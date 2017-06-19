Geleceğin otomobilleri bunları yapabilecek

Kendi kendine gidebilen ve elektirkle çalışan otomobiller, yapay zeka sayesinde sürücüsüne daha fazla katkı sağlayacak, hayatı kolaylaştıracak ve hatta para kazandırabilecek. Detaylar videomuzda.

Elektrikli ve otonom olarak gidebilen otomobiller için hemen her araç üreticisinin çalışması var ve çok hızlı yaygınşlaşacaklar. Ancak otomobiller için yapay zeka ve gelişmiş sürücü asistanı bambaşka bir alan ve Honda'nın HANA sistemi bu konuda oldukça vaadkar. Tüm detayları videomuzda anlattık.