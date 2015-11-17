Geleceğe hazır işletmeler’ Dell Çözüm Günü 2015’te ele alındı

Microsoft ve Intel’in platin sponsor olarak desteklediği etkinlik boyunca BT karar vericileri ve yöneticileri, özel olarak hazırlanan deneyimleme alanında Dell ekibiyle birebir etkileşimde bulundu.

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Dell Çözüm Günü 2015’in açılış konuşmasını gerçekleştiren Dell Türkiye Ülke Müdürü Didem Duru, etkinlik sonrasında yaptığı açıklamada, “Türkiye, büyüyen ve gelişen Dell yapısı içerisinde çok önemli bir konumda bulunuyor. Etkinliğe katılımın bu seviyede olması Türkiye’deki iş ortaklarımız ve müşterilerimizin de geleceğe hazırlanmak ve Dell çözümlerini yeniden keşfetmek için ne denli istekli olduklarını görmek bizleri mutlu ediyor. Etkinliğimize katılarak bizleri dinleyen, düşüncelerini paylaşan sektörün tüm paydaşlarına teşekkür ediyorum” dedi.Bulut bilişim, nesnelerin interneti, mobilite, güvenlik, büyük veri ve yazılım tanımlı veri merkezleri alanlarında yatırım yapan işletmelerin kazançlı çıktığına değinen Didem Duru, “Yeni teknolojilere adapte olmak her zaman daha verimli olunmasını sağlar. Ancak yeni nesil teknolojiler, verimliliğin ötesine geçerek, sunduğu yatırım geri dönüşü ile işletmelere büyüme fırsatı sunuyor. Dell olarak işletmelerin dikkatini bu büyüme fırsatına çekerek, dönüşüm altyapısını oluşturacak altyapı ve hizmetleri sunuyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.Dünyanın hızla değiştiğini dünyadaki internet kullanıcı sayısını örnek göstererek aktaran Dell Kurumsal Çözümler Başkan Yardımcısı Claire Vyvyan, “Son 5 yıl içerisinde dijital evrenin büyüklüğü 800 bin petabayt seviyesinden 4400 bin petabayta kadar yükseldi. Bu inanılmaz büyüme katlanarak devam edecek” dedi. Tüm işletmelerin geleceğe hazır olması, bu değişim sırasında karşılarına çıkan fırsatları değerlendirebilmeleri için Dell’in uçtan uca çözümler sunduğuna dikkat çeken Vyvyan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:“Dell olarak geleneksel BT altyapıları ve yeni nesil çözümleri bir araya getirecek yapıları inşa ediyoruz. Uygulama ve platformları modernize etmenin yanı sıra yazılım tanımlı döneme hazır olunması için çalışıyoruz. Bunu yaparken de bulut bilişim, mobilite, büyük veri ve güvenlik konularını öncelik olarak belirleyerek tüm kurumları geleceğe hazırlıyoruz.”