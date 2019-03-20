GeForce GTX 1050 oyun bilgisayarına yeter mi? | Monster Abra A5 v13.2 incelemesi

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Monster'ın güncel ürün gamındaki fiyatı en erişilebilir oyun bilgisayarlarından olan Abra A5 V13.2 inceleme konuğumuz. GeForce GTX 1050 oyun performansı, yorumlarımız ve dahası...
Monster'ın güncel ürün ailesindeki fiyatı en erişilebilir oyun dizüstü bilgisayarlarından Abra A5 V13.2 bu videomuzun inceleme konuğu oluyor. Hem bilgisayara yakından bakıyor hem de beraberinde gelen GeForce GTX 1050 ekran kartının oyun yeteneklerini değerlendirip, genel özelliklerle ilgili yorumlarımızı yapıyoruz.
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Gerçekten oyuncu olan kişiler zaten genellikle 60 fps altında oyun oynamayı tercih etmez. Bu tabiki oyununua göre değişir fakat yinede genel geçer bir kavramdır.
Ben şahsen bu tarz bilgisayarlara oyuncu bilgisayarı yerine - "Oyun da oynatabilen bilgisayar" denilmesini daha doğru buluyorum.
:D Komik.. 1050 eskimistir gecen yila ait orta seviye grafik kartidir...
Örneğin Dota2'yi Vulkan ile i7 7700HQ- GTX 1050 4GB laptopla tüm ayarlar fullde 109 fps civarında oynuyorum. TF'de 80 küsürleri görüyorum en düşük olarak.
1050 bu tarz oyunlar için yeter de artar bile. Ha keza single player tarafında da Witcher 3'ü high preset ile ( Hairworks kapalı ) 37 fps ortalama ile oynuyorum. Pek ideal gelmeyebilir masaüstü pc'lere göre ama yine de oynatıyor yani.