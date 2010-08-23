Geleceğe Dönüş üçlemesi 25.yıl özel Blu-ray setiyle geliyor

Sinema tarihinin en başarılı "üçleme"lerinden biri olarak gösterilen "Geleceğe Dönüş (Back to the Future)" serisi 25. yıl özel setiyle geliyor. İlki 1985 yılında vizyona giren ve gördüğü büyük ilgi sonrasında ikinci ve üçüncü filmleri de çekilen "Geleceğe Dönüş" serisinin 25.yıl Blu-ray özel versiyonunda üç filmin tamamı dijital ortamda elden geçirilmiş daha yüksek görüntü kalitesiyle sunulacak. Daha önce hiç bir yerde yayınlanmamış ek materyaller ve kamera arkası görüntülerin de yer aldığı özel Blu-ray set, filmin meraklıları kadar koleksiyonerlerin de ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Amazon.com'da 49.99 dolar seviyesindeki fiyatıyla ön-sipariş listelerine giriş yapan Geleceğe Dönüş serisinin resmi satışı ise 26 Ekim'de başlayacak.

İşte üçlemenin özel versiyonu için hazırlanan tanıtım videosu (Youtube),