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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gartner: Bilişim teknolojilerine küresel bazda yapılan harcama 3.6 trilyon doları bulacak

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Gartner tarafından yayınlanan bir rapora göre, BT ürünlerine yapılan harcama bu yıl 3.6 trilyon dolara ulaşacak.

Geçtiğimiz yıl 3.5 trilyon olan bu harcama düzeyi %3'ün üzerinde artarak, Gartner'ın tahmini %2.5 oranını geride bıraktı. Rapora göre, BT sektörünün en geniş pazarını yine telekomünikasyonun oluşturması bekleniyor. Geçtiğimiz yıla göre %1.4 oranında büyüme göstermesi beklenen pazarın 1.7 trilyon dolarlık bir değere ulaşacağı ön görülüyor. Tüketici elektroniği ve internet teknolojileri de gelişmekte olan ekonomilerde hızlı bir şekilde büyümeye devam edecek. Danışmanlık servislerine artan talep ile birlikte BT servislerinin de bu yıl içinde %2.3 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor. %19 oranında bir değer artışı ile 109 milyar dolarlık değere erişmesi beklenen bulut teknolojilerinin ise 2016 yılında bu değerin 2 katına ulaşacağı belirtiliyor.
Hızla büyüyen bir yapıya sahip olan BT ürün pazarının gelecek tahminlerindeki kadar mı, yoksa daha fazla mı büyüyeceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz. 

http://www.bloomberg.com/news/2012-07-09/gartner-raises-it-spending-growth-projection-on-cloud-services.html Yorum Yaz
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Mr.Legend 6 yıl
Editör diye geçiniyorlar bir de
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armanatilgan 6 yıl
BT Bil(gi)işim Teknolojileri demekse
Başlığın "BT teknolojileri" olması garip değil mi?
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vedat25617 6 yıl
yaklaşık 5.2 ken trılyon denk geliyor.
ken trilyondan sonrası neydi bu bilgi hiç lazım olmadıda :)
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jovanovic 6 yıl vedat25617
vedat25617

yaklaşık 5.2 ken trılyon denk geliyor.
ken trilyondan sonrası neydi bu bilgi hiç lazım olmadıda :)

Aslında doğrusu kentilyon, sekstilyon ondan sonra gelen ama Türkçe'de nasıl kullanıyoruz bilmiyorum...
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armanatilgan 6 yıl
BT ne demek ya?
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Black Wall Street 6 yıl armanatilgan
armanatilgan

BT ne demek ya?

bilgi teknolojileri

edit:bilişim de olabilir
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Zımparasız Pinokyo 6 yıl
Açık şekilde yazmak zor muydu? BT yazıp milletin kafasını karıştırıyorsunuz.
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