Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Milli uçak motorları TF6000, TF10000 ve TF35000'de son durum ne?

    TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, TEKNOFEST kapsamında TEI tarafından geliştirilen TF6000, TF10000, TF35000  uçak motorlarını ve diğer motorlardaki son durumu aktardı.

    Milli uçak motorları TF6000, TF10000 ve TF35000'de son durum ne? Tam Boyutta Gör

    TEI, Türkiye’nin havacılıkta yerli güç olma hedefi doğrultusunda milli uçak motorları geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle Türkiye’nin ilk özgün tasarım milli turbofan motoru TF10000, önümüzdeki birkaç yıl içinde kullanıma sunulacak. TEI-TF6000, TF10000, TF35000 ve diğer motorlardaki son durum TEKNOFEST İstanbul’da paylaşıldı.

    İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST 2025 kapsamında yer testleri tamamlanan TEI-TF6000, mobil test bremzesinde ilk kez halka açık olarak çalıştırıldı. Motorun festival boyunca her gün çalıştırılacağı belirtildi.

    TF6000 her gün çalıştırılacak

    TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, TF6000’in deniz seviyesi testlerini mobil test bremzesinde yaptıklarını ve sonraki aşamada Erzurum’daki Türkiye’nin en yüksek gözlemevinde, 10 bin feet yükseklikte testler planladıklarını açıkladı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, bu motorun yer testlerinin Eskişehir'deki fabrikada yapıldığını aktardı.

    Milli uçak motorları TF6000, TF10000 ve TF35000'de son durum ne? Tam Boyutta Gör
    Akşit, TF6000’in şu anda test aşamasında olduğunu belirterek, "Olgunlaştırma testlerinde, uçuşa hazırlık aşamasında ama birinci önceliğimiz şu anda TF10000 bu seride. Çünkü uçaklarımızın ihtiyacı art yakıcılı, daha yüksek hızlara çıkabilen bir motor.” dedi. TF6000, art yakıcı gerektirmeyen platformlarda, örneğin ANKA-3 gibi insansız hava araçlarında görev alacak. TF10000 ise art yakıcı eklenmiş haliyle, 10 bin libre itki gücüne ulaşarak savaş uçaklarının ihtiyacını karşılayacak.

    “TF10000 birkaç yıl içinde piyasaya çıkacak”

    Milli uçak motorları TF6000, TF10000 ve TF35000'de son durum ne? Tam Boyutta Gör
    Akşit, TF10000’in yüksek hızlı ve sessiz uçuş yeteneğine sahip KIZILELMA gibi platformlar için tasarlandığını belirterek, motorun piyasaya çıkışının önümüzdeki birkaç yıl içinde olacağını söyledi. TEI, bu süreçte Türkiye’de daha önce geliştirilmemiş yeni teknolojiler üzerinde çalışıyor:

    “Tarih vermemiz pek uygun olmuyor. Ama 'birkaç yıl içinde' diyeyim. Çok uzun süreler değil. Normalde böyle bir motoru geliştirmek en az 10 yıllık süreç. Her zaman örnek veriyorum Avrupa Birliği'nin ortak motoru ki daha önce 100 yıldır motor yapan firmaların güç birliğiyle yapılmış motor, 17 yıl olacak. Biz tabii ki bunu o kadar uzun süre olmayacak diye taahhüt verdik. TF10000'in piyasaya çıkışı inşallah birkaç yıl içinde olacak, çok uzak değil. Elimizden geldiği kadar hızlı çalışıyoruz. Her adımda daha önce Türkiye'de olmayan yeni teknolojiler geliştiriyoruz. Bu gerçek anlamda Türkiye'nin ilk savaş uçağı motoru.”

    Daha önce küçük motorlarda art yakıcı teknolojisi geliştirip çalıştırdıklarını ifade eden Akşit, “Şimdi bunu TF10000 ölçeğinde, büyük ölçekte uygulama aşamasındayız” dedi. Bu teknoloji, yanma akustiği ve anlık termal şartlar gibi birçok kritik parametreyi içeriyor.

    Gelecek hedef: KAAN için TF35000

    Milli uçak motorları TF6000, TF10000 ve TF35000'de son durum ne? Tam Boyutta Gör
    TEI’nin bir sonraki hedefi ise TF35000 motoru. Akşit, TF35000’in 5’inci nesil savaş uçaklarına uygun, gelişmiş teknolojilere sahip özel bir motor olacağını söyledi. Ancak TF35000, TF10000’in doğrudan ölçeklenmiş hali olmayacak, tümüyle yepyeni ve ilave teknolojilerle güçlendirilmiş bir tasarıma dayanacak.

    Helikopterler için motorlar

    Ayrıca, TEI’nin GÖKBEY için ürettiği TS1400 motorunun seri üretim aşamasına yaklaştığı ve birkaç yıl içinde hizmete gireceği bildirildi. Akşit, üretim kapasitesi konusunda ise sınırlama olmadığını, siparişlere göre ek üretim hatları kurulabileceğini vurguladı: "Ayda iki motora kadar çıktık ama bunu kolayca ayda 4 motora kadar da çıkarabiliriz diyebilirim. Yeter ki sipariş gelsin ilave üretim hattı gelen siparişin büyüklüğüne ve o yapılan yatırımı ödeyip ödemeyeceğine göre yapılır."

    TEI, GÖKBEY’den daha ağır sınıf helikopterler için de motor çalışmaları yürütüyor: “Devletin ihtiyacı olan yeni nesil araçlara motorlar da geliştiriyoruz. İnşallah tam sınıfını söylemeyeyim ama daha büyük, GÖKBEY'den büyük, daha ağır sınıf helikopterler için de bir motor çalışması var." Ayrıca, Baykar ile geliştirilen PD200, TEI-PD170’in güçlendirilmiş versiyonu olarak teslim edildi ve uçuş testleri gerçekleştirildi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçak kazalarına karşı devasa hava yastığı fikri

    B
    beyinsis 3 saat önce

    bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi kilit markası nissan qashqai yakıt tüketimi telefon sessizde iken istediğiniz kişiler aradığında ses açılsın android defacto boykot mu en iyi kalorifer kazanı markası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung A16
    Samsung A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo V15 G4
    Lenovo V15 G4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum