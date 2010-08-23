Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Blu-Ray / DVD Player ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Geleceğe Dönüş üçlemesi 25.yıl özel Blu-ray setiyle geliyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
35,9b
1
71
Blu-Ray / DVD Player
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sinema tarihinin en başarılı "üçleme"lerinden biri olarak gösterilen "Geleceğe Dönüş (Back to the Future)" serisi 25. yıl özel setiyle geliyor. İlki 1985 yılında vizyona giren ve gördüğü büyük ilgi sonrasında ikinci ve üçüncü filmleri de çekilen "Geleceğe Dönüş" serisinin 25.yıl Blu-ray özel versiyonunda üç filmin tamamı dijital ortamda elden geçirilmiş daha yüksek görüntü kalitesiyle sunulacak. Daha önce hiç bir yerde yayınlanmamış ek materyaller ve kamera arkası görüntülerin de yer aldığı özel Blu-ray set, filmin meraklıları kadar koleksiyonerlerin de ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Amazon.com'da 49.99 dolar seviyesindeki fiyatıyla ön-sipariş listelerine giriş yapan Geleceğe Dönüş serisinin resmi satışı ise 26 Ekim'de başlayacak.

İşte üçlemenin özel versiyonu için hazırlanan tanıtım videosu (Youtube),


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
ben bluray seti yeni aldım ve hüsrana uğradım . Türkçe seslendirmesi o kadar amatörce yapılmış ki oturup ağlayacaktım. bir sahneden adam avaz avaz bağırırken seslendiren normal sohbet eder gibi tepkisiz kalmış , oysa ki dvd versiyonunda ki seslendirme mükemmeldi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brknsmnc 4 yıl
Evet bende almıştım 5-6 ay kadar önce ve seslendirmesi berbat, nerde o eski seslendirme
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
@RİF_D 9 yıl
evet yahu devamı çekilecekti bunun hatta M.j Fox "Artık kaykaylar üstünde uçup kaçacak yaşı geçtim,belki daha ağır bir rolde...vs" böyle bir söyleşisi olmuştu beyazperde de okumuştum sanırım bir devam filmi olacak gibiydi :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HasMachate 9 yıl
alzemhair hastası diye biliyordum ben bi programda izlemiştim kötü olmuştum ya ayakları filan titriyordu normal konuşamıyordu bide hayaletler le ilgili filmi vardı çok güzel bi filmdi ama adını hatırlayamadım şimdi neyse güzel oldu bu alınır bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pacanga 9 yıl
M.J.Fox rahatsızdı enson ne oldu 4 ü çekecekler mi acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
@RİF_D 9 yıl
Evet Türkçe dublaj olacaksa Trt nin yaptığı eski dublajı isteriz,hani şu 3. Filmin başlarında Trenin makinistinin, Trenin 88 mil hıza çıkması konusunda "-...Ve kazanı yeterince beslerseniz ki ben burda cehennem sıcağında söz ediyorum,..." repliğine sahip versiyonu olursa,hiçbir eksiği kalmayacağı kanatindeyim işte o zaman kaç para olduğu fark etmez indiregandi bilem yaparım hehehe! şaka tabi. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
X kare 9 yıl
Türkçe altyazı bile olacağını sanmıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
@RİF_D 9 yıl
25. Yaş günüme az bir zaman kala ne güzel bir haberdir bu :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oguzhan78 9 yıl
Vay anasını be 25 yıl.Bu filmi her izleyişimden sonra kaykayım olmasını istemişmmdir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kulak Misafiri 9 yıl
İyi olmuş. Geçen izlerken düşünüyordum. Ben düşünürken adamlar bitirmiş bile
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lionheart 9 yıl
Bu habere çok sevindim işte.Türkiye'de bulduğum anda alacağım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
slicer 9 yıl
Teşekkürler ;)

forum.donanimhaber.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
35928 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Blu-Ray / DVD Player, sinema
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Haftanın en iyi 5 Android uygulaması -5- 9 yıl Seagate Momentus XT Hybrid Disk video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim