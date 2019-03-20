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GeForce GTX 1050 oyun bilgisayarına yeter mi? | Monster Abra A5 v13.2 incelemesi

2 ay
7b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Monster'ın güncel ürün gamındaki fiyatı en erişilebilir oyun bilgisayarlarından olan Abra A5 V13.2 inceleme konuğumuz. GeForce GTX 1050 oyun performansı, yorumlarımız ve dahası...
Monster'ın güncel ürün ailesindeki fiyatı en erişilebilir oyun dizüstü bilgisayarlarından Abra A5 V13.2 bu videomuzun inceleme konuğu oluyor. Hem bilgisayara yakından bakıyor hem de beraberinde gelen GeForce GTX 1050 ekran kartının oyun yeteneklerini değerlendirip, genel özelliklerle ilgili yorumlarımızı yapıyoruz.  

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maxmania 2 ay en beğenilen
masaüstü versiyonu yetmiyor mobil versiyonu hiç yetmez.
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taharetmusluğu_ 1 ay
Gtx 1050 ve 1050ti bitmiştir
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ayıp oluyor beyler 2 ay
5k ya 1050ti satıyorlar çift fanlı arkadaşlar alternatif gösterin alalım ben aranıyorum 1 haftadır ama pek bir şey bulamadım
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Vegeta38 2 ay yeni yorumcu
3500'e bu laptopdan çok daha iyi bir masaüstü pc tercih edilebilir.ha ben ille de laptop istiyorum diyorsan marka vermek istemiyorum ama dev markalar ile aynı fiyattan satmaya çalışıp sonra da biz ucuz laptop satıyoruz sloganı yapıyorlar.o kadar iyi markalar varken aynı fiyata kimse Monster Notebook'u tercih etmez.
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Vegeta38 2 ay yeni yorumcu
şu laptopu dolar düşükken aldınız mazemeyi aldınız fiyatta yani 2k ile 3k arası fiyatlarında satmayıp döviz yükseldi diye fiyatları artırıp 5k 6k fiyatlarında satmaya çalışırsanız olacağı bu.noldu şimdi? GTX 1050 artık yeni nesil oyunları kaldırmıyor çöp oldu.sizin elinizde ki laptoplar noldu? ÇÖP OLDU.bir laf var aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz diye.oh oldu iyi oldu şimdi elinizde kalmış çöp laptopları aldınız 3.5 dolar kurundan satmayıp da şimdi ki dolar kurundan satmaya çalışıp yüksek kar etmeye çalışırsanız olacağı bu olur.şimdi kıvranın bakalım kime satabileceksiniz monster notebook larınızı.insanlar eskisi gibi değil bilinçlendi toplum.gtx 1050'nin artık beş para etmiyeceğini her kullanıcı ve oyuncu biliyor.
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sis651 2 ay Vegeta38
Herkes beş para etmeyeceğini biliyor da, kimse de bir ton para verip 1080 almak istemiyor. Fiyat neredeyse iki katı.
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DH Misafiri 2 ay
hocam ! reklam bu reklam ... anlatmak istemişsin tabi çok iyi bir gazetecisin ama bu reklam S:ADA
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Wazuu54 2 ay
"Oyuncu Bilgisayarı - Oyun Bilgisayarı" terimleri oldukça aşağı seviyelere kadar geldi.
Gerçekten oyuncu olan kişiler zaten genellikle 60 fps altında oyun oynamayı tercih etmez. Bu tabiki oyununua göre değişir fakat yinede genel geçer bir kavramdır.
Ben şahsen bu tarz bilgisayarlara oyuncu bilgisayarı yerine - "Oyun da oynatabilen bilgisayar" denilmesini daha doğru buluyorum.
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DH Misafiri 2 ay
herkez çok anlıyor ya
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DH Misafiri 2 ay
Laptop piyasasında 1060’tan altı yalan. Ayrıca bu devirde Türkiye’de laptop almak hepten yalan. Fiyat olarak en kötüsü 6,5K. Biraz model yükselttin mi 8-9-10-12 havada uçuyor!!!
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smart1978 2 ay
1050 ILE OYUN BILGISAYARI MI
:D Komik.. 1050 eskimistir gecen yila ait orta seviye grafik kartidir...
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***Leopard*** 2 ay
Tamamen oynanacak oyuna bağlı ve ayarları ne seviyede tuttuğuna.
Örneğin Dota2'yi Vulkan ile i7 7700HQ- GTX 1050 4GB laptopla tüm ayarlar fullde 109 fps civarında oynuyorum. TF'de 80 küsürleri görüyorum en düşük olarak.
1050 bu tarz oyunlar için yeter de artar bile. Ha keza single player tarafında da Witcher 3'ü high preset ile ( Hairworks kapalı ) 37 fps ortalama ile oynuyorum. Pek ideal gelmeyebilir masaüstü pc'lere göre ama yine de oynatıyor yani.
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