diğer Yazılım
Programlama Dersleri
Windows
iPad
iPhone
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Apple Watch
Apple TV
Apple Car Play
iPod / iPod Touch
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Apple
iPad
iPhone
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Apple Watch
Apple TV
Apple Car Play
iPod / iPod Touch
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Cep Telefonları
Mobil Uygulamalar
Mobil Oyunlar
Android
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Windows
Mobil İşletim Sistemleri
Cep Telefonu Diğer
Mobil Aksesuarlar
Mobilite
Uygulama Haber Video
Taşınabilir Bilgisayarlar
Operatörler - Kurumsal Haberler
Mobil Teknolojiler
Cep Telefonları
Mobil Uygulamalar
Mobil Oyunlar
Android
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Windows
Mobil İşletim Sistemleri
Cep Telefonu Diğer
Mobil Aksesuarlar
Mobilite
Uygulama Haber Video
Taşınabilir Bilgisayarlar
Operatörler - Kurumsal Haberler
Televizyonlar
Medya Oynatıcılar
Blu-Ray / DVD Player
Müzik / Ses Sistemleri
Diğer Ev Elektroniği
Projeksiyonlar
Fotoğraf Makineleri
Video Kameralar
E-Kitap Okuyucu
Oyun Konsolları
Ev Elektroniği
Televizyonlar
Medya Oynatıcılar
Blu-Ray / DVD Player
Müzik / Ses Sistemleri
Diğer Ev Elektroniği
Projeksiyonlar
Fotoğraf Makineleri
Video Kameralar
E-Kitap Okuyucu
Oyun Konsolları
2si1
Alternatif Enerji
Zamazingo
Otomobil Teknolojileri
Mesut Çevik ile Canlı
Uzay
Sinema ve Dizi
Savunma Sanayi
Dijital Perde
Tüketici Hakları
Kripto Para
Havacılık
Diğer Bilim ve Teknoloji
Bilim ve Teknoloji
2si1
Alternatif Enerji
Zamazingo
Otomobil Teknolojileri
Mesut Çevik ile Canlı
Uzay
Sinema ve Dizi
Savunma Sanayi
Dijital Perde
Tüketici Hakları
Kripto Para
Havacılık
Diğer Bilim ve Teknoloji
Web Siteleri
Güvenlik
Sosyal Medya
Diğer
Internet
Web Siteleri
Güvenlik
Sosyal Medya
Diğer
Video
Son Eklenen Videolar
Donanım
Videoları
Ekran Kartı
Anakart
İşlemci
Ram
Kasa
Güç Kaynağı
Monitör
Yazıcı
Ağ Ürünleri
Soğutucular / Fanlar
Optik Sürücüler
HDD / SSD
Donanım Haber
Çevre Birimleri
Diğer Elektronik Cihazlar
Yazılım
Videoları
Anti Virus
Sürücüler
İşletim Sistemleri
Tarayıcılar
Test Yazılımları
Oyunlar
Diğer Yazılım
Programlama Dersleri
Windows
Apple
Videoları
iPad
iPhone
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Apple Watch
Apple TV
Apple Car Play
iPod / iPod Touch
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Mobil Teknolojiler
Videoları
Cep Telefonları
Mobil Uygulamalar
Mobil Oyunlar
Android
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Windows
Mobil İşletim Sistemleri
Cep Telefonu Diğer
Mobil Aksesuarlar
Mobilite
Uygulama Haber Video
Taşınabilir Bilgisayarlar
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ev Elektroniği
Videoları
Televizyonlar
Medya Oynatıcılar
Blu-Ray / DVD Player
Müzik / Ses Sistemleri
Diğer Ev Elektroniği
Projeksiyonlar
Fotoğraf Makineleri
Video Kameralar
E-Kitap Okuyucu
Oyun Konsolları
Bilim ve Teknoloji
Videoları
2si1
Alternatif Enerji
Zamazingo
Otomobil Teknolojileri
Mesut Çevik ile Canlı
Uzay
Sinema ve Dizi
Savunma Sanayi
Dijital Perde
Tüketici Hakları
Kripto Para
Havacılık
Diğer Bilim ve Teknoloji
Internet
Videoları
Web Siteleri
Güvenlik
Sosyal Medya
Diğer
Galeri
Forum
Türkiye Gündemi
Otomobil
Kripto Para
Game of Thrones
Uzay
Galaxy S10
Huawei P30
Genel Hızlı Tercihler
Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Yeni
Popüler
Videolar
Hızlı Erişim
Döşeme stili akış, anasayfadaki içerikleri yan yana 3 veya 4 sütunlu olarak dizer.
Blog görünümünde, anasayfanızdaki içerikler alt alta yatay olarak dizilir.
Hibrit görünümde, içerikler solda döşeme ve modüller için düzenli sağ sütun ile görünür.
Standart
Oynatıcı
MP3
Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET
GameX 2018: Fuar Turu 3
8 ay
5,1b
1
Oyunlar
258
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
Tunahan
Editör
Bildirimi Aç
Bildirim Açık
GameX 2018 fuar alanını turluyor ve hangi standlarda ne gibi etkinlikler var, ilgi ne durumda, buraya gelenleri neler bekliyor, gibi soruların yanıtlarını arıyoruz.
Paylaş
Tweetle
Eposta ile Paylaşın
başlıklı bu
arkadaşınıza postalayın.
Yorumlar
Yorum Yaz
Forumda Gör
En Yeni Yorumlar Üstte
En Eski Yorumlar Üstte
En Beğenilenler Üstte
DH Misafiri
8 ay
editörün seçimi
O nasıl bi kamera çekimi başımız döndü.Profesyonel olacaksanız önce kamerayı sabit tutmayı öğrenin...
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
asdasdqwertyveyaalxyvance
8 ay
editörün seçimi
o box makinalarının ne işi var lan orda avmlerdeki eğlence merkezlerine benzemiş
Yanıtla
+1
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
alemburda34
8 ay
editörün seçimi
Bu mu fuar
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz
Forumda Yanıtla
B
I
U
"
İçerik Göm
DH Video
Twitter
YouTube
Instagram
Vine
Künye
BSC Oyun
IMDb
-
url
img
@
Nasıl eklemek istersiniz?
Misafir olarak yorum eklemeyi seçtiniz
anonim olarak
eklenecektir.
Üyeliğiniz ile
eklemeyi seçtiniz
veya
Üyeliğiniz ile
eklemeyi seçtiniz.
Giriş yapılmamış!
Yorum yapmak için giriş yapın veya e-posta adresinizi yazın.
Misafir?
şimdi
Kapat
yorumunuzun önizlemesi
Yorumunuz
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
02:25
Gears 5 "Yeni Gears of War umut vadediyor"
10,6b izlenme · 11 ay
02:35
Control "Remedy'den yeni oyun"
11,5b izlenme · 11 ay
10:53
Tüketici Haklı | Sahte Borç Bildirimi ile Haciz Tehlikesi
1,8b izlenme · 1 gün
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,4b izlenme · 1 hf.
02:54
Ghost of Tsushima "Oyun değil sanat eseri"
13,7b izlenme · 11 ay
02:08
Halo Infinite "Master Chief Geri Dönüyor"
11,5b izlenme · 11 ay
07:01
GameX 2018: Beşiktaş E-Spor Takım Menajeri Röportajı
4b izlenme · 8 ay
10:41
Hem elektrikli hem de akıllı diş fırçası | Oral B Genius 10000N kutu açılışı
529 izlenme · 1 sa.
yeni video
13:18
2si1 inceleme | Samsung Galaxy Buds ön inceleme
2,3b izlenme · 1 gün
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,5b izlenme · 2 hf.
05:50
GameX 2018: Fuar Turu 1
7,1b izlenme · 8 ay
06:00
GameX 2018 Fuar Değerlendirmesi
7,4b izlenme · 8 ay
03:32
Fallout 76 "Online Fallout deneyimi"
11,5b izlenme · 11 ay
02:55
Cyberpunk 2077 "Gümbür gümbür geliyor!"
15,9b izlenme · 11 ay
03:55
GameX 2018 - Bağımsız Geliştiriciler Röportaj Serisi 3: Buried Alive
6,2b izlenme · 8 ay
02:16
Just Cause 4 "Aksiyonun yeni hali"
11,4b izlenme · 11 ay
03:31
GameX 2018 - Bağımsız Geliştiriciler Röportaj Serisi 2: Transport Company Simulator
5,9b izlenme · 8 ay
Alternatif Görünümler
Alternatif Görünümler
Yeni DH'de
3 farklı anasayfa görünümü
bulunmaktadır. Alternatif görünümleri denemek isteyebilirsiniz, bu ayarı istediğinizde değiştirebilirsiniz.
Anasayfadaki içerikleri yan yana 3 veya 4 sütunlu olarak dizer.
Şu Anda Kullandığınız
Bu görünümde anasayfanızdaki içerikler, alt alta yatay dizilir.
Bu Görünüme Geç
İçerikler solda döşeme dizilir ve modüller için sağ sütun olarak ikiye ayrılır.
Bu Görünüme Geç
Geri Bildirim
DH V2 Beta Sürüm Geri Bildirimleriniz
İletişime geçmek istiyorsanız aşağıdan bir kategori seçiniz. Dilerseniz forumlarımızdaki
ilgili konu
altından da mesajınızı bize iletebilirsiniz.
Hata Bildirimi ve Teknik Konular
Diğer
Eski Görünüme Dönüş
Önceki DH görünümüne döndürüleceksiniz. Bize
DH V2 Beta
sürümünü kullanmama nedeninizi söylemek
isterseniz
formu doldurabilir veya
bu konuya
yazabilirsiniz.
Sadece Eskiye Dön
Tarayıcı Bildirimleri
DH’den anlık haber bildirimi almak ister misin?
Kendini tanımla, bildirim sayını seç!
Az Meraklı
(1-2 Bildirim)
Meraklı
(3-7 Bildirim)
Teknoloji Delisi
(7+ Bildirim)
Bu ayarı daha sonra değiştirebilirsiniz.
Şimdi Değil
Bildirimleri Aç