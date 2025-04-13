Amazon, Oscar ödüllü Kaplan ve Ejderha filminin dizisini hazırlıyor

Projenin senaryosunu Jason Ning kaleme alacak. Ning, aynı zamanda Ron Moore ile birlikte dizinin yapımcılığını üstlenecek. Her iki ismin de Kaplan ve Ejderha filmini ilk olarak izleyiciyle buluşturan ve romanların yayın haklarına sahip olan Sony ile mevcut anlaşmaları bulunuyor.
Dizinin hikayesi
Henüz prodüksiyon aşamalarının başlarında olan dizi, izleyicilere nefes kesen manzaralar eşliğinde destansı bir aksiyon vadediyor. Hikaye, iki savaşçı Shu Lien ve Mu Bai'nin etrafında şekillenecek. Yasak aşk ile modern dünyanın cazibesi arasında sıkışıp kalan bu iki karakter, alışılagelmiş yaşamlarını sürdürmek veya birlikte bir gelecek inşa etmek arasında kalmışlardır.
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