GeForce GTX 1050 oyun bilgisayarına yeter mi? | Monster Abra A5 v13.2 incelemesi

Monster'ın güncel ürün gamındaki fiyatı en erişilebilir oyun bilgisayarlarından olan Abra A5 V13.2 inceleme konuğumuz. GeForce GTX 1050 oyun performansı, yorumlarımız ve dahası...

Monster'ın güncel ürün ailesindeki fiyatı en erişilebilir oyun dizüstü bilgisayarlarından Abra A5 V13.2 bu videomuzun inceleme konuğu oluyor. Hem bilgisayara yakından bakıyor hem de beraberinde gelen GeForce GTX 1050 ekran kartının oyun yeteneklerini değerlendirip, genel özelliklerle ilgili yorumlarımızı yapıyoruz.