Milli uçak motorları TF6000, TF10000 ve TF35000'de son durum ne?

TEI, Türkiye’nin havacılıkta yerli güç olma hedefi doğrultusunda milli uçak motorları geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle Türkiye’nin ilk özgün tasarım milli turbofan motoru TF10000, önümüzdeki birkaç yıl içinde kullanıma sunulacak. TEI-TF6000, TF10000, TF35000 ve diğer motorlardaki son durum TEKNOFEST İstanbul’da paylaşıldı.

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST 2025 kapsamında yer testleri tamamlanan TEI-TF6000, mobil test bremzesinde ilk kez halka açık olarak çalıştırıldı. Motorun festival boyunca her gün çalıştırılacağı belirtildi.

TF6000 her gün çalıştırılacak

TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, TF6000’in deniz seviyesi testlerini mobil test bremzesinde yaptıklarını ve sonraki aşamada Erzurum’daki Türkiye’nin en yüksek gözlemevinde, 10 bin feet yükseklikte testler planladıklarını açıkladı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, bu motorun yer testlerinin Eskişehir'deki fabrikada yapıldığını aktardı.

Akşit, TF6000'in şu anda test aşamasında olduğunu belirterek, "Olgunlaştırma testlerinde, uçuşa hazırlık aşamasında ama birinci önceliğimiz şu anda TF10000 bu seride. Çünkü uçaklarımızın ihtiyacı art yakıcılı, daha yüksek hızlara çıkabilen bir motor." dedi. TF6000, art yakıcı gerektirmeyen platformlarda, örneğin ANKA-3 gibi insansız hava araçlarında görev alacak. TF10000 ise art yakıcı eklenmiş haliyle, 10 bin libre itki gücüne ulaşarak savaş uçaklarının ihtiyacını karşılayacak.

“TF10000 birkaç yıl içinde piyasaya çıkacak”

Akşit, TF10000'in yüksek hızlı ve sessiz uçuş yeteneğine sahip KIZILELMA gibi platformlar için tasarlandığını belirterek, motorun piyasaya çıkışının önümüzdeki birkaç yıl içinde olacağını söyledi. TEI, bu süreçte Türkiye'de daha önce geliştirilmemiş yeni teknolojiler üzerinde çalışıyor:

“Tarih vermemiz pek uygun olmuyor. Ama 'birkaç yıl içinde' diyeyim. Çok uzun süreler değil. Normalde böyle bir motoru geliştirmek en az 10 yıllık süreç. Her zaman örnek veriyorum Avrupa Birliği'nin ortak motoru ki daha önce 100 yıldır motor yapan firmaların güç birliğiyle yapılmış motor, 17 yıl olacak. Biz tabii ki bunu o kadar uzun süre olmayacak diye taahhüt verdik. TF10000'in piyasaya çıkışı inşallah birkaç yıl içinde olacak, çok uzak değil. Elimizden geldiği kadar hızlı çalışıyoruz. Her adımda daha önce Türkiye'de olmayan yeni teknolojiler geliştiriyoruz. Bu gerçek anlamda Türkiye'nin ilk savaş uçağı motoru.”

Daha önce küçük motorlarda art yakıcı teknolojisi geliştirip çalıştırdıklarını ifade eden Akşit, “Şimdi bunu TF10000 ölçeğinde, büyük ölçekte uygulama aşamasındayız” dedi. Bu teknoloji, yanma akustiği ve anlık termal şartlar gibi birçok kritik parametreyi içeriyor.

Gelecek hedef: KAAN için TF35000

TEI'nin bir sonraki hedefi ise TF35000 motoru. Akşit, TF35000'in 5'inci nesil savaş uçaklarına uygun, gelişmiş teknolojilere sahip özel bir motor olacağını söyledi. Ancak TF35000, TF10000'in doğrudan ölçeklenmiş hali olmayacak, tümüyle yepyeni ve ilave teknolojilerle güçlendirilmiş bir tasarıma dayanacak.

Helikopterler için motorlar

Ayrıca, TEI’nin GÖKBEY için ürettiği TS1400 motorunun seri üretim aşamasına yaklaştığı ve birkaç yıl içinde hizmete gireceği bildirildi. Akşit, üretim kapasitesi konusunda ise sınırlama olmadığını, siparişlere göre ek üretim hatları kurulabileceğini vurguladı: "Ayda iki motora kadar çıktık ama bunu kolayca ayda 4 motora kadar da çıkarabiliriz diyebilirim. Yeter ki sipariş gelsin ilave üretim hattı gelen siparişin büyüklüğüne ve o yapılan yatırımı ödeyip ödemeyeceğine göre yapılır."

TEI, GÖKBEY’den daha ağır sınıf helikopterler için de motor çalışmaları yürütüyor: “Devletin ihtiyacı olan yeni nesil araçlara motorlar da geliştiriyoruz. İnşallah tam sınıfını söylemeyeyim ama daha büyük, GÖKBEY'den büyük, daha ağır sınıf helikopterler için de bir motor çalışması var." Ayrıca, Baykar ile geliştirilen PD200, TEI-PD170’in güçlendirilmiş versiyonu olarak teslim edildi ve uçuş testleri gerçekleştirildi.

