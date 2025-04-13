Amazon, Oscar ödüllü Kaplan ve Ejderha filminin dizisini hazırlıyor

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Amazon ve Sony Pictures Television, sinema tarihine damga vuran "Kaplan ve Ejderha" (Crouching Tiger, Hidden Dragon) filmini televizyon ekranlarına taşımaya hazırlanıyor. Hatırlayacağınız üzere 2000 yılında Oscar ödüllerine damgasını vuran film, Wang Dulu'nun roman serisini temel alıyordu. Dizi uyarlaması da yine aynı epik roman serisine dayanacak.

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Projenin senaryosunu Jason Ning kaleme alacak. Ning, aynı zamanda Ron Moore ile birlikte dizinin yapımcılığını üstlenecek. Her iki ismin de Kaplan ve Ejderha filmini ilk olarak izleyiciyle buluşturan ve romanların yayın haklarına sahip olan Sony ile mevcut anlaşmaları bulunuyor.

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Dizinin hikayesi

Henüz prodüksiyon aşamalarının başlarında olan dizi, izleyicilere nefes kesen manzaralar eşliğinde destansı bir aksiyon vadediyor. Hikaye, iki savaşçı Shu Lien ve Mu Bai'nin etrafında şekillenecek. Yasak aşk ile modern dünyanın cazibesi arasında sıkışıp kalan bu iki karakter, alışılagelmiş yaşamlarını sürdürmek veya birlikte bir gelecek inşa etmek arasında kalmışlardır.

Tam Boyutta Gör Amazon Prime Video'da yayınlanacak dizinin ne zaman çekileceği ya da ne zaman yayınlanacağı konusunda şu an için bir bilgi yok. Ang Lee'nin yönettiği 2000 yapımı Kaplan ve Ejderha filminde Shu Lien karakterine Michelle Yeoh, Mu Bai karakterine ise Chow Yun-Fat hayat vermişti. Uluslararası alanda büyük bir başarı yakalayan yapım, Yabancı Dilde En İyi Film, En İyi Görüntü Yönetimi, En İyi Yapım Tasarımı ve En İyi Film Müziği dallarında dört Oscar kazandı.

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Oscar ödüllü Kaplan ve Ejderha filmi dizi oluyor