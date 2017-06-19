Geleceğin otomobilleri bunları yapabilecek

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Kendi kendine gidebilen ve elektirkle çalışan otomobiller, yapay zeka sayesinde sürücüsüne daha fazla katkı sağlayacak, hayatı kolaylaştıracak ve hatta para kazandırabilecek. Detaylar videomuzda.
Elektrikli ve otonom olarak gidebilen otomobiller için hemen her araç üreticisinin çalışması var ve çok hızlı yaygınşlaşacaklar. Ancak otomobiller için yapay zeka ve gelişmiş sürücü asistanı bambaşka bir alan ve Honda'nın HANA sistemi bu konuda oldukça vaadkar. Tüm detayları videomuzda anlattık.
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İstedikleri kadar yırtınsınlar, bir 5 yıl sonra Elon Musk hepsinin daha iyisini geliştirecek (pardon satın alacak) ve ilk defa yapılmış gibi sunacak.
"Bu teknolojiler vardı, Musk'ın kendi meziyeti değil" dediğimizde,
"Sen kimsin Musk'ı eleştiriyon" olacak.
Bu yüzden uğraşmasınlar, aynı Musk gibi sürekli reklam haber ve tweet yaptırsınlar.
Böylece en çevreci, en dahi görünüyon. Millet de inanıyor.
Dostum Steve Jobs ada aynisini diyiyorsunuz telefonlarin mantigini degistiren adam. Adamin yonetici yeteneginin oldugunu Apple dan kovulunca Apple in nerdeyse batacak hale gelmesini gosterebiliriz. Elon Musk ada aynisini diyiyorsunuz hic kimse elektrikli arabalari dusunmezken Teslaya Yatirim yapip Cok iyi sekilde yonetip diger firmalarin bile dusuncelerini degistiren adam ev enerji sitemlerini cikartip yine devlerin dusuncelerini degistiren adam uzay yolculuklarinin fiyatini dusurmeye calisan adam surekli kullandiginiz kartlardaki paypal i kuran hyperloop ile ulasimi kisaltip daha cevreci yapmaya calisan adam. Simdi ikisi arasinda bir suru benzerlik var olani degistirip cogu kisiden ovgu alip cekemezler tarafindan elestirilmeleri daha iyisini yapabiliyorsaniz yapiniz sahsen ben yapamiyorum. Elestireceginize iyi yonlerini ve bu tur adamlarin dunyayi nasil degistirdigine bakin Elon Musk tek degil bir suru adam var dunyayi degistiren.
Futuristik bir tarzdır. Estetik olmayı veya olmamayı belirlemez. Şu basmakalıp ön yargılarınızdan artık vazgeçin.