Garmin, GPS özellikli ilk kol saati Fenix'i duyurdu

Uydu navigasyon sistemlerinde küresel sektörün öncü firmaları arasında yer alan Garmin, GPS özellikli ilk kol saatini duyurdu. Geçen ay yüzme odaklı Swim resmiyet kazanmıştı. Son dönemlerde araba içi navigasyon araçlarının GPS özellikli akıllı telefon gibi daha mobil ürünlere tercih edilmeye başlaması tecrübeli şirketi yeni pazarlarda teknolojilerini sergilemeye itti. Bunun ilk örneği ise; GPS + ABC özellikleriyle gelen Fenix kol saati oldu.

70x70 piksel LED aydınlatmalı yansıtmaz, tek renkli LCD ekran, 3 eksenli dijital pusula, yükseklik ölçer, barometre, yüksek hassasiyetli alıcı, USB girişi, Bluetooth, 50 metreye kadar su geçirmezlik, 141.7 gram ağırlık, şarj edilebilir lityum iyon pil, GPS modunda 16-50 saat, sensör modunda 3 hafta, saat modunda 6 hafta pil ömrü, 20-70$ arası değişen fiyatlarla satılan sensörler sayesinde nabız, sıcaklık, hız, ritim ölçebilme gibi özelliklere sahip olan Fenix, konumunuzu belirleyerek zaman ile alakalı düzenlemeleri otomatik yapabiliyor.

20MB'lık hafızasına 1000'in üzerinde yol işareti ekleyebilir, 100 yol kaydedebilirsiniz. Bu sayede kampınızı, çeşitli mekanları işaretleyecek, kaybolduğunuzda gittiğiniz yolu TracBack sayesinde saatinizde görebileceksiniz. BaseCamp bilgisayar programı ve mobil uygulaması ile gideceğiniz mekanları detaylı harita üzerinde çizip planınızı oluşturarak yolları ve işaretleri saatinize yükleyebilir, bunları Bluetooth ile paylaşabilirsiniz.

Poliüretan kayışı, zeytin yeşili ve turuncu renk seçenekleriyle Garmin Fenix, Amerika'da FCC tarafından onaylanmasının ardından sonbahar sezonunda 399.99$'dan satışa sunulacak. Deri kayışlı bir versiyonu da bulunacak. Avrupa ve Avustralya/Yeni Zelanda bölgeli ürünlerin fiyatı henüz belli değil.

http://garmin.blogs.com/my_weblog/2012/07/garmin-f%C4%93nix-outdoor-watch-lets-adventurers-go-even-further-off-trail.html