Gartner: Bilişim teknolojilerine küresel bazda yapılan harcama 3.6 trilyon doları bulacak





Gartner tarafından yayınlanan bir rapora göre, BT ürünlerine yapılan harcama bu yıl 3.6 trilyon dolara ulaşacak.





Geçtiğimiz yıl 3.5 trilyon olan bu harcama düzeyi %3'ün üzerinde artarak, Gartner'ın tahmini %2.5 oranını geride bıraktı. Rapora göre, BT sektörünün en geniş pazarını yine telekomünikasyonun oluşturması bekleniyor. Geçtiğimiz yıla göre %1.4 oranında büyüme göstermesi beklenen pazarın 1.7 trilyon dolarlık bir değere ulaşacağı ön görülüyor. Tüketici elektroniği ve internet teknolojileri de gelişmekte olan ekonomilerde hızlı bir şekilde büyümeye devam edecek. Danışmanlık servislerine artan talep ile birlikte BT servislerinin de bu yıl içinde %2.3 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor. %19 oranında bir değer artışı ile 109 milyar dolarlık değere erişmesi beklenen bulut teknolojilerinin ise 2016 yılında bu değerin 2 katına ulaşacağı belirtiliyor.

Hızla büyüyen bir yapıya sahip olan BT ürün pazarının gelecek tahminlerindeki kadar mı, yoksa daha fazla mı büyüyeceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://www.bloomberg.com/news/2012-07-09/gartner-raises-it-spending-growth-projection-on-cloud-services.html