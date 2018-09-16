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GameX 2018: Fuar Turu 3

8 ay
5,1b
1
Oyunlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Tunahan
Editör
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GameX 2018 fuar alanını turluyor ve hangi standlarda ne gibi etkinlikler var, ilgi ne durumda, buraya gelenleri neler bekliyor, gibi soruların yanıtlarını arıyoruz.

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DH Misafiri 8 ay
O nasıl bi kamera çekimi başımız döndü.Profesyonel olacaksanız önce kamerayı sabit tutmayı öğrenin...
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asdasdqwertyveyaalxyvance 8 ay
o box makinalarının ne işi var lan orda avmlerdeki eğlence merkezlerine benzemiş
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alemburda34 8 ay
Bu mu fuar
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