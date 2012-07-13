Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Elektronik Cihazlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Garmin, GPS özellikli ilk kol saati Fenix'i duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
9,7b
1
6
Diğer Elektronik Cihazlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Uydu navigasyon sistemlerinde küresel sektörün öncü firmaları arasında yer alan Garmin, GPS özellikli ilk kol saatini duyurdu. Geçen ay yüzme odaklı Swim resmiyet kazanmıştı. Son dönemlerde araba içi navigasyon araçlarının GPS özellikli akıllı telefon gibi daha mobil ürünlere tercih edilmeye başlaması tecrübeli şirketi yeni pazarlarda teknolojilerini sergilemeye itti. Bunun ilk örneği ise; GPS + ABC özellikleriyle gelen Fenix kol saati oldu.
70x70 piksel LED aydınlatmalı yansıtmaz, tek renkli LCD ekran, 3 eksenli dijital pusula, yükseklik ölçer, barometre, yüksek hassasiyetli alıcı, USB girişi, Bluetooth, 50 metreye kadar su geçirmezlik, 141.7 gram ağırlık, şarj edilebilir lityum iyon pil, GPS modunda 16-50 saat, sensör modunda 3 hafta, saat modunda 6 hafta pil ömrü, 20-70$ arası değişen fiyatlarla satılan sensörler sayesinde nabız, sıcaklık, hız, ritim ölçebilme gibi özelliklere sahip olan Fenix, konumunuzu belirleyerek zaman ile alakalı düzenlemeleri otomatik yapabiliyor.
20MB'lık hafızasına 1000'in üzerinde yol işareti ekleyebilir, 100 yol kaydedebilirsiniz. Bu sayede kampınızı, çeşitli mekanları işaretleyecek, kaybolduğunuzda gittiğiniz yolu TracBack sayesinde saatinizde görebileceksiniz. BaseCamp bilgisayar programı ve mobil uygulaması ile gideceğiniz mekanları detaylı harita üzerinde çizip planınızı oluşturarak yolları ve işaretleri saatinize yükleyebilir, bunları Bluetooth ile paylaşabilirsiniz. 
Poliüretan kayışı, zeytin yeşili ve turuncu renk seçenekleriyle Garmin Fenix, Amerika'da FCC tarafından onaylanmasının ardından sonbahar sezonunda 399.99$'dan satışa sunulacak. Deri kayışlı bir versiyonu da bulunacak. Avrupa ve  Avustralya/Yeni Zelanda bölgeli ürünlerin fiyatı henüz belli değil.

http://garmin.blogs.com/my_weblog/2012/07/garmin-f%C4%93nix-outdoor-watch-lets-adventurers-go-even-further-off-trail.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SecurityMJ 7 yıl
o kadar paraya Sony Smart Watch alırdım sanırım şahsen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mokinto 7 yıl
İlk gps li garmin marka saat mi? Yoksa ilk Gps li saat mi? İkincisi ise yıllardır suunto T9 marka saatle gps yapabiliyorum. Bu arada hakikaten işe yarıyabiliyorlar.
Kayakta çok işime yaradı. Hızımı bile ölçüyordu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mert1907 7 yıl
Cep telefonlarında bile doğru düzgün çalışmazken bu saatte olsa nolcak :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
johonwayni 7 yıl
Sırf konuya ilgi çekmek için yapilan yalan dolan haber başlıgı bu olsa gerek.. En son ne zaman Garmin'in internet sitesine girdiniz?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 7 yıl
bırak bu işleri,
devlet su işleri :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
camelon 7 yıl
Garminin ilk GPS saati bu değil ki. Daha öncede GPS li saat yaptı bu adamlar
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Samsung'un Windows Tableti Mercek Altında! Windows 8 hakkında merak ettikleriniz, Slate PC video inceleme 7 yıl HTC Desire C video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim