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Gelecek Nesil: Bölüm 3 "Popüler Bilim Programı" video şov

7 yıl
57,3b
1
Zamazingo
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Gelecek Nesil ile Bilim ve Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz. Bu bölüm de yine uzay, yeşil enerji, otomotiv ve robot teknolojileriyle dopdolu.
 

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CooL_ROMEO 7 yıl en beğenilen
akkdan söz edeni doverim! bizede vuruyor akk ama bu dh nin suçu değil buraya yazacağımıza ttnet sekmesine yazalım lütfen.
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trapattoni11 7 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


14:05 görüldüğü üzere şu alman mühendislik firması bizi s.ki.. şey, yiyor. Ulan kocaman mühendislik şirketisin insan bir ekrana dokunurda, Fotoğraflar uygulamasında gözüken alt ve üstteki barlar kaybolur. Bence o güvercinde sahte zaten, üstten iple oynatıyor olabilirler
14:05 görüldüğü üzere şu alman mühendislik firması bizi s.ki.. şey, yiyor. Ulan kocaman mühendislik şirketisin ...
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2 Yanıt Yanıtla +15
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lyridder 6 yıl
Vay... harikaymış:)
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gamerasi 7 yıl
Güzel program. Devamını bekleriz..
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erendiz001 7 yıl
CooL_ROMEO
akkdan söz edeni doverim! bizede vuruyor akk ama bu dh nin suçu değil buraya yazacağımıza ttnet sekmesine yazalım lütfen.

iyi söz etmeyelimde videoyu izlemeye korkuyorum. kastıkça kasıyor internet! 8 mb olmasına rağmen 2 ay öncesini mumla arıyorum. mejaı gönder butonuna bastıktan sonra 30 saniyeye yakın bekliyorum. sen bu mesajı yazmasaydın benim bu mesajı yazmak aklıma bile gelmezdi. ttnet denince huylanıyorum arkadaş!!!
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ilterv 7 yıl
Bu asteroid madenciliğini bir bakarmışsınız günün birinde abartıp asteroidleri değerli madenleri için kontrollü olarak dünyaya düşürmeye başlarlarmış. :)
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erci501 7 yıl
çok verimli bir enerji kaynağı bulunursa Suretler filmi gibi oluruz
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pohuman 7 yıl
Güzel bir video olmuş. Hazılayan ve sunan arkadaşlara teşekkürler..
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E_Aydin35 7 yıl
Gündem baya hareketli anlaşılan, mobil rüzgar tribünü bence çok iyi bir proje her mevkiye lazım olabilicek güzel kullanışlı zekice bir icat. MALİYETİ BELİRTİLMEMİŞ AMA ZATEN DENEME SÜRECİNDE OLDUĞU GÖZ ÖNÜNE ALINIRSA GERÇEKTEN ÇOK BÜYÜK MİKTARLAR GEÇİCEKDİR. Bunun yanında enerji, elektrik ile ilgili bol haber var bu güzel bir durum bitkiden yosundan bile elektrik üretilebiliyorsa bilim dah aneler neler yapar doğanın bize sunduğu sasyısız nimetlerden!
Bunun yanında Google'nın çalışmaları iel ilgili olarak Erdi Özüağ'ın bahsettiği bir sistemde arabanın beklenmedik dürtücü hareketlere karşı uykuda olduğu tespit edilmesi ve titreme ile sürücüyü uyanrması, kaldırması çok mantıklı, gerekli ve yararlı bir icat..
3D kollar haberind eise oldukça etkileyici şeylerin olduğunu gördüm, ayrıca birazda korkutucu bir proje :)
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alpa07 7 yıl
tespit yapan arkadaşı tebrik ediyorum
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ayhan_eee 7 yıl
tespit çok iyi


Bence Yenilenebilir enerji kısmında dünyadaki zenginler bizleri kandırıyor.Ya yosundan 10w elektrik harcıyacaksın diye üretilmesi gereken kabloda harcanan enerjiyi bir düşün.Benzer şekilde de rüzgarlı alette de aynısı geçerli.Üreteceğin enerjiyi zaten taşırken kamyonda harcadın
Ama bu en kötü ihtimalle krıiz zamanlarında ani enerji için kullanılabilir ama yosun tamamen şov.Bence yenilenebilir enerji kaynaklarındaki kritik nokta sürdürülebilirlik bence.

Robot kolunda ise önemli bir gelişme bence algılama ile deri hissinin oluşması.

Bence araçlardaki bu otomatik sürüşte gereksiz bir gösteriş sadece.Adam uyumaz mı kesin uyur.Ayrıca yolda bir kazı olsa ve uyusa gittik.Bence asıl amaç sürücüye yardımcı sistemler geliştirmek olmalı.
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Not Today! 7 yıl
19:55 Mass Effect 3 Citadel
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cetinsalih 7 yıl
Bir leyla ile mecnun bir de sizin programı kaçırmıyorum. Bu bölüm de şahaneydi, diğer bölümü özlemle bekliyorum.
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lezginka 7 yıl
ooo çok iyimiş yaa
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