Gelecek Nesil: Bölüm 3 "Popüler Bilim Programı" video şov

Gelecek Nesil ile Bilim ve Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz. Bu bölüm de yine uzay, yeşil enerji, otomotiv ve robot teknolojileriyle dopdolu.

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